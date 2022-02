Un week-end à l’hôtel Marvel : voyage dans l’univers des Super-Héros!

Vous voulez faire plaisir à vos enfants en les emmenant à Disney ? Pourquoi ne pas leur faire encore plus plaisir en les faisant dormir dans l’hôtel de leur super-héros préférés, l’hôtel Marvel ? Tout récent, il saura séduire petits et grands, pour de fabuleux souvenirs en famille – ou entre amis… Visitée guidée par Tesla Magazine.

En bonus : à la fin de l’article, trouvez le guide pour les visiteurs écologiques !

Lorsqu’il s’agit d’une destination de vacances magique, c’est Disneyland qui vient en premier à l’esprit. Enchanteur pour tous les âges, Disneyland vous offre des vacances parfaites pour toute la famille. Les enfants en rêvent depuis qu’ils sont petits et les adultes tombent amoureux de toutes les aventures et activités passionnantes qui font la renommée de cette destination.

Le Parc Disney en quelques attractions phares

Il est difficile d’établir un palmarès : Chaque attraction possède sa propre atmosphère et crée des émotions qui lui sont propres. Cependant, sur les dizaines d’attractions Disney présentes dans les deux parcs, certaines se démarquent vraiment.

Même si cette sélection contient une liste d’attractions à voir dans les deux parcs, elle reste personnelle et peut varier en fonction des affinités de chacun (âge, goûts ou sensibilité). Top 5 des attractions à voir au parc Disneyland Paris :

Ratatouille

Tour de la Terreur

Crush’s coaster (Némo)

Big Thunder Mountain

Star Wars Hyperspace Mountain

On y trouve des attractions, des restaurants et bien d’autres choses encore, une seule journée dans ce parc ne semble certainement pas suffisant pour découvrir tout ce qui est proposé. Réservez votre séjour à Disney et découvrez son atmosphère enchanteresse.

L’hôtel Marvel : vous devez vous y rendre !

Situé à une courte distance à pied (ou en navette gratuite) des Parcs Disney, l’hôtel quatre étoiles – dont le style est celui d’une galerie d’art new-yorkaise – rend hommage à la ville berceau de nombreux Super Héros Marvel et aux artistes qui les ont créés. Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel offre un confort haut de gamme et des services personnalisés, tout en célébrant la culture et l’énergie vibrante de la ville de New York.

Avec plus de 350 œuvres d’art, couvrant à la fois les comics et les films, créées par plus de 110 artistes – dont environ 50 pièces exclusives – il s’agit de l’une des plus grandes collections au monde d’œuvres d’art Marvel, ouverte au public.

Cet hôtel unique invite les résidents à traverser l’univers Marvel dès leur entrée dans le lobby, où ils seront accueillis notamment par d’immenses planches de comics rétroéclairées créées spécialement pour l’hôtel, trois armures d’Iron Man grandeur nature et aussi, le célèbre bouclier de Captain America. L’expérience des visiteurs sera sublimée grâce aux expériences exclusives et immersives proposées. Des super-héros qui vous parlent, génial !

UN HÔTEL ADAPTE POUR TOUS LES ÂGES

Les plus petits peuvent apprendre à devenir dessinateurs de comics Marvel dans un espace créatif appelé Marvel Design Studio, tandis que les amateurs de sport pourront profiter de la piscine intérieure/extérieure Metro Pool, du centre de remise en forme et de la Hero Training Zone, un terrain extérieur de 420 m² – des zones dédiées à diverses activités sportives – pour les résidents de tous âges.

Avec 471 chambres supérieures, 65 chambres Empire State Club et 25 suites dédiées à Spider-Man, aux Avengers ou aux Super Héros Marvel – l’hôtel offre un service et un hébergement quatre étoiles dans l’esprit new-yorkais, jusque dans l’assiette. Des concepts uniques de restaurants et de bars célébreront l’art Marvel avec des menus inspirés de nombreuses spécialités new-yorkaises et une gamme complète de plats et de boissons sur le thème Marvel.

Du lobby aux chambres, en passant par les restaurants et le Selfie Spot avec Spider-Man, chaque visiteur peut profiter d’un confort et de services haut de gamme, qu’il s’agisse de fans inconditionnels de Marvel ou de ceux qui découvrent pour la première fois le super héros qui sommeille en eux.

