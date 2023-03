Guide bornes de recharge et installateurs à Dijon

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Dijon. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Dijon ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Dijon.

Bornes de recharge publiques à Dijon

Réseau publique Adresse Tarifs Université Bourgogne Rue Edgar Faure, 21000 Dijon Effia 16 Rue André Malraux, 21000 Dijon Grand Hotel La cloche 14 Place Darcy, 21000 Dijon Gratuit Parking Schmidt 11 Rue des Échoppes, 21800 Dijon Gratuit ZeBorne 15 Rue de Mayence, 21000 Dijon

Qui est Effia ?

EFFIA est une entreprise spécialisée dans la gestion de parkings, proposant un réseau de plus de 500 parkings en France et en Belgique, situés en centre-ville pour offrir une solution de stationnement pratique et accessible. Leur plateforme en ligne permet de trouver facilement le parking le plus adapté à ses besoins, en quelques clics seulement. Que ce soit pour un stationnement ponctuel ou régulier, EFFIA propose une large gamme d’options de stationnement pour répondre aux besoins de chacun. Grâce à leur expertise en matière de gestion de parkings et leur réseau étendu, EFFIA est un partenaire de choix pour tous les besoins de stationnement en centre-ville.

Qui est ZeBorne ?

ZeBorne est une entreprise spécialisée dans l’installation, la supervision et la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques depuis 10 ans. Leur expertise dans ce domaine leur permet d’offrir des solutions de recharge sur mesure, adaptées aux besoins de chaque client, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. ZeBorne propose également des services de supervision à distance pour garantir le bon fonctionnement des bornes de recharge et une maintenance rapide et efficace en cas de besoin. Grâce à leur expérience et leur professionnalisme, ZeBorne est un partenaire de choix pour tous les projets de recharge pour véhicules électriques.

Les meilleurs installateurs de bornes à Dijon

Installateurs locaux Adresse Sonelec 21 8 Rue Buffon, 21700 Nuits-Saint-Georges Energie Drive 14 rue Jean Bon, 21110 Magny sur Tille Runelec 488 rue dardelain, 21160 Marsannay la côte RD électricité 48 route de dijon, 21310 Beire le Chatel Demongeot 4 av. Jean Bertin 21000 Dijon

Sonelec 21

Sonelec 21 est une entreprise basée à Dijon qui se spécialise dans l’installation de bornes électriques pour les particuliers et les professionnels. Ils offrent une variété de modèles de bornes électriques pour répondre aux besoins de leurs clients et garantir une recharge rapide. Avec l’évolution rapide du monde de l’électricité, Sonelec 21 s’engage à être réactif et flexible pour respecter les délais et les engagements pris.

Leur expertise en matière d’installation de bornes électriques pour les voitures électriques leur permet de proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque client.

Energie Drive

Energie Drive est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Dijon et ses environs. En tant que partenaire de confiance, Energie Drive vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet d’installation de bornes de recharge pour votre flotte de véhicules électriques ou pour votre domicile.Les bornes de recharge installées par Energie Drive sont de haute qualité et sont conçues pour répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance.

Leur équipe de professionnels qualifiés vous offre un service personnalisé, en évaluant vos besoins et en vous proposant la meilleure solution pour votre entreprise ou votre domicile.

Runelec

Runelec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Située dans la région de Lyon, elle offre des services complets pour l’installation de bornes de recharge à domicile ou pour les flottes de véhicules électriques des entreprises. En plus de l’installation de bornes de recharge, Runelec propose également d’autres équipements électriques. Elle propose une offre connectée pour les bornes de recharge permettant de les piloter à distance.

Avec une équipe de professionnels qualifiés, Runelec est capable de fournir un service sur-mesure pour répondre à tous les besoins de ses clients.

RD electricité

RD Electricité est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale basée à Dijon. En plus de ses prestations en matière d’électricité générale, RD Electricité propose également des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Leurs professionnels qualifiés sont en mesure de fournir une installation de qualité et personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Ils proposent des bornes de recharge de haute qualité et conçues pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes.

Avec RD Electricité, vous pouvez être sûr de bénéficier d’un service de qualité pour votre installation de bornes de recharge à Dijon et ses environs.

Demongeot

Depuis 1944, DEMONGEOT et FAUCHET sont spécialisés dans les métiers de l’électricité en étude, installation et maintenance haute tension. En plus de ces prestations, l’entreprise propose également des services de pose de bornes de recharge pour véhicules électriques. Leurs professionnels qualifiés sont en mesure de fournir une installation sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients en matière de bornes de recharge. Ils utilisent des équipements de haute qualité, conformes aux normes de sécurité les plus strictes.

Avec DEMONGEOT, vous pouvez être sûr de bénéficier d’un service de qualité pour l’installation de vos bornes de recharge à Dijon et ses environs.