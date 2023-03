Hôtel Borne de Recharge Caen

Vous planifiez un voyage à Caen et vous possédez une voiture électrique ? Alors notre guide des hôtels équipés de bornes de recharge pour voitures électriques est fait pour vous ! Dans ces établissements, vous pouvez non seulement profiter de votre séjour, mais aussi recharger votre véhicule électrique en toute sécurité. Ce service est possible grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs hôtels de Caen disposant de bornes de recharge pour voitures électriques. Il est cependant important de vérifier auprès de l’établissement pour connaître les conditions d’utilisation de la borne de recharge, notamment si elle est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place.

Caen, située dans le Calvados en Normandie, est une ville historique et culturelle qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Elle offre également une infrastructure moderne pour les véhicules électriques, avec un nombre croissant de bornes de recharge disponibles dans la ville et dans les hôtels que nous vous proposons. De plus, la ville encourage les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Rejoignez-nous pour découvrir Caen en toute tranquillité, grâce à notre guide des hôtels équipés de bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Mercure Caen Centre Port De Plaisance 1 rue de Courtonne, 14018 Caen 2 x type 2, 22 kW Zenith Hotel Caen 98 boulevard Yves Guillou, 14000 Caen 3 x type 2, 22 kW Hôtel Crocus Caen Mémorial 2 Rue De La Folie, Rond Point Du Débarquement, 14000 Caen 2 x type 2, 8 kW2 x domestique UE, 3 kW Best Hotel Caen Citis – Hérouville-Saint-Clair Avenue du General de Gaulle, 14200 Hérouville-Saint-Clair 1 x type 2, 11 kW Hôtel Libera Caen Colombelles 42 rue Nelson Mandela, 14460 Caen 2 x type 2, 8 kW2 x domestique UE, 7.4 kW

Hôtel Mercure Caen Centre Port De Plaisance

Le Mercure Caen Centre Port De Plaisance propose également un petit-déjeuner buffet tous les matins, ainsi qu’un bar pour se détendre et déguster un verre. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l’hôtel.

Le personnel amical et accueillant est à votre disposition 24h/24 pour toutes les demandes. Il pourra également vous conseiller sur les activités et les attractions locales.

Le Mercure Caen Centre Port De Plaisance est idéalement situé pour explorer la ville, avec le Mémorial de Caen à seulement 4 km et le château de Caen à 5 km. L’aéroport de Caen-Carpiquet est à 8 km de l’hôtel. Le parking privé gratuit sur place vous permet de stationner en toute sécurité.

Adresse : 1 rue de Courtonne, 14018 Caen

Type de recharge : 2 x type 2, 22 kW

Zenith Hotel Caen

Le Zenith Hotel Caen est l’endroit idéal pour les voyageurs en quête de confort et de commodité. Il est situé à proximité du Zénith et du parc des expositions de la ville, offrant ainsi un accès facile à l’un des plus importants centres d’événements de Caen.

Les chambres de l’hôtel sont confortables et bien équipées, avec des équipements modernes tels qu’un bureau, une télévision à écran plat et une salle de bains privative. Chaque matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet varié, parfait pour démarrer la journée.

Le Zenith Hotel Caen est également bien situé, à seulement 3 km de l’église Saint-Pierre de Caen et de l’université de Caen-Normandie, et à 5 km de l’aéroport de Caen-Carpiquet. Les attractions locales telles que le stade Michel-d’Ornano, l’hippodrome de Caen, le Palais des Sports et le Mémorial de Caen sont également facilement accessibles.

Avec un parking gratuit sur place, une réception ouverte 24h/24 et un personnel amical et serviable, le Zenith Hotel Caen est un choix judicieux pour les voyageurs visitant Caen.

