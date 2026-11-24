Black Friday Amazon 2026 : 28 produits reçus par la rédaction, à surveiller avant le 27 novembre

Black Friday le 27 novembre 2026 : les produits reçus par la rédaction de Tesla Mag, vendus sur Amazon.fr, de la batterie Belkin au LEGO Évoli.

Partenaire Amazon : Tesla Mag perçoit une commission sur les achats effectués via les liens de cette page, sans surcoût pour vous. Les prix affichés dans les encarts sont ceux du jour sur Amazon.fr ; nous n’en écrivons aucun dans le texte, parce qu’ils changent plusieurs fois par jour pendant le Black Friday.

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Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026. Plutôt qu’une liste de promotions copiée d’un catalogue, voici les produits que la rédaction de Tesla Mag a reçus et photographiés cet automne, et qui sont vendus sur Amazon.fr. Ce sont eux qu’il faut surveiller pendant la semaine du Black Friday : nous les avons eus entre les mains.

Pour les pressés

High-tech : ce que la rédaction a reçu

La batterie Belkin UltraCharge Pro (10 000 mAh, magnétique) se fixe par aimant au dos d’un iPhone. Le socle Belkin UltraCharge 2 en 1 recharge le téléphone et les écouteurs sur la table de nuit. Pour l’iPad, nous avons reçu deux étuis-claviers : les Belkin et le Logitech Flip Folio, à compléter avec la souris pliable Logitech Mobi Fold.

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Côté son et image, le micro sans fil DJI Mic Mini 2S et l’enregistreur Zoom F2 servent aux créateurs de vidéos, pour un tour de la voiture filmé au téléphone. Les écouteurs à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 laissent les oreilles libres, pratiques pour courir ou marcher le long de la route. Enfin, la tablette à encre reMarkable Paper Pure remplace le carnet de notes, sans notifications.

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Pour les joueurs, Razer nous a confié son trio casque, souris et tapis : le BlackShark V3 Pro, la Viper V4 Pro et le Gigantus V2 Pro, ainsi que le fauteuil Iskur V2 NewGen.

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Pour la voiture et la route

Un propriétaire de Tesla a déjà la géolocalisation de sa voiture dans l’application. Le Invoxia GPS Tracker Pro Max sert à tout le reste : un vélo, une remorque, une valise ou une voiture sans application. Nous l’avons reçu et déballé dans un article dédié.

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Pour l’hiver, les sous-gants chauffants ORORO se glissent sous des gants classiques pour les recharges au Superchargeur par temps froid. Le chargeur Belkin double port alimente deux téléphones dans une voiture qui n’a pas de prise USB-C à l’arrière, et le ruban UHU Grizzly Tape a toute sa place dans le coffre, pour une réparation de fortune.

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Pour les accessoires propres à la Model 3 et à la Model Y (tapis, rangement, protection), lisez notre guide des accessoires Tesla du Black Friday.

Maison et bien-être

Le robot lave-vitres Ecovacs WINBOT W2S PRO se fixe à la vitre et la nettoie seul. Chez Withings, la balance BodyScan 2 mesure aussi l’activité du cœur, et le BeamO réunit thermomètre, ECG et stéthoscope dans un seul appareil. Le cadre photo connecté Aura Carver reçoit les photos de la famille depuis un téléphone ; l’extracteur de jus Magimix Juice Expert 3 complète la liste.

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Pour les robots aspirateurs et laveurs, voir notre sélection Black Friday dédiée.

Enfants et jeux

Le LEGO Pokémon Évoli (587 pièces) vise les fans adultes autant que les enfants. Le Quarto de Gigamic, en bois, se joue à deux dès 8 ans. La console Atari 2600+ édition Pac-Man ressort les cartouches des années 1980. Pour les plus petits, la voiture radiocommandée Exost Mega Beast, le circuit Carrera GO!!! Formula Track Attack et les boîtiers à histoires sans écran Morphée Dream complètent la sélection.

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Tous les produits de cette page ont été reçus par la rédaction cet automne, dans le cadre de nos guides de fin d’année : les marques nous les ont confiés gratuitement, sans contrepartie sur ce que nous écrivons. Nous n’y avons gardé que ceux qui sont vendus sur Amazon.fr au moment de la publication. Un produit qui nous a posé un problème de fonctionnement en a été écarté.

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Pour aller plus loin dans les idées de cadeaux, par univers, retrouvez notre guide de Noël 2026.

Questions fréquentes

Quand a lieu le Black Friday 2026 ? Le vendredi 27 novembre 2026. Sur Amazon, la Black Friday Week a commencé le jeudi 19 novembre et dure jusqu’au lundi 30 novembre, Cyber Monday compris. Pour les accessoires de la Model 3 et de la Model Y, voyez aussi nos 15 offres utiles pour une Tesla, vérifiées une à une.

Pourquoi aucun prix dans l’article ? Parce qu’un prix écrit est faux le lendemain. Les encarts affichent le prix du jour sur Amazon.fr.

Ces produits ont-ils été reçus par la rédaction ? Oui, tous ; nos avis, produit par produit, sont dans le guide de Noël et dans nos articles dédiés.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.