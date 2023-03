Hôtel Borne de Recharge Perpignan

Voyager en toute sérénité avec notre guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Perpignan.

Les hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques sont de plus en plus nombreux à Perpignan, permettant aux voyageurs de recharger leur véhicule tout en profitant d’un séjour confortable. Cet engagement de l’industrie hôtelière en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est un pas en avant pour une mobilité durable.

Chez Tesla Magazine, nous avons compilé une liste de ces hôtels pour vous aider à planifier votre prochaine escapade en toute sérénité. Il est important de vérifier auprès de l’hôtel pour connaître la disponibilité de la borne de recharge et si elle est payante ou gratuite, ainsi que pour savoir s’il est possible de réserver une place.

Perpignan, située au sud de la France, est une ville à la fois historique et moderne, connue pour son architecture, ses plages et son patrimoine culturel. La ville est également un lieu de choix pour les voyageurs soucieux de l’environnement, grâce à ses efforts pour encourager les modes de transport durables. Avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels proposés, les visiteurs peuvent explorer Perpignan en toute sérénité.

Rejoignez-nous à Perpignan pour un séjour écologique et sans stress grâce à notre guide exhaustif des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Villa Duflot Hôtel & Spa Perpignan Rond Point Albert Donnezan, Serrat Den Vaquer, 66000 Perpignan 2 x Type 2, 11 kW Escapades Lointaines Chambres d’hôtes – Perpignan 1304 Chemin du Mas Llaro, 66000 Perpignan 1 x Domestique UE Logis Hôtel La Fauceille 860, Chemin de la Fauceille, 66000 Perpignan 2 x P17 Rouge (Industrielle), 22 kW2 x P17 Bleue (Camping), 3.7 kW

1 x Type 2, 22 kW Domaine du Mas Bazan Route de Saleilles, 66200 Alénya 1 x Type 2, 22 kW Holiday Inn Perpignan, an IHG Hotel 840 Avenue D’espagne, 66100 Perpignan NP

Villa Duflot Hôtel & Spa Perpignan

La Villa Duflot Hôtel & Spa Perpignan vous accueille dans un cadre paisible et luxueux situé dans un parc de 1,5 hectare à seulement 25 minutes de route de la mer Méditerranée. Cet établissement haut de gamme propose une piscine extérieure, un spa Nuxe ainsi qu’un restaurant gastronomique.

Les chambres de cet hôtel de style Art déco sont climatisées et disposent d’une décoration individuelle. Elles sont équipées d’une salle de bains privative avec des articles de toilette gratuits et d’un balcon ou d’une terrasse pour profiter de la vue. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans l’ensemble des locaux.

Le matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner copieux au restaurant, sur la terrasse ou dans votre chambre. Le restaurant sert une cuisine raffinée préparée à partir de produits locaux et offre un grand choix de vins. Vous pourrez également dîner en plein air sur la terrasse aménagée donnant sur la piscine et le jardin.

La Villa Duflot Hôtel & Spa Perpignan est idéalement situé au cœur des Pyrénées-Orientales, à seulement 3 km de l’autoroute A9 et à 45 minutes en voiture de l’Espagne. L’aéroport de Perpignan-Rivesaltes est accessible en seulement 15 minutes de route.

Adresse : Rond Point Albert Donnezan, Serrat Den Vaquer, 66000 Perpignan

Type de recharge : 2 x Type 2, 11 kW

Escapades Lointaines Chambres d’hôtes – Perpignan

L’Escapades Lointaines se trouve à Perpignan, à seulement 10 km du stade Gilbert Brutus et à 34 km du château royal de Collioure. Il propose un cadre paisible et accueillant avec des hébergements confortables dotés d’une terrasse. Certaines chambres comprennent la climatisation, un coin repas et un coin salon avec une télévision par satellite à écran plat.

