30 produits ont été confiés à la rédaction pour le guide de Noël de Tesla Mag. Nous les avons reçus et ouverts, puis nous avons donné notre avis sur chacun : son design, son utilité, et ce qu’il faut savoir avant de l’offrir. Voici l’essentiel, univers par univers.

Nos avis portent sur l’objet tel que nous l’avons reçu et sur ce à quoi il sert. Ce ne sont pas des tests au long cours : quand un produit se juge à l’usage, nous le disons.

Maison et bien-être

Ecovacs WINBOT W2S PRO : il rend un vrai service à ceux qui ont de grandes baies vitrées ou des vitres difficiles à atteindre. Pour de petites fenêtres à carreaux, il apporte moins : l’éponge reste plus rapide.

: il rend un vrai service à ceux qui ont de grandes baies vitrées ou des vitres difficiles à atteindre. Pour de petites fenêtres à carreaux, il apporte moins : l’éponge reste plus rapide. Withings BeamO : c’est un dispositif médical, pas un gadget. Il sert d’abord aux parents de jeunes enfants et à ceux qui suivent la santé d’un proche à distance.

: c’est un dispositif médical, pas un gadget. Il sert d’abord aux parents de jeunes enfants et à ceux qui suivent la santé d’un proche à distance. Withings BodyScan 2 : elle sert à suivre sa santé dans la durée, chiffres à l’appui. Un conseil franc : réservez-la à quelqu’un qui l’a demandée, une balance offerte sans prévenir peut être mal prise.

: elle sert à suivre sa santé dans la durée, chiffres à l’appui. Un conseil franc : réservez-la à quelqu’un qui l’a demandée, une balance offerte sans prévenir peut être mal prise. Sothys Homme by Eden Park : du nettoyant au gel douche, il y a de quoi composer une routine complète pour un homme qui n’en a pas. Pour celui qui a déjà ses produits, un ou deux flacons suffiront à lui faire plaisir.

Voir l’univers Maison et bien-être du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

Mode

Atelier Bertrand : il se porte dix ans plutôt qu’une saison, et c’est à cette aune qu’il faut juger son prix. Sa seule contrainte est le délai de fabrication à la commande, qui oblige à commander tôt.

Voir l’univers Mode du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

Enfants

Comptines de Noël T’choupi (Nathan) : il sert tout le mois de décembre, pas seulement le 25, et c’est un vrai plus. Les parents doivent savoir que les comptines vont tourner en boucle.

: il sert tout le mois de décembre, pas seulement le 25, et c’est un vrai plus. Les parents doivent savoir que les comptines vont tourner en boucle. Les comptines de Noël du Père Castor (Flammarion) : c’est un livre à lire à deux, adulte et enfant, et pas un jouet qu’on laisse seul à l’enfant. Il remplace un écran le soir.

: c’est un livre à lire à deux, adulte et enfant, et pas un jouet qu’on laisse seul à l’enfant. Il remplace un écran le soir. Petit Morphée : ils servent au coucher, et seulement à cela. C’est une bonne idée pour un enfant qui a du mal à s’endormir et pour un adulte qui veut laisser son téléphone hors de la chambre.

: ils servent au coucher, et seulement à cela. C’est une bonne idée pour un enfant qui a du mal à s’endormir et pour un adulte qui veut laisser son téléphone hors de la chambre. Exost Mega Beast : il est fait pour le jardin et le parc, pas pour le salon. La batterie rechargeable fournie évite de courir chercher des piles le soir du 25.

Voir l’univers Enfants du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

Jeux et loisirs

Quarto de Gigamic : la règle s’explique en une minute, une partie dure un quart d’heure, et un enfant de huit ans peut battre un adulte. C’est l’un des rares jeux qui marchent vraiment en famille.

: la règle s’explique en une minute, une partie dure un quart d’heure, et un enfant de huit ans peut battre un adulte. C’est l’un des rares jeux qui marchent vraiment en famille. LEGO Pokémon Évoli (72151) : il se monte en une soirée. Le set est classé 18+ et vise d’abord les adultes qui ont grandi avec Pokémon, plus que les enfants.

Voir l’univers Jeux et loisirs du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

High-tech

Belkin UltraCharge Pro : elle supprime le câble du sac. Elle sert surtout aux iPhone et aux Android compatibles Qi2 : vérifiez le téléphone avant de l’offrir.

: elle supprime le câble du sac. Elle sert surtout aux iPhone et aux Android compatibles Qi2 : vérifiez le téléphone avant de l’offrir. Belkin UltraCharge : il recharge le téléphone et les écouteurs en même temps, au même endroit. C’est la fin des deux chargeurs sur la table de nuit.

: il recharge le téléphone et les écouteurs en même temps, au même endroit. C’est la fin des deux chargeurs sur la table de nuit. Belkin Connect : il sert à ceux qui écrivent sur leur iPad : mails, notes, documents. Vérifiez la génération de l’iPad avant de l’offrir, il n’est prévu que pour deux modèles.

: il sert à ceux qui écrivent sur leur iPad : mails, notes, documents. Vérifiez la génération de l’iPad avant de l’offrir, il n’est prévu que pour deux modèles. DJI Mic Mini 2S : il donne un son net aux vidéos filmées au téléphone, en voiture comme en extérieur. Un cadeau pour qui filme déjà, et qui sait que le son compte autant que l’image.