PLUS QU’UN HÔTEL : UN CHEF-D’ŒUVRE

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel présente l’une des plus grandes collections d’œuvres d’art Marvel au monde, avec plus de 350 objets exposés, dont 50 pièces exclusives et inédites. Plus de 110 artistes de Marvel Comics, de Marvel Studios et d’autres encore ont rassemblé une incroyable collection d’œuvres d’art contemporaines illustrant le vaste univers Marvel, notamment des couvertures de comics, des affiches, des illustrations de films, des story-boards, des croquis originaux, etc.

De la France, de l’Italie, de l’Espagne et du Royaume-Uni à l’Argentine, au Japon, au Canada et aux États-Unis, une diversité inégalée de styles artistiques sera présentée, comme les comics classiques en noir et blanc, le street art, le pop art, l’hyperréalisme, et des techniques qui incluent le métal gravé et le collage.

Le Disney Hotel New York – The Art of Marvel comprend également un espace dédié aux expositions artistiques temporaires, The Jack Kirby Legacy Gallery. Cet espace propose également une exposition permanente consacrée à Jack Kirby lui-même – le « Roi des Comics » – avec 21 couvertures de comics dessinées par ce légendaire artiste.

Les visiteurs désireux d’en savoir plus sur les histoires qui se cachent derrière les œuvres d’art exposées dans le lobby de l’hôtel et dans la galerie The Jack Kirby Legacy seront invités à faire appel à nos « Art Guardians », une sélection de Cast Members (employés Disney) spécialement formés et disposant de connaissances spécifiques.

PLUS QU’UN HÔTEL : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE…

Au Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, les clients peuvent plonger directement dans l’action dans des lieux exclusifs et uniques.

SUPER HERO STATION

Les résidents de l’hôtel peuvent poser pour un selfie avec Spider-Man à la Super Hero Station. Grâce aux Marvel Photo Stations, ils peuvent également prendre des photos d’action dans l’un des nombreux décors immersifs et exclusifs qui les plongeront dans les films Marvel tels que Les Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel, Iron Man, Ant-Man, The Avengers, Thor, Spider-Man et Doctor Strange.

MARVEL DESIGN STUDIO

Marvel Design Studio, un espace créatif pour les familles avec enfants, est l’endroit où chaque « héros » pourra libérer le génie créatif qui sommeille en lui et apprendre à devenir un artiste de comics Marvel, ceci grâce à des tutoriels pour dessiner de nombreux Super Héros inspirants. Cet espace intérieur lumineux est influencé par le Marvel Animators Bull Pen – où les artistes dessinent, encrent et colorient les comics.

Les plus petits peuvent aussi profiter de nombreuses activités numériques Marvel sur des tablettes dédiées, lire certains de leurs comics préférés et créer leurs propres aventures avec les jouets Marvel mis à disposition.

HERO TRAINING ZONE

L’hôtel repense complètement les expériences sportives et de loisirs pour toute la famille, en s’appuyant sur l’atmosphère de New York et l’univers Marvel. Tout en proposant des installations sportives classiques telles que la piscine intérieure et extérieure (avec une pataugeoire) Metro Pool, inspirée de l’atmosphère du métro new-yorkais et un centre de remise en forme, il comprend également la Hero Training Zone, unique en son genre. Ce terrain multisports extérieur de 420 m2, inspiré de l’architecture et de l’ambiance new-yorkaise et des Super Héros Marvel, offre des zones dédiées aux activités pour enfants et adultes telles que le basket, le fitness et le yoga.

L’HÔTEL MARVEL… AVEC DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES QUATRE ÉTOILES…

Les 561 chambres du quatre étoiles Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, ont été conçues avec un style contemporain pour refléter le goût urbain sophistiqué et haut de gamme new-yorkais de Tony Stark. Chaque chambre arbore des œuvres d’art Marvel et offrira également le plus grand confort, ainsi que des services et équipements high-tech, comme un téléviseur ultra HD, caché dans le miroir mural.

L’HÔTEL MARVEL … UNE RESTAURATION A LA NEW-YORKAISE AVEC UNE TOUCHE MARVEL…

Le Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel propose une offre restauration variée, inspirée de nombreuses spécialités new-yorkaises ainsi qu’une gamme complète de plats et de boissons sur le thème de Marvel, y compris pour les enfants.