Le personnel attentif et serviable met à disposition un service de prêt de vélos pour vous permettre de découvrir les alentours. Vous pourrez également profiter de la connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble des locaux et du bar.

Un petit-déjeuner buffet ou continental est servi tous les matins sur place. Pendant votre séjour, vous pourrez profiter des installations de spa et de bien-être comprenant un bain à remous et un sauna. Vous pourrez également vous baigner dans la piscine extérieure, faire de la randonnée ou du ski ou vous détendre dans le jardin.

L’Escapades Lointaines se trouve à 48 km du château de Quéribus et à 14 km de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, le plus proche.

Adresse : 1304 Chemin du Mas Llaro, 66000 Perpignan

Type de recharge :

Logis Hôtel La Fauceille – Perpignan

Le Logis Hôtel La Fauceille est situé à seulement 5 minutes en voiture du centre de Perpignan. Il propose un cadre moderne et confortable avec des suites et des chambres dotées d’un balcon privé. Le personnel attentionné et serviable sera à votre disposition pour vous aider à organiser votre séjour.

Les chambres et les suites comprennent des équipements de haute qualité, tels qu’un coffre-fort, un bureau, une télévision par satellite à écran plat et un minibar. Les salles de bains privatives sont équipées d’une baignoire ou d’une douche. Les suites comportent également une baignoire et une douche.

Le Logis Hôtel La Fauceille dispose d’un centre de bien-être avec une piscine extérieure, un parking privé payant avec une borne de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu’un restaurant. Vous pourrez facilement explorer l’Occitanie en voiture grâce à sa proximité avec la gare ferroviaire de Perpignan, située à seulement 8 minutes de route.

Adresse : 860, Chemin de la Fauceille, 66000 Perpignan

Type de recharge : 2 x P17 Rouge (Industrielle), 22 kW; 2 x P17 Bleue (Camping), 3.7 kW et 1 x Type 2, 22 kW

Domaine du Mas Bazan – Perpignan

Le Domaine du Mas Bazan se trouve à seulement 10 minutes en voiture de Perpignan et à 4,5 km d’Alénya. Il propose un cadre paisible et unique entouré de jardins et de vignes, avec une piscine extérieure.

Les chambres du Mas Bazan sont décorées avec des poutres apparentes et du parquet, et disposent d’une salle de bain privative, d’un balcon avec vue sur les jardins et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Des appartements indépendants lumineux avec terrasse sont également disponibles, dotés d’un salon avec cheminée, d’une cuisine équipée et d’une vue sur les jardins.

Le petit-déjeuner est servi tous les matins et un dîner composé de plats catalans et de vins du domaine peut être préparé sur réservation préalable.

Le personnel est attentif et fera en sorte que votre séjour soit agréable et paisible.

Adresse : Route de Saleilles, 66200 Alénya

Type de recharge : 1 x Type 2, 22 kW

Holiday Inn Perpignan, an IHG Hotel

Le Holiday Inn Perpignan, an IHG Hotel est situé à seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Perpignan. Il propose un cadre paisible et verdoyant avec une piscine extérieure, un bain à remous, un bar ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite dans les chambres.

Les chambres confortables et spacieuses sont décorées avec élégance et climatisées. Elles sont équipées d’une salle de bains privative moderne et certains hébergements comportent un balcon avec vue sur le jardin.

Le soir, vous pourrez déguster des spécialités traditionnelles françaises ou catalanes au restaurant La Table du Mas, ou sur la terrasse en été. Le personnel attentionné du Holiday Inn Perpignan fera en sorte que votre séjour soit agréable.

L’hôtel se trouve à 4 km de la sortie 42 de l’autoroute A9 et son parking est gratuit. La gare de Perpignan est accessible en 10 minutes en voiture et l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes est à 9 km. Le Holiday Inn Perpignan est facilement accessible pour les voyageurs en voiture ou en train.

Adresse : 840 Avenue D’espagne, 66100 Perpignan

Type de recharge : NP