Autonomy Mobility World Expo : Pourquoi y participer ?

Si vous êtes passionné(e) par la mobilité durable et que vous souhaitez être à la pointe des dernières innovations et tendances du secteur, alors l’Autonomy Mobility World Expo (AMWE) est l’événement à ne pas manquer. Organisé par le réseau Autonomy, ce salon est devenu le plus grand rassemblement mondial de décideurs publics, d’institutions, d’ONG, d’entreprises et de start-ups internationaux focalisés sur les solutions de mobilité urbaine durable.

Des invitations exclusives pour nos membres

Tesla Mag et les organisateurs du salon Autonomy sont très heureux de vous inviter à se joindre à l’organisation de cet événement professionnel. Si vous souhaitez obtenir une invitation gratuite, merci de nous contacter directement avec quelques lignes qui motivent votre intérêt.

La septième édition de l’AMWE se déroulera les 22 et 23 mars 2023 à la Porte de Versailles à Paris. Plus de 8 000 participants, 200 exposants et 300 intervenants issus de 80 pays sont attendus. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : ce salon est un événement incontournable pour tous les professionnels de la mobilité durable.

L’AMWE est organisé autour de sept thématiques sectorielles représentant l’ensemble de l’écosystème de la mobilité urbaine durable : les Villes à Mobilité Intelligente, les Transports en Commun, la Mobilité Active, la Flotte de véhicules électriques, la Mobilité Partagée, la Logistique Urbaine et les Véhicules Autonomes. À travers ces thématiques, vous pourrez découvrir les dernières innovations en matière de transport électrique, de mobilité partagée, de logistique urbaine, de villes intelligentes et bien plus encore.

Le salon propose également un Startup Village, où des jeunes entreprises pourront présenter leurs idées novatrices et trouver des partenaires et des investisseurs.

Tesla Mag sera présent à l’AMWE dans notre village startup, le stand S42, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour organiser une interview et éventuellement rejoindre nos nombreux partenaires privés engagés dans la révolution électrique.

Assister à l’AMWE peut vous aider à mieux comprendre les tendances actuelles et futures du secteur de la mobilité durable, à découvrir de nouveaux produits et services et à établir des contacts avec des professionnels du monde entier. Que vous soyez un décideur politique, un représentant d’une entreprise, une ONG ou simplement un passionné de la mobilité durable, l’AMWE est un événement que vous ne voulez pas manquer.

En résumé, participer à l’Autonomy Mobility World Expo vous permettra de :

Découvrir les dernières tendances et innovations du secteur de la mobilité durable ;

Établir des contacts avec des professionnels du monde entier ;

Trouver des partenaires et des investisseurs pour votre entreprise ;

Assister à des conférences de haut niveau animées par des experts reconnus dans leur domaine.

Si vous êtes intéressé(e) par la mobilité durable, ne manquez pas l’opportunité de participer à l’AMWE. Et n’oubliez pas de venir nous rencontrer sur le stand S42 du village startup !