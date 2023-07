ENGIE Vianeo et la Tesla Model Y : Un duo efficace pour une expérience de recharge optimale

En France, le réseau de recharge ENGIE Vianeo se fait une place notable dans l’univers des véhicules électriques. Grâce à une stratégie d’expansion efficace et des tarifs compétitifs, il attire de plus en plus d’utilisateurs, dont les propriétaires de la Tesla Model Y. L’expérience d’un utilisateur, Volta78, témoigne de cette réalité.

L’expérience de recharge à la station Engie Vianeo

Volta78, membre actif de notre forum Tesla Mag, a partagé son expérience de recharge avec sa Tesla Model Y à Périgueux, en Dordogne. Ce témoignage met en lumière la simplicité d’accès à une borne ENGIE Vianeo. L’utilisateur a pu obtenir 21 kWh en environ 30 minutes, pour un coût total de 18€, indiquant ainsi une expérience positive.

Réseau ENGIE Vianeo en pleine expansion

L’expansion du réseau ENGIE Vianeo est impressionnante. Il compte aujourd’hui 60 stations autoroutes ouvertes :

– 3 à Eurotunnel (2 côté français, 1 côté anglais),

– 18 chez SANEF

– 16 chez APRR

– 16 sur les stations ESSO opérées avec notre partenaire Certas

– 7 chez VINCI Autoroutes

De plus, le réseau prévoit 7 nouvelles ouvertures de stations autoroutes supplémentaires d’ici la fin de l’année chez VINCI Autoroutes, démontrant son ambition d’offrir une accessibilité large à la recharge électrique.

Nom de la station Autoroute Ville Nombre de points de charge ENGIE Vianeo – Aire de PEYPIN A52 PEYPIN 12 ENGIE Vianeo – Aire de BAUME DE MARRON A52 PEYPIN 12 ENGIE Vianeo – MANOIR DU PERCHE A11 FRAZE 12 ENGIE Vianeo – LOIRET A19 BEAUNE-LA-ROLANDE 12 ENGIE Vianeo – CHATEAUDRIE A83 VILLIERS-EN-PLAINE 12 ENGIE Vianeo – CANEPETIERE A83 FAYE-SUR-ARDIN 12 ENGIE Vianeo – CORREZE A89 VITRAC-SUR-MONTANE 17 ENGIE Vianeo – LIOUQUET – ouverture novembre A50 LA CIOTAT 16 ENGIE Vianeo – PLAINES BARONNES – ouverture novembre A50 LA CIOTAT 16 ENGIE Vianeo – AUBIGNOSC EST – ouverture septembre A51 AUBIGNOSC 14 ENGIE Vianeo – AUBIGNOSC OUEST – ouverture septembre A51 AUBIGNOSC 16 ENGIE Vianeo – FRONTONNAIS NORD – ouverture décembre A62 CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS 24 ENGIE Vianeo – FRONTONNAIS SUD – ouverture décembre A62 CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS 19 ENGIE Vianeo – PORT-LAURAGAIS NORD – ouverture décembre A61 AVIGNONET-LAURAGAIS 15

Des tarifs compétitifs et des offres spéciales

ENGIE Vianeo se distingue également par des tarifs compétitifs. La majorité de ses stations proposent des recharges **jusqu’à 300 kW à 0,576€/kWh**. Quant aux stations opérées avec le partenaire CERTAS, le coût est à 0,69€/kWh.

En outre, ENGIE Vianeo a lancé l’opération « Été serein », durant laquelle ses agents accueillent les utilisateurs sur 11 stations de recharge chaque week-end de l’été, jusqu’au 26 août. Cette initiative contribue à faciliter la recharge et la circulation pendant la période estivale.

Un pas vers l’avenir de la recharge

La stratégie et les initiatives d’Engie Vianeo témoignent de son engagement en faveur de la transition vers les véhicules électriques. Il apparaît comme un partenaire de choix pour les propriétaires de Tesla Model Y, alliant économie et praticité.

Cependant, comme tout acteur de ce secteur en pleine expansion, Engie Vianeo fait face à des défis. L’accessibilité de la recharge pour les voitures dont les prises se trouvent du mauvais côté en est un exemple. Il sera intéressant de suivre les solutions que le réseau mettra en place pour répondre à ces problématiques.

Ces observations permettent de conclure que ENGIE Vianeo offre une option viable pour les propriétaires de Tesla Model Y, notamment pour les longs trajets. Toutefois, chaque utilisateur a ses propres critères et doit évaluer si le réseau répond à ses besoins spécifiques. En tout cas, la Tesla Model Y et ENGIE Vianeo semblent former un duo prometteur pour un futur électrique.