MANHATTAN RESTAURANT

Le Manhattan Restaurant est un restaurant contemporain décontracté proposant des plats italiens traditionnels revisités, préparés avec des ingrédients en provenance d’Italie. Son design est le parfait exemple de fusion entre l’univers Marvel et les codes du style newyorkais, avec son majestueux lustre en cristal évoquant l’horizon de Manhattan et le royaume d’Asgard de Thor. Magique les enfants tiennent à table !

DOWNTOWN RESTAURANT

Le Downtown Restaurant est un voyage culinaire à travers le New York cosmopolite, avec un buffet présentant un mélange de spécialités et de plats préparés en direct devant les visiteurs par les Chefs, faisant référence à Chinatown, Little Italy et les classiques américains. Il s’agit d’un restaurant inspiré des diners new-yorkais de l’époque Art Déco. Il célèbre l’art et la tradition des comics avec 90 œuvres représentant une très grande variété de Super Héros Marvel.

SKYLINE BAR

Le Skyline Bar propose une variété de cocktails, dont des martinis signature et des snacks d’inspiration américaine. Il s’agira d’un endroit chic, à l’atmosphère légèrement formelle, qui s’inspirera des intérieurs de Tony Stark et du quartier général des Avengers. Les visiteurs se sentent transportés au sommet d’un luxueux gratte-ciel de Midtown Manhattan grâce à un ensemble de « fenêtres panoramiques », offrant une vue imprenable sur la célèbre « skyline » de New York, avec quelques touches de Marvel.

BLEECKER STREET LOUNGE

Le Bleecker Street Lounge est un bar lounge créé dans l’esprit d’un loft du centre de Manhattan avec ses briques et murs en béton. Ce sera un clin d’œil subtil à Doctor Strange et au Sanctum Sanctorum de Bleecker Street dans Greenwich Village. Décontracté et branché, il sert des boissons pour adultes et enfants inspirées de Doctor Strange, ainsi que des snacks, des micro-bières, du vin bio ou un délicieux chocolat chaud.

…ET DES INNOVATIONS DIGITALES.

Pour réduire les files et le temps d’attente à l’enregistrement, les résidents peuvent désormais se préenregistrer en ligne sept jours avant leur arrivée. Ils n’auront plus qu’à récupérer leur Magic Pass à la réception avant de se rendre directement dans les Parcs Disney. Puis, comme les résidents sont désormais informés du numéro de leur chambre par SMS ou par e-mail, ils pourront profiter des Parcs pendant qu’on prépare leur chambre.

Afin de faciliter l’organisation de leur séjour, les résidents de l’hôtel pourront réserver un créneau horaire grâce à l’application mobile dédiée, jusqu’à sept jours avant leur arrivée, pour vivre des moments épiques dans la Super Hero Station et réaliser un selfie mémorable avec Spider-Man.

Le Digital est également utilisée pour améliorer les expériences dans les chambres avec des équipements tels qu’une télévision dernier cri avec une nouvelle interface entièrement repensée- pour être plus immersive pour donner plus d’information et pour être plus divertissante. Les résidents pourront également profiter d’une bibliothèque de presse numérique gratuite qui comprendra plus de 5 000 titres de presse provenant d’environ 100 pays et disponibles dans plus de 60 langues.

Bonus : le guide pour les visiteurs écologiques !

Pour ceux qui souhaiteraient venir sur les parcs en ZE (Zero Emission), sachez que les parcs Disney sont relativement bien équipés à ce niveau :

Parking visiteur: 4 prises type normal à disposition. Ces prises sont situées juste à côté du chenil, ce sont d’ailleurs les places du parking visiteur les plus proches des parcs. Pour y accéder, au niveau du péage, indiquez que vous avez un véhicule ZE, le CM vous donnera le code d’accès à la barrière. Ensuite suivez le parcours direction autocars et handicapés. Vous arriverez face à une barrière. Il faut aller se stationner jusqu’au bout puis demander au chenil de déverrouiller la prise.

Hôtel New York : 4 prises type normales + Une prise « Supercharger » pour Tesla. Il faut demander à l’hôtel pour avoir accès aux prises puisqu’elles sont dans la zone VIP.

Hôtel Newport Bay Club : Idem, il faut bien sûr être résident dans un hôtel Disney pour avoir accès à ces prises (sauf parking visiteur).

Parking Vinci : 3 prises normales. Le parking est payant mais la charge gratuite.

Val d’Europe : 2 prises normales, 2 prises type 3, Un câble type 2 (pour Zoé…), un câble type 1 (pour Fluence, Leaf…). Charge payante et nécessite un abonnement « Autopartage »

