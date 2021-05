Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Lyon. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Fourvière Hôtel 23 rue Roger Radisson, Lyon, 69005 Bornes de recharge pour voitures électriques Hôtel Cour des Loges 6 Rue du Boeuf, 69005 Lyon 1 x Tesla Dest.Charger 17.00kW Villa Maïa 8 Rue Pierre Marion, 69005 Lyon 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Lyon Marriott Hôtel Cité Internationale 70 Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW Hôtel Mercure Lyon Genas Eurexpo 36 Rue Antoine Pinay, 69740 Genas, France 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Fourvière

Aménagé dans un couvent reconverti datant du XIXe siècle, cet hôtel paisible est situé au sommet d’une colline qui surplombe les espaces verts du parc de la Visitation.

Il se trouve à 4 minutes à pied du théâtre antique de Lyon, ainsi qu’à 10 minutes de la basilique richement décorée de Notre-Dame de Fourvière et de l’arrêt de funiculaire Minimes – Théâtres Romains.

Dotées de parquet, les chambres sobres disposent d’un accès Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat et d’un mini-frigo.

Toutes offrent une vue sur le jardin, la ville ou le parc. Les suites sont en outre pourvues d’un espace de vie.

L’établissement comprend un restaurant chaleureux et un café-bar convivial. Il possède également un espace spa doté d’un bain à remous, d’un hammam et d’une piscine extérieure chauffée avec couloirs de nage.

Adresse: 23 rue Roger Radisson, Lyon, 69005

Type de recharge: Bornes de recharge pour voitures électriques

Hôtel Cour des Loges

Situé à quelques pas de plusieurs bars et restaurants, cet hôtel sophistiqué se trouve à 11 minutes à pied du musée des Beaux-Arts de Lyon et à 3 km du parc de la Tête d’or.

Les chambres élégantes sont équipées d’une télévision, du Wi-Fi gratuit et d’un minibar. Certaines possèdent des meubles d’époque, et d’autres comprennent un mobilier contemporain. Plusieurs salles de bain sont pourvues d’une baignoire sur pieds.

Les suites bénéficient d’un espace de vie séparé, et l’appartement chic est agrémenté d’une cheminée. L’établissement possède un restaurant haut de gamme, une brasserie conviviale avec des tables en terrasse, un bar chic et 2 salons. Des ateliers de cuisine sont proposés.

L’hôtel comporte en outre un spa avec une piscine intérieure et une salle de sport.

Adresse: 6 Rue du Boeuf, 69005 Lyon

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 17.00kW

Villa Maïa

Entouré de restaurants, cet hôtel élégant se trouve à 10 minutes à pied d’une station de métro et de la basilique Notre-Dame de Fourvière, qui abrite des œuvres d’art religieux. Il est également situé à 4 km du pittoresque parc de la Tête d’or.

Les chambres élégantes sont équipées d’un minibar gratuit avec des boissons sans alcool, d’un accès Wi-Fi, d’une Smart TV, d’une salle de bain en marbre avec chauffage au sol et d’une terrasse. Elles offrent une vue sur la ville ou le jardin.

Les suites bénéficient d’une salle de séjour. La suite de catégorie supérieure dispose d’une théière, d’une cafetière et d’un parking privé.

Un service de chambre est proposé 24h/24, 7j/7. Le petit-déjeuner est inclus. L’établissement possède un restaurant chic, un bar contemporain, une bibliothèque, un jardin et une piscine intérieure.

Adresse: 8 Rue Pierre Marion, 69005 Lyon

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Lyon Marriott Hôtel Cité Internationale

Situé entre le Rhône et le parc de la Tête d’Or, cet hôtel haut de gamme est directement relié au centre de congrès de Lyon. Il se trouve à 1 minute à pied du musée d’Art contemporain de Lyon.

Les chambres contemporaines disposent d’une salle de bain en marbre, du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat et d’une cafetière. Certaines bénéficient d’un balcon et d’une vue sur le fleuve.

Les chambres club donnent accès à un salon où sont proposés le petit-déjeuner et du thé l’après-midi.

Les suites sont en outre pourvues d’un espace de vie séparé, d’un bain à remous et/ou d’un canapé-lit. L’établissement possède un restaurant italien, un élégant bar à cocktails et une salle de sport. Il comporte en outre 16 salles de réunion et un centre d’affaires.

Adresse: 70 Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW

Hôtel Mercure Lyon Genas Eurexpo

Situé à proximité immédiate de la route nationale N346, cet hôtel coloré se trouve à 3,8 km du parc des expositions Eurexpo et à 7,9 km de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Les chambres modernes disposent du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat et d’un minibar. Les suites sont en outre pourvues d’un espace de vie et d’un balcon aménagé. Un service de chambre est assuré.

Une navette desservant l’aéroport et la gare ferroviaire est proposée moyennant un supplément.

L’établissement comprend un restaurant doté de fenêtres panoramiques et d’une terrasse offrant une vue sur un jardin de style japonais. Il possède également un bar standard et des salles de réunion.

Adresse: 36 Rue Antoine Pinay, 69740 Genas, France

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW