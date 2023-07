Guide essentiel sur les amortisseurs pour voitures électriques : tout ce que vous devez savoir

De plus en plus de conducteurs font le choix d’une voiture électrique au moment de renouveler leur véhicule. Toujours plus populaires, ces véhicules offrent une alternative plus durable et respectueuse de l’environnement que leurs homologues à moteur. Si certaines des pièces et technologies utilisées diffèrent, notamment au niveau du moteur, de nombreux éléments mécaniques restent sensiblement les mêmes. C’est le cas des amortisseurs de voiture électrique ainsi que du système de suspension dans son ensemble. Il s’agit toutefois d’une pièce absolument essentielle, puisque des amortisseurs usés auront un impact fort et direct sur votre confort de conduite et surtout sur votre sécurité en route.

DES AMORTISSEURS : QU’EST-CE QUE C’EST

Les amortisseurs, qu’ils soient montés sur le train avant arrière (ils diffèrent alors dans leur conception), sont des composants essentiels de toute voiture électrique, hybride ou à carburant. Pièces centrales du système de suspension, ils servent comme leur nom l’indique à amortir les rebonds, mais aussi à limiter les vibrations du véhicule ainsi qu’à assurer la tenue de route. La suspension est composée de ressorts de suspension servant à amortir les chocs. Cependant, sans amortisseur, ces ressorts seuls seraient trop souples et créeraient des rebonds qui engendreraient des balancements incontrôlables du véhicule. Ce sont ces balancements que l’on nomme “roulis” Les amortisseurs ont donc une fonction de contrôle. Celle-ci intervient lors de passage sur des cahots, du freinage et des virages.

Ils permettent en effet d’éviter aux véhicules, électriques ou non, de se renverser lors de la prise d’un virage serré. Car lorsqu’un véhicule tourne, une force dite force centrifuge (autrement dit : qui fuit le centre) exerce une poussée vers le côté extérieur du véhicule. Ainsi, lorsqu’un véhicule effectue un virage à droite, une grande force s’exerce sur son côté gauche. Les amortisseurs ont pour effet de compenser cette force en permettant au véhicule de se pencher sur son côté gauche pour éviter que les pneus ne décollent de l’asphalte et que la voiture ne fasse des tonneaux. Ce même principe s’exerce lors du freinage, permettant d’en réduire la distance.

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Les amortisseurs de voiture électriques sont composés d’un piston dans un tube, généralement placés dans les anneaux des ressorts de suspension. Ce vérin (autre nom du tube) est rempli d’huile ou de gaz – raison pour laquelle les fuites d’huile sont souvent associées aux amortisseurs de votre véhicule. Lorsque le ressort de suspension se comprime, l’amortisseur se comprime avec lui, et le piston se déplace à l’intérieur, exerçant une pression sur le fluide qui s’y trouve, exerçant une résistance et passant d’une chambre à l’autre du tube (de part et d’autre du piston). Une partie de l’énergie de la compression est alors convertie sous forme de chaleur qui se diffuse. Le même effet se produit lors de la détente du ressort : le piston remonte provoquant le même effet – réduisant grandement les mouvements du ressort de suspension et donc du véhicule – électrique ou non. Ce principe de fonctionnement est celui de tous les types d’amortisseurs.

TYPOLOGIE

Il existe deux grandes catégories d’amortisseurs sur les voitures électriques, qui sont les mêmes que sur les véhicules traditionnels : les amortisseurs à huile – ou amortisseurs hydrauliques – et les amortisseurs à gaz. Leur fonctionnement est similaire, mais les amortisseurs à gaz sont plus précis, puisque la pression du gaz peut être ajustée. Cette caractéristique rend les amortisseurs à gaz plus chers et plus complexes. Ils sont donc généralement réservés à la compétition.

Il existe également différents types de conception, indépendamment de l’usage d’huile ou de gaz. L’amortisseur peut en effet être bi-tube au monotube. Les premiers sont généralement utilisés sur les véhicules communs tandis que les seconds sont généralement réservés aux véhicules sportifs.

REMPLACER DES AMORTISSEURS

Le changement d’amortisseur sur véhicule électrique ou à essence est une opération particulièrement complexe, nécessitant un grand nombre d’heures de travail, de précautions particulières et d’outils spécifiques, tels qu’un compresseur de ressort. L’opération sera également différente dépendant de s’il s’agit des amortisseurs du train avant ou arrière. Dans le cas d’un changement d’amortisseur, à moins que vous soyez certains de vos qualifications, AUTODOC vous recommande de faire appel à des professionnels.

Vous devrez faire procéder à la vérification et peut-être au changement des amortisseurs lorsque vous observez les signes suivants dans la suspension :

Des bruits inhabituels lors du passage sur des cahots ou dos d’âne

Des secousses et vibrations trop fortes

Une mauvaise tenue de route généralisée

Une augmentation de l’usure des pneus

Une augmentation de la distance de freinage

EN CONCLUSION

Si les amortisseurs des véhicules électriques et des véhicules à carburant sont les mêmes, et si leur fonctionnement mécanique reste relativement simple, les installer ou les démonter pour les changer est une opération lourde qui doit être entreprise par des personnes formées.



Informations sur l’amortisseur extraites du site web website auto-doc.fr

Informations complémentaires extraites du site web leprogres.fr