Pourquoi l’hôtel Martinez est l’étoile de Cannes ?

Depuis que je sais que l’hôtel Martinez a conçu de nouveaux appartements Penthouse (Isabelle Huppert et Thierry Frémaux), je n’avais qu’une envie : découvrir le 7ème ciel, en passant par le 7ème Art !

Une nuit magique dans une suite rénovée du Martinez

Depuis ce week-end, c’est chose faite et je ne peux que m’en féliciter. J’ai passé une nuit délicieuse dans la suite dédiée à l’actrice française.

Mais d’abord, un peu de contexte pour vous expliquer en quoi le Martinez est, à mes yeux, l’étoile de Cannes !

Ayant ouvert ses portes durant le tumulte des années folles, cet hôtel est tout de suite devenu un lieu de fête, de luxe et de glamour, qui rassemblait déjà le gratin de la société et les anonymes de passage.

Ce sont ses vues panoramiques sur la baie de Cannes, ses intérieurs luxueux, ses invités estimés et son aura incomparable qui font de l’hôtel Martinez le symbole par excellence de la French Riviera.

Vous n’avez pas besoin d’y faire plus d’une escale pour être séduit par son emplacement et la qualité du service proposé.

Des rénovations qui ont de quoi marquer les esprits

Pour vous aider à comprendre à quel point l’hôtel Martinez est une icône à Cannes, poursuivons sur un peu d’histoire…

Après la création du festival de Cannes en 1946, il s’impose comme le rideau d’entrée sur le monde du cinéma, ses stars et ses tapis rouges. C’est par son accueil, chaque année, des plus grandes icônes du cinéma français et international, que l’hôtel Martinez se lia intrinsèquement à l’histoire du 7ème Art.

Si vous voulez croiser des stars, vous savez où vous rendre !

C’est d’ailleurs pour honorer cette relation intime que l’architecte d’intérieur, Pierre-Yves Rochon a imaginé, au dernier étage de l’hôtel, deux splendides appartements Penthouse.

Ils sont dédiés à deux personnalités du cinéma : Isabelle Huppert, actrice française, et Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes.

Mon admiration pour ces deux figures est sans borne, d’où l’intérêt pour moi de me lier à eux de cette manière…

Partageant un espace de 1 250 m2, entre intérieur et extérieur, ces deux suites, avec vue panoramique sur la baie de Cannes, sont de véritables bijoux qui réunies s’inscrivent comme les plus grandes suites d’Europe.

J’ai non seulement eu la chance de séjourner dans la suite Isabelle Huppert, mais j’ai également pu visiter celle de Thierry Frémaux. Vraiment, il n’y a rien à redire : l’alliance entre confort et délicatesse est tout simplement parfaite.

Pour une expérience des plus extraordinaires : ne pas hésiter à s’y rendre

Chacun des appartements Penthouse a été créé d’une façon unique avec la contribution du duo Isabelle Huppert et Thierry Frémaux. En effet, ceux-ci ont tous deux apporté leur touche personnelle et leur vision du glamour à ces lieux.

Il est vrai qu’on sent leur patte artistique. Et la différence des suites penthouse par rapport à des suites plus classiques est tout de suite notable.

J’ai passé une nuit d’un raffinement rare, le personnel était gentil et à l’écoute de mes moindres besoins, le décor intérieur comme extérieur était somptueux, vraiment je ne peux que recommander mon expérience.

Selon vos goûts, vous pouvez choisir l’une ou l’autre de suite, avec une ambiance différente à chaque fois, mais sachez que vous ne serez pas déçus.

Et la visite exclusive des appartements rénovés, qu’est-ce que ça donne ?

L’appartement Isabelle Huppert

Tout d’abord, l’Appartement Isabelle Huppert a été pensé dans des tons clairs, allant du blanc au doré. Il mêle un grand nombre de textures, tel que le cuir ou encore la soie. Avec des tapis fabriqués sur mesure, une décoration simple à l’inspiration Cocteau et un espace lumineux.

Peut-on faire mieux ? On adore, évidemment.

L’appartement Thierry Frémaux

L’Appartement Thierry Frémaux, quant à lui, a été pensé comme un boudoir masculin agrémenté d’un mobilier graphique dans des tons plus froids pour un style plus épuré et plus sobre.

Entre la salle de bain conçue comme une loge et les dalles en noirs et blanc évoquant les pellicules d’avant ; une véritable ode au festival d’antan. Pour un état d’esprit minimaliste ou une volonté de se reconnecter à son énergie masculine !

On n’hésite pas à réserver, le travail architectural est impressionnant.

Une identité olfactive unique

Par ailleurs, Pierre-Yves Rochon, Isabelle Huppert et Thierry Frémaux ont également travaillé avec Julie Massé, parfumeur chez Mane. Le but ? Créer une identité olfactive personnalisée incarnant l’individualité des deux personnalités.

Pour Isabelle Huppert, Julie Massé a créé une fragrance avec des notes de tubéreuses grassoises. Pour Thierry Frémaux, c’est une fragrance aux notes de cyprès, de cèdre et de feuille de figuier qui incarnent sa préférence.

Quoi de mieux que d’ajouter une expérience olfactive à une expérience visuelle ? C’est multisensoriel chez l’hôtel Martinez, et on adore.

Enfin, dans chacun de ces deux appartements Penthouse sont agencés de grands salons, salle à manger, dressings, bureaux, espace de projection. Se retrouvent également des objets, des livres ou encore des photos et playlist musicale, choisis par les deux ambassadeurs.

On pénètre complètement dans leur monde, et on adore ça.