: il donne un son net aux vidéos filmées au téléphone, en voiture comme en extérieur. Un cadeau pour qui filme déjà, et qui sait que le son compte autant que l’image. Razer : c’est du matériel de joueur exigeant. Pour quelqu’un qui joue de temps en temps, la souris ou le tapis suffisent, et le trio complet est un très gros cadeau.

Voir l’univers High-tech du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

Voiture et voyage

Belkin BoostCharge 42 W : dans une Tesla, les ports USB-C sont déjà là. Il servira surtout dans la seconde voiture du foyer ou dans un modèle plus ancien, pour recharger deux téléphones en route.

: dans une Tesla, les ports USB-C sont déjà là. Il servira surtout dans la seconde voiture du foyer ou dans un modèle plus ancien, pour recharger deux téléphones en route. UHU Grizzly Tape : personne ne pense à s’en acheter, et tout le monde est content d’en avoir le jour où quelque chose se décolle. C’est un petit cadeau à glisser à côté d’un plus gros.

: personne ne pense à s’en acheter, et tout le monde est content d’en avoir le jour où quelque chose se décolle. C’est un petit cadeau à glisser à côté d’un plus gros. Energizer Ultimate Child Shield : ce n’est pas un cadeau qu’on déballe avec des cris de joie, mais c’est celui qui sert le jour où la clé de la voiture ne répond plus. Dans une maison avec de jeunes enfants, la protection fait toute la différence.

Voir l’univers Voiture et voyage du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

Table des fêtes

Barilla Lasagne Rapide : elles font gagner un temps précieux un soir de fête. Franchement, c’est un produit qu’on garde pour soi ou qu’on glisse dans un panier gourmand, plutôt qu’un cadeau à lui seul.

: elles font gagner un temps précieux un soir de fête. Franchement, c’est un produit qu’on garde pour soi ou qu’on glisse dans un panier gourmand, plutôt qu’un cadeau à lui seul. Huile d’olive vierge extra Puget : c’est l’huile de tous les jours, celle des marinades et des légumes rôtis. Elle a sa place dans un panier gourmand, à côté d’huiles plus rares.

: c’est l’huile de tous les jours, celle des marinades et des légumes rôtis. Elle a sa place dans un panier gourmand, à côté d’huiles plus rares. Les huiles d’olive 18:1 d’Alexis Muñoz : il sert à comparer trois huiles côte à côte, ce qu’on ne fait presque jamais. C’est un cadeau pour les gourmands curieux, qui découvriront que l’huile d’olive change autant que le vin.

: il sert à comparer trois huiles côte à côte, ce qu’on ne fait presque jamais. C’est un cadeau pour les gourmands curieux, qui découvriront que l’huile d’olive change autant que le vin. Le calendrier de l’Avent Leonidas : il s’offre fin novembre, pas le 24 décembre. C’est un cadeau qui dure, et une attention à faire pour un collègue ou un voisin.

: il s’offre fin novembre, pas le 24 décembre. C’est un cadeau qui dure, et une attention à faire pour un collègue ou un voisin. Tyrrells truffe et sel de mer : elles servent à l’apéritif, et elles le font très bien. Pour un cadeau, elles sont un complément de panier gourmand plutôt qu’un cadeau seul.

: elles servent à l’apéritif, et elles le font très bien. Pour un cadeau, elles sont un complément de panier gourmand plutôt qu’un cadeau seul. Château de Chantegrive : un blanc des Graves pour les entrées et les poissons du réveillon. C’est la bouteille qu’on apporte avec plaisir chez des hôtes qui aiment le vin.

Voir l’univers Table des fêtes du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Spiritueux

Redbreast 12 ans : le single pot still est une catégorie propre à l’Irlande. C’est le cadeau idéal pour un amateur qui connaît bien l’Écosse et veut découvrir autre chose.

: le single pot still est une catégorie propre à l’Irlande. C’est le cadeau idéal pour un amateur qui connaît bien l’Écosse et veut découvrir autre chose. The Deveron 10 ans : bacardi le réserve au marché français. C’est un single malt que peu d’amateurs ont déjà vu passer, et un cadeau qui a donc des chances de les surprendre.

: bacardi le réserve au marché français. C’est un single malt que peu d’amateurs ont déjà vu passer, et un cadeau qui a donc des chances de les surprendre. Eristoff Original : c’est une vodka de cocktail, avant d’être une vodka de dégustation. Elle fera plaisir à ceux qui reçoivent beaucoup, surtout accompagnée d’un livre de recettes de cocktails.

: c’est une vodka de cocktail, avant d’être une vodka de dégustation. Elle fera plaisir à ceux qui reçoivent beaucoup, surtout accompagnée d’un livre de recettes de cocktails. Aberfeldy 12 ans : c’est un single malt des Highlands accessible, une bonne porte d’entrée pour quelqu’un qui commence à s’intéresser au whisky écossais.

: c’est un single malt des Highlands accessible, une bonne porte d’entrée pour quelqu’un qui commence à s’intéresser au whisky écossais. D’Ussé VSOP : c’est un cognac qu’on offre autant pour la bouteille que pour ce qu’elle contient. Il plaira à ceux qui préparent des cocktails à base de cognac comme à ceux qui le boivent seul.

Voir l’univers Spiritueux du guide de Noël, avec les photos et l’avis complet, design compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le guide complet est sur la page d’accueil du guide de Noël de Tesla Mag, avec les marques qui nous ont fait confiance. Il restera en ligne jusqu’à mi-février, et nous l’enrichirons au fil des produits reçus.