Sport E : 30eme Rallye Aïcha des Gazelles

Le 30eme Rallye Aïcha des Gazelles a démarré samedi à Monaco puis à Nice, à destination du Maroc ; c’est parti pour les 190 équipages féminins engagés, dont 12 en voiture électrique ! dans cette édition anniversaire, annulée l’an dernier à cause de la pandémie de coronavirus.

Les trois buggys électriques, devant le palais princier de Monaco



Ce rallye tout-terrain a été créé en 1990 par Dominique Serra pour “faire valoir le courage, l’audace et la force des femmes” et son succès ne s’est jamais démenti.

Le départ de samedi était double, à Nice, en présence du maire Christian Estrosi, mais aussi à Monaco, devant le Palais Princier, pour la catégorie 100% électrique, baptisée “E-Gazelle” et soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Départ donné devant le palais princier par le Prince Albert II de Monaco



Cette année, 12 équipages se sont engagés en catégorie E-Gazelle (3 buggys et 9 autos 100% électriques) et ces dames ont eu l’honneur de prendre le départ, en avant-première, devant le Musée Océanographique de Monaco, avec devant elles, pour agiter le drapeau, SAS le Prince Albert II, grand défenseur de l’environnement devant l’éternel.

Prototype de buggy à hydrogène



En plus de ces 12 voitures électriques, un prototype de buggy à hydrogène a été révélé lors de ce départ. Il va suivre la caravane et fera l’objet de tests inédits en plein désert marocain, histoire de préparer grandeur nature les prochaines épopées des Gazelles.



Cette édition anniversaire a fait le plein avec des femmes de tous profils, âgées de 20 à 70 ans, et de 14 nationalités différentes.

La majorité d’entre elles participent au rallye en défendant une association humanitaire, médicale ou caritative, et en emportant avec elles des cadeaux utiles pour les populations des régions traversées.



Plusieurs équipages mère-fille sont engagés, avec une grande variété de professions représentées. Un trophée “Gazelles engagées” a été mis en place pour cette 30e édition et le meilleur projet associatif sera récompensé par un prix de 10.000 euros.



Depuis 2010, un comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), présidé par Christine Lagarde, supervise l’expérimentation et l’intégration de solutions innovantes, afin de limiter l’impact du rallye et des bivouacs sur l’environnement.



Comme Tesla Magazine suit de près tout ce qui se passe en matière de mobilité électrique, nous allons vous tenir informés du déroulement de ce 30e Rallye Aïcha des Gazelles, dont l’arrivée est prévue le 2 octobre à Essaouira.

A suivre.