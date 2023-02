Hôtels avec borne de recharge sur Rennes

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Rennes. Dans ces établissements, vous pouvez non seulement vous reposer, mais aussi recharger votre véhicule électrique. Ce service est possible grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Chez Tesla Magazine, nous avons compilé une liste de ces hôtels pour vous aider à planifier votre prochaine escapade en toute sérénité. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Petit rappel, Rennes est une ville dynamique et moderne située dans le nord-ouest de la France. Elle est connue pour son architecture historique, ses nombreux parcs et jardins, ainsi que pour sa vie culturelle animée.

La ville de Rennes est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable. Avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels que nous vous proposons, les visiteurs peuvent explorer Rennes en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment. De plus, les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, en font un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Rendez-vous à Rennes pour un séjour écologique et sans stress, grâce à notre guide exhaustif des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Best Western Hôtel Ker Lann Rue Charles Coude35170 Bruz 2 chargeurs Teslaport type 217kW / Alternatif triphasé Novotel Rennes Alma 48 Avenue du Canada35000 Rennes 2 bornes (4 places) de 225kWport CHAdeMOport Type 2 Novotel Spa Rennes Centre Gare 22 Avenue Jean Janvier35000 Rennes 2 bornes Tesla22kW / Alternatif triphasé Hotel Ibis Budget Rennes Route Lorient Rue des Chevrons35000 Rennes 4 x Domestique UE3kW / Alternatif monophasé Inter-Hôtel de la Chaussairie 30 Avenue de la Chaussairie35131 Chartres-de-Bretagne 3 chargeurs Tesla

7kW / Alternatif triphasé

Hôtel Best Western Hôtel Ker Lann

Le Best Western Hôtel Ker Lann se trouve à seulement 8 km du centre-ville de Rennes. Il propose un cadre chaleureux et unique avec des chambres décorées originalement. Chaque chambre est dotée d’une salle de bain privative. Le personnel est attentionné et fera en sorte que votre séjour soit agréable.

L’hôtel dispose également d’un accès gratuit à la salle de sport pour votre bien-être. Le restaurant partenaire L’Unik sert une cuisine française traditionnelle et des collations sont disponibles 24h/24 et 7j/7.

Bénéficiant d’un emplacement privilégié à côté du parc des expositions et du campus de Ker Lann, et à seulement 2 km de l’aéroport de Rennes Saint-Jacques, le Best Western Hôtel Ker Lann est facilement accessible en prenant la ligne de bus 13 depuis le centre-ville de Rennes ou depuis l’aéroport.

Adresse : Rue Charles Coude, 35170 Bruz

Type de recharge : 2 chargeurs Tesla, port type 2, 17kW

Hôtel Novotel Rennes Alma

Le Novotel Rennes Alma se trouve à 3 km du centre-ville de Rennes, dans un cadre agréable entouré de jardins. Les chambres spacieuses et rénovées vous invitent à vous détendre, tandis que les quatre salles de réunion lumineuses avec Wi-Fi sont à votre disposition pour les journées de travail.

L’hôtel est idéalement situé, proche de l’aéroport, du bassin nordique de Bréquigny, du centre-ville en métro, de la gare TGV et du centre historique de Rennes. Vous pourrez facilement explorer la ville et ses alentours, ou faire du shopping au centre ALMA. À la fin de votre journée, détendez-vous sur la terrasse avec un bon verre de vin et profitez de la brise vivifiante de la Bretagne.

Vous serez installé dans des chambres modernes, climatisées et dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite. Vous pourrez également profiter d’une salle de bains privative et d’une télévision par satellite avec plus de 40 chaînes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un service d’étage est à votre disposition. Le petit-déjeuner continental ou buffet est servi quotidiennement dans le coin repas ou en chambre, et le restaurant de l’hôtel prépare des plats français délicieux que vous pourrez déguster sur la terrasse.

L’hôtel dispose également d’un bar, d’une piscine extérieure gratuite, d’une aire de jeux pour enfants, d’une réception ouverte 24h/24 et d’un espace affaires équipé d’un ordinateur avec connexion Internet. Et si vous venez en voiture, vous pourrez vous garer gratuitement sur place.

