Supercharger V4: première station achevée aux Pays-bas !

Les premières photos de la Stations Supercharger V4 ouverte aux pays-bas commencent à fleurir sur les réseaux sociaux. Nous vous livrons un descriptif de ces bornes, les problèmes qu’elles entendent résoudre et des réactions d’internautes suite à la diffusion de ces images.

Le Design des Supercharger V4 est conforme aux plans diffusés plut tôt

Il y a quelques semaines, nous vous faisons part de la diffusion des plans d’une borne Supercharger V4. Il s’avère que la station qui vient de sortir de terre reprends exactement le design des esquisses. Cette nouvelle génération de stations de recharge offre des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs, notamment des câbles plus longs qui faciliteront la recharge pour les véhicules Tesla tels que le Cybertruck et les véhicules électriques d’autres marques.

Avantages :

Esthétique améliorée : le design des Superchargeurs V4 présente une apparence moderne et épurée, ce qui les rend visuellement attrayants dans leur environnement. Câbles plus longs : le design intègre des câbles plus longs qui facilitent la recharge pour différents types de véhicules électriques, y compris ceux avec des ports de charge placés de manière non standard.

Inconvénients :

Gestion des câbles : le design actuel ne semble pas inclure un système de gestion des câbles, ce qui peut causer un contact avec le sol lors de l’utilisation et potentiellement des problèmes d’usure ou de propreté. Encombrement potentiel : bien que les câbles plus longs soient un avantage, ils pourraient également augmenter l’encombrement dans l’espace de stationnement, en particulier lorsque plusieurs véhicules sont en train de se recharger simultanément.

Puissance des Superchargers V4: Une limitation volontaire ?

Les Superchargeurs V4 représentent une avancée majeure dans l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et témoignent de l’engagement de Tesla à améliorer sans cesse ses produits et services.

La puissance de recharge de ces Superchargeurs V4 est actuellement annoncée à 250 kW, plutôt que les 350 kW espérés. L’une des raisons possibles pour lesquelles Tesla a limité la puissance des Superchargeurs V4 à 250 kW au lieu des 350 kW espérés pourrait être liée à l’évolutivité et à la disponibilité du réseau électrique. Fournir une puissance de 350 kW pour chaque Superchargeur V4 demanderait des mises à niveau importantes de l’infrastructure électrique locale et de la distribution d’énergie.

En optant pour une puissance de 250 kW, Tesla facilite l’installation et la mise en service des Superchargeurs V4 dans un plus grand nombre de sites, en évitant de surcharger les réseaux électriques locaux et en réduisant les coûts et les délais associés aux mises à niveau de l’infrastructure. Cette approche permet à Tesla de déployer plus rapidement et efficacement son réseau de Superchargeurs, améliorant ainsi l’accessibilité et la commodité pour les conducteurs de véhicules électriques.

Les internautes réagissent à la nouvelle borne Supercharger V4

Hans Noordsij (@HansNoordsij) : « L’Europe a ouvert de nombreuses stations de Superchargeurs pour d’autres marques. La V4, avec son câble long et la position du « stall », résout le problème de la position aléatoire du port de charge chez les autres marques, évitant ainsi le blocage des bornes. Solution ingénieuse ! »

Cette augmentation de la longueur des câbles permet une meilleure accessibilité et facilite la recharge pour les véhicules électriques, y compris ceux qui ont des ports de charge placés de manière non standard ou des véhicules plus grands, comme le Cybertruck.

En conclusion, les Superchargeurs V4 de Tesla présentent de nombreux avantages, tels que leur design amélioré, des câbles plus longs et une meilleure accessibilité pour divers types de véhicules électriques. Cependant, pour maximiser l’utilisation de cette infrastructure de recharge, une collaboration et des partenariats entre Tesla et d’autres constructeurs automobiles pourraient être bénéfiques.

Caractéristiques des Superchargers V4