Adresse : 98 boulevard Yves Guillou, 14000 Caen

Type de recharge : 3 x type 2, 22 kW

Hôtel Crocus Caen Mémorial

L’Hôtel Crocus Caen Mémorial est un établissement moderne et confortable situé au nord de Caen. Il est situé à seulement 4 km du centre-ville et à 500 mètres du Mémorial de Caen. Les invités peuvent profiter de la terrasse ombragée pour se détendre.

Les chambres sont équipées de commodités modernes telles qu’une télévision à écran plat, un téléphone et un bureau. Certaines chambres disposent également de la climatisation et d’un mini-réfrigérateur. Toutes les chambres disposent d’une salle de bains privative et un sèche-cheveux peut être fourni sur demande.

Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine traditionnelle et des pizzas, et les invités peuvent savourer un verre au bar de l’Hôtel Crocus. Un petit-déjeuner buffet est également servi tous les matins.

L’hôtel est accessible via l’autoroute N814 et un parking privé gratuit est disponible sur place. Il est également situé à 900 mètres du parc de la Colline aux Oiseaux. Avec sa proximité au Mémorial de Caen et son emplacement pratique, l’Hôtel Crocus Caen Mémorial est un choix idéal pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

Adresse : 2 Rue De La Folie, Rond Point Du Débarquement, 14000 Caen

Type de recharge : 2 x type 2, 8 kW et 2 x domestique UE, 3 kW

Best Hotel Caen Citis – Hérouville-Saint-Clair

Le Best Hotel Caen Citis – Hérouville-Saint-Clair est un hôtel confortable situé à Hérouville, à seulement 10 minutes de route de l’autoroute A13 et à 5 minutes en voiture du centre-ville de Caen. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite, un restaurant et une salle de réunion pour les besoins professionnels.

Les chambres sont équipées de tout le confort moderne, telles qu’une télévision à écran plat, une couette, un espace de travail et une salle de bains privative. Le restaurant de l’hôtel propose une formule buffet incluant des entrées, des plats chauds et des desserts, ainsi qu’un petit-déjeuner buffet tous les matins.

L’hôtel dispose également d’une terrasse pour se détendre et est idéalement situé à 15 minutes à pied de la station de tramway Citis et à 2 minutes de l’arrêt de bus Hérouville Sphère, pour une découverte aisée de la région. Le port ferry de Caen-Ouistreham/Portsmouth et l’aéroport de Caen-Carpiquet se trouvent tous deux à 10 minutes de route. Un parking gratuit est disponible et une borne de recharge pour véhicules électriques peut être utilisée moyennant des frais supplémentaires.

Le château ducal et le mémorial de Caen sont accessibles en moins de 5 minutes en voiture et l’hôtel est facilement accessible via les autoroutes A13 et A84.

Adresse : Avenue du General de Gaulle, 14200 Hérouville-Saint-Clair

Type de recharge : 1 x type 2, 11 kW

Hôtel Libera Caen Colombelles

L’Hôtel Libera Caen Colombelles est un établissement confortable situé à Colombelles, à seulement 6 km du centre-ville de Caen. Il offre un hébergement agréable et accessible, avec une connexion Wi-Fi et un parking gratuits.

Les chambres de l’hôtel sont équipées de climatisation, de balcons et de télévisions à écran plat avec la télévision satellite. Chaque chambre est également équipée d’une salle de bains privative avec douche.

L’hôtel propose un restaurant ouvert du lundi au vendredi, ainsi qu’un bar et une terrasse pour se détendre après une longue journée. Il y a également une réception ouverte 24 heures sur 24, un salon commun et une bagagerie pour le confort des clients.

Les clients peuvent aussi profiter de leur séjour pour explorer les environs, avec le golf de Caen à seulement 5,9 km et le port ferry d’Ouistreham à 18,5 km. La plage d’Ouistreham, l’un des sites du débarquement de Normandie, est accessible en 20 minutes en voiture.

Adresse : 42 rue Nelson Mandela, 14460 Caen

Type de recharge : 2 x type 2, 7.4 kW et 2 x domestique UE, 3 kW