Adresse : 48 Avenue du Canada, 35000 Rennes

Type de recharge : 2 bornes (4 places) de 225kW (port CHAdeMO et port Type 2)

Hôtel Novotel Spa Rennes Centre Gare

Posez vos valises au Novotel Spa Rennes Centre Gare, à seulement 200 mètres de la gare et à 5 minutes de marche du théâtre national de Bretagne. Vous y trouverez une oasis de sérénité avec des chambres et suites spacieuses comprenant de superbes duplex et de nombreuses solutions pour les voyages en groupe ou en famille.

Les enfants pourront jouer dans un espace de jeux, pendant que les parents se détendent au spa avec piscine, jacuzzi, hammam et salle de sport. Il y a aussi trois salles de réunion, un bar et un restaurant Novotel Café.

Les chambres de style contemporain disposent d’une télévision à écran plat, d’un bureau et d’un minibar, avec une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de l’établissement. Profitez du petit-déjeuner en option au Novotel Café et du repas du jour varié au restaurant ouvert tous les jours. Une salle de réunion est également disponible. Le centre de bien-être est accessible gratuitement de 7h à 23h sur réservation et comprend une piscine, une salle de sport et un bain à remous.

Idéalement placé à deux pas de la gare, avec la station de métro Charles de Gaulle à proximité, pour explorer Rennes, vous pourrez admirer l’ancien palais universitaire abritant le musée des Beaux-Arts, le centre médiéval, la cathédrale Saint-Pierre et l’Ubu, célèbre salle de concerts, tous à moins de 20 minutes à pied. Le Parc des Expositions de Rennes se trouve à 20 minutes en voiture et Paris et Saint-Malo sont à portée de main avec les lignes de train rapides.

Adresse : 22 Avenue Jean Janvier, 35000 Rennes

Type de recharge : 2 bornes Tesla 22kW

Hôtel Ibis Budget Rennes Route Lorient

L’Hôtel Ibis Budget Rennes Route Lorient se trouve à Rennes, à environ 1 km du parc Roazhon et à 2,8 km de l’hôpital universitaire de Rennes. Il est idéalement situé pour les voyages d’affaires et touristiques, à seulement 10 minutes du centre-ville, du parc des expositions de Rennes Saint Jacques et de l’aéroport. Les sportifs apprécieront la proximité immédiate du Stade Rennais, à moins de 10 minutes à pied.

L’hôtel propose un séjour confortable et abordable. Vous pourrez faire de beaux rêves dans leurs chambres nouvelle génération pour 1, 2 ou 3 personnes, équipées de lits douillets. Les chambres communicantes sont parfaites pour les séjours en famille. La connexion Wi-Fi gratuite et illimitée vous permettra de rester connecté pendant votre séjour.

L’hôtel dispose d’une terrasse et d’un salon commun. Toutes les chambres sont équipées d’une télévision à écran plat et d’une salle de bains privative avec douche. Un petit-déjeuner buffet ou continental vous sera proposer. Les véhicules électriques peuvent être rechargés sur place moyennant des frais supplémentaires.

Adresse : Rue des Chevrons, 35000 Rennes

Type de recharge : 4 x Domestique UE 3kW

Inter-Hôtel de la Chaussairie

L’Inter-Hôtel de la Chaussairie vous accueille dans la localité de Chartres de Bretagne, à seulement 8 km du centre de Rennes, 3 km du parc des expositions et de l’aéroport, et 4 km de l’usine PSA Peugeot-Citröen.

Le décor de la réception est récent et moderne, avec un mobilier en bois clair et un design élégant. Un bar dans le même style prolonge la réception, et un coin salon Lounge et un Espace Restauration joliment décoré sont à votre disposition. La prestation dîner est assurée par un traiteur du lundi au jeudi soir. Une salle de fitness a également vu le jour début d’année.

Pour vos réunions, 2 salles modulables sont à votre disposition avec un mobilier et un équipement neuf. Un Espace Informatique est accessible à l’Accueil avec une connexion WIFI gratuite dans tout l’hôtel.

L’Inter-Hôtel est composé de 2 bâtiments face à face, l’Hôtel et la Résidence Hôtelière. L’Hôtel propose 36 chambres tout confort, tandis que la Résidence Hôtelière propose 17 Chambres Cosy de 26 m² au style moderne et contemporain avec une kitchenette équipée et aménagée. De plus, profitez d’un grand parking extérieur privé gratuitement à votre disposition.

Adresse : 30 Avenue de la Chaussairie, 35131 Chartres-de-Bretagne

Type de recharge : 3 chargeurs Tesla 7kW