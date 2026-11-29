Commander un bouquet de fleurs séchées sur Flowrette : le parcours étape par étape, en captures

Nous avons suivi le parcours de commande sur Flowrette, de l'accueil au paiement, en neuf captures, et reçu l'un de ses bouquets de fleurs séchées.

Flowrette nous a offert un bouquet de fleurs séchées, sans contrepartie sur ce que nous en écrivons. Les prix cités ont été relevés sur le site le 26 novembre 2026, pendant les promotions du Black Friday.

TESLA MAG Créez votre compte gratuit Votre voiture, les membres près de chez vous, les offres des partenaires et les concours. Créer mon compte

Un bouquet qui ne fane pas, livré le lendemain, sans sortir de chez soi : c’est la promesse de Flowrette, une marque française de fleurs séchées et stabilisées. Nous avons suivi le parcours de commande sur son site, de la page d’accueil jusqu’au paiement, capture par capture. Et nous avons reçu l’un de ses bouquets à la rédaction.

Le bouquet reçu par la rédaction, une fois dans son vase. Photo : Tesla Mag.

Étape 1 : la page d’accueil

La page d’accueil de flowrette.com. Capture : Tesla Mag.

Le site s’ouvre sur ses promotions du moment et rappelle, dès le bandeau du haut, que la livraison est offerte dès 40 euros d’achat. Le menu principal range l’offre en grandes familles : fleurs durables, décoration et loisirs créatifs, bijoux et accessoires, cadeaux, abonnement.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Étape 2 : choisir sa famille de fleurs

Fleurs en papier, séchées, artificielles ou bouquets. Capture : Tesla Mag.

Juste sous l’accueil, quatre grandes entrées : les fleurs en papier, les fleurs séchées, les fleurs artificielles et les bouquets. Pour un bouquet qui dure, la bonne porte est celle des fleurs séchées.

Étape 3 : la collection de fleurs séchées

Chaque bouquet porte un prénom, une note et son prix de départ. Capture : Tesla Mag.

Chaque bouquet porte un prénom : Hector, Anatole, Côme… Sous chacun, la note des clients et le prix de départ. Le jour de notre relevé, le bouquet Hector, le plus noté avec 334 avis, démarrait à 31,90 euros au lieu de 39,90 euros.

Étape 4 : la fiche du bouquet et sa taille

Trois tailles, trois prix. Capture : Tesla Mag.

Sur la fiche, on choisit la taille : S, M ou L. Pour le bouquet Antonin, que nous avons pris en exemple, il fallait compter 31,90 euros en S, 46,30 euros en M et 60,70 euros en L, avec 20 % de remise ce jour-là. La date de livraison à domicile s’affiche juste en dessous, avec l’heure limite pour commander.

TESLA MAG La boutique Tesla Mag Accessoires et publications Tesla Mag. Ouvrir la boutique

Étape 5 : les délais et la description

Commandé aujourd’hui, expédié demain, livré le surlendemain. Capture : Tesla Mag.

Une frise résume le calendrier : commandé aujourd’hui, expédié demain, livré chez vous. La description précise où le bouquet est imaginé, dans l’atelier de Flowrette à Blain, en Loire-Atlantique, et de quelles fleurs il est fait.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Étape 6 : le panier

Le panier s’ouvre sur le côté de la page. Capture : Tesla Mag.

Le panier s’ouvre sur le côté, sans quitter la page. Une jauge indique si la livraison gratuite est atteinte, et le site propose au passage des vases assortis.

Étape 7 : le message cadeau

Jusqu’à 140 caractères pour accompagner le bouquet. Capture : Tesla Mag.

C’est le détail qui compte pour un cadeau : une ligne « C’est pour offrir ? » ouvre un champ de message personnalisé de 140 caractères, sans émojis, et un champ « De la part de ».

Étape 8 : les coordonnées et la livraison

Le paiement se fait sur une seule page. Capture : Tesla Mag.

Le paiement tient sur une seule page. On peut passer par PayPal ou Google Pay en un clic, ou saisir son adresse e-mail et l’adresse de livraison. Attention à la case des offres par e-mail, cochée par défaut.

Selon la politique d’expédition du site, les commandes passées du lundi au vendredi avant 14 h partent le jour même. La livraison à domicile par Chronopost prend en général 24 heures en France métropolitaine, ou deux à trois jours ouvrés en point relais.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Étape 9 : le paiement

Carte, PayPal, Klarna ou paiement en trois fois avec Alma. Capture : Tesla Mag.

Dernière étape : la carte bancaire, PayPal, Klarna, ou le paiement en trois fois avec Alma. Nous nous sommes arrêtés là. De la page d’accueil au paiement, le parcours se fait en quelques minutes.

Et à l’arrivée ?

Le bouquet à l’ouverture du colis. Photo : Tesla Mag.

Le bouquet que Flowrette nous a envoyé est arrivé le jour même de son expédition, en Chronopost, emballé dans du papier kraft, sans une fleur abîmée. Hortensia blanc, lagurus roses, eucalyptus : une fois dans son vase, il garde son allure, et c’est tout l’intérêt des fleurs séchées. Pas d’eau à changer, pas de pétales à ramasser, et un bouquet qui dure dans le temps.

Pour un cadeau de dernière minute, c’est l’une des idées les plus simples de notre guide de Noël : on choisit, on écrit un mot, et le bouquet arrive chez la personne. Retrouvez toutes nos idées dans le guide de Noël de Tesla Mag.

Créez votre compte Tesla Mag, c’est gratuit Votre véhicule sur la carte des membres

Vos badges et vos calculateurs

Les codes partenaires débloqués Créer mon compte

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.