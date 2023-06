Comment faire des économies avec ses bornes de recharge?

Depuis maintenant trois ans, IZIVIA, l’un des principaux fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques en France, propose aux entreprises sa solution révolutionnaire de smart charging : OptiCharge. Elle s’est rapidement imposée comme un choix judicieux pour les entreprises souhaitant intégrer efficacement la mobilité électrique à leur infrastructure existante, tout en optimisant leur consommation d’énergie.

Le fonctionnement de la solution OptiCharge

OptiCharge se présente sous la forme d’un boîtier compact, environ deux fois plus petit qu’une box internet standard. Ce boîtier intelligent est destiné à être installé dans l’armoire électrique qui alimente les bornes de recharge, avec les éléments de télécommunications nécessaires (carte SIM, modem, etc.). Il est alors capable de piloter automatiquement la charge des véhicules électriques en fonction de la capacité de l’installation électrique sur le site et des besoins spécifiques de mobilité.

En effet, la solution OptiCharge permet de limiter les appels de puissance liés aux bornes de recharge et de déclencher la charge au moment opportun, voire d’adapter la vitesse de recharge. Le boîtier gère l’appel d’électricité selon les exigences de consommation de l’entreprise, contribuant à éviter les pics d’appels de puissance. Cette harmonie entre les bornes de recharge et les autres usages électriques du site est non seulement bénéfique pour l’infrastructure électrique de l’entreprise, mais aussi pour le système électrique dans son ensemble.

Des économies significatives grâce à OptiCharge

La solution de smart charging OptiCharge d’IZIVIA offre également de sérieux avantages financiers. Elle permet aux clients de faire des économies substantielles à plusieurs niveaux :

Au moment des travaux d’installation, en évitant des travaux de renforcement sur la puissance électrique qui peuvent être coûteux. Lors de l’exploitation, en optimisant la puissance souscrite d’électricité, ce qui se traduit par des économies sur les factures d’électricité.

Le succès de la solution OptiCharge

Actuellement, plus de 6 500 points de charge en France, représentant une puissance installée de 40 MW, sont intelligemment pilotés par la solution OptiCharge d’IZIVIA. Parmi les utilisateurs de cette technologie, on compte notamment le site de Recherche & Développement de Sanofi à Montpellier, équipé de 40 bornes de recharge IZIVIA de 7kW, couplées à des ombrières de panneaux photovoltaïques installées par EDF ENR. D’autres sites, tels que Stellantis, Unibail et plusieurs stations IZIVIA Express, font également confiance à cette technologie.

Le fonctionnement de la solution OptiCharge d’IZIVIA peut être décomposé en plusieurs étapes :

1. Installation du boîtier OptiCharge: La première étape consiste à installer le boîtier OptiCharge dans l’armoire électrique qui alimente les bornes de recharge. Ce boîtier est environ deux fois plus petit qu’une box internet, ce qui facilite son installation. Les éléments de télécommunications nécessaires, tels que la carte SIM et le modem, sont également installés à cette étape.

2. Surveillance en temps réel: Une fois installé, le boîtier OptiCharge commence à surveiller en temps réel la consommation d’électricité du site. Il recueille des données sur la consommation d’énergie et les exigences de mobilité du site.

3. Analyse et prise de décisions: En utilisant les données collectées, le boîtier OptiCharge prend des décisions intelligentes sur la manière de distribuer l’électricité. Par exemple, si le boîtier détecte que la demande d’électricité du site est faible, il peut choisir de charger les véhicules électriques à une vitesse plus élevée. Inversement, si le boîtier détecte une forte demande d’électricité, il peut réduire la vitesse de recharge des véhicules pour éviter une surcharge du système électrique.

4. Adaptation continue: Le boîtier OptiCharge s’adapte en permanence aux conditions changeantes du site. Si la consommation d’énergie ou les exigences de mobilité du site changent, le boîtier ajuste automatiquement la manière dont il distribue l’électricité.

5. Economies d’énergie: Grâce à ce système intelligent de gestion de l’énergie, les utilisateurs d’OptiCharge peuvent réaliser d’importantes économies. D’une part, le système évite le besoin de travaux de renforcement de la puissance électrique lors de l’installation. D’autre part, il optimise la puissance souscrite d’électricité lors de l’exploitation, ce qui se traduit par des économies sur les factures d’électricité.

Quel est le ROI de la solution Opticharge ?

Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs spécifiques au site.

Sans OptiCharge Avec OptiCharge Coût initial d’installation 37 500 € (incluant le renforcement du réseau électrique) 30 000 € Coût annuel d’électricité 7 500 € 6 000 € Maintenance annuelle 1 250 € 1 000 € (grâce à une meilleure gestion de l’énergie) Economies sur 5 ans – 7 750 € (économies sur l’installation et les coûts opérationnels) ROI après 5 ans -15% +15%

Dans cet exemple pour un parking de 15 places, l’installation d’OptiCharge permettrait d’économiser 7 500 € sur le coût initial d’installation (grâce à l’évitement des travaux de renforcement du réseau électrique) et 1 500 € par an sur les coûts d’électricité et de maintenance. Sur une période de 5 ans, cela représente des économies totales de 7 750 €, ce qui donne un ROI positif de 15%, contre un ROI négatif de -15% sans OptiCharge.

Ces chiffres sont basés sur une estimation simplifiée et peuvent varier en fonction de nombreux facteurs. Pour obtenir une estimation précise du ROI, une étude détaillée devrait être réalisée, prenant en compte tous les coûts et les spécificités du site.

Conclusion

Il est évident que le smart charging comme OptiCharge d’IZIVIA offre de nombreuses opportunités pour optimiser l’infrastructure de recharge et réaliser des économies. L’avenir s’annonce donc prometteur pour cette technologie qui, en plus de proposer une intégration harmonieuse des bornes de recharge aux autres usages électriques, contribue à la réduction des dépenses énergétiques. Enfin, elle renforce la durabilité et l’efficacité du système électrique dans son ensemble, ce qui est indispensable dans le contexte actuel de transition énergétique.