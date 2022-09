Pourquoi installer des panneaux solaires dans votre usine ?

Avec la hausse des coûts de l’énergie, et les répercussions de plus en plus sensibles, autant sur la production industrielle que sur le porte-feuille des ménages, le recours aux solutions alternatives augmente. Parmi celles-ci, la production d’énergie grâce aux panneaux solaires connait un vif regain d’intérêt. Dans cet article, nous faisons avec vous un petit récapitulatif des nombreux avantages des panneaux solaires sur votre facture d’énergie, même à court terme.

Réduction de la facture d’électricité

Dans la plupart des cas, le coût de la facture d’électricité d’un entrepôt représente environ 15 % du coût total. Les tarifs des panneaux solaires installés sur les toits sont respectivement 17 % et 27 % moins chers.

Trouver une énergie alternative est le moyen le plus efficace de maîtriser les coûts pour une entreprise comme la vôtre, qui utilise une quantité importante d’électricité pour alimenter ses machines et son éclairage, tant intérieur qu’extérieur.

Se protéger contre les augmentations du coût de l’énergie

Le prix de l’énergie en Europe a connu une augmentation allant jusqu’à 16 % en moyenne.

L’énergie solaire offre une solution, qui présente un double avantage :

Sa durée de vie est de 25 à 30 ans

Son coût est fixe, tout au long de son utilisation.

Elle rendra vos factures d’énergie plus prévisibles tout en réduisant leur coût global. Les coûts associés à l’entretien et à la surveillance de vos systèmes solaires sont minimes.

Augmentation de la valeur de votre propriété

La valeur de votre maison peut augmenter à la suite de l’installation de panneaux solaires sur votre toit. Si vous envisagez de vendre votre propriété commerciale, industrielle ou résidentielle à plus ou moins long terme, cela accélèrera également la vente de l’ensemble du bien.

Cela s’explique par l’importance croissante accordée à l’utilisation efficace de l’énergie. Une partie, ou la totalité, de l’énergie requise par le bâtiment peut être générée par les panneaux solaires eux-mêmes. Cela signifie aussi que les coûts de fonctionnement, à court et à long terme, du bâtiment sont moins élevés.

L’émission de carbone

L’importance de la préservation de l’environnement, de la réduction de l’empreinte carbone et de la diminution de l’utilisation des combustibles fossiles augmente avec chaque nouvelle génération. Contrairement aux combustibles fossiles, les panneaux solaires ne produisent aucune pollution atmosphérique ou carbone, lorsqu’ils sont utilisés pour générer de l’énergie.

En outre, en plus de l’ensoleillement, ils ne produisent pas de cendres, ni d’autres déchets et ne nécessitent aucun autre apport. Un nombre croissant d’utilisateurs finaux sont attentifs à ce sujet, ainsi qu’à la responsabilité sociale de l’entreprise qui les fournit.

Bonus : vendre l’excédent

Deux modèles de collaboration différents peuvent être utilisés dans le processus d’installation d’un système d’énergie solaire sur un toit :

le modèle des dépenses d’investissement

et le modèle du contrat d’achat d’électricité.

Le consommateur est responsable des dépenses d’investissement liées à l’achat du système solaire. De plus, la production d’énergie solaire peut être utilisée pour l’usage quotidien de l’usine ou de l’entrepôt. Enfin, les clients peuvent vendre tout excédent d’énergie au fournisseur d’énergie de leur choix.

Des aides gouvernementales disponibles

Les crédits d’impôt sont une mesure prise par le gouvernement pour encourager les gens à adopter l’énergie solaire. Cette catégorie comprend les personnes qui installent des panneaux solaires sur des bâtiments, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel.

À titre d’exemple, le gouvernement indien accorde à l’installateur une subvention égale à trente pour cent du coût total de l’installation. Conformément aux principes directeurs établis par le ministère des énergies nouvelles et renouvelables. [The Economic Times]

Retour sur investissement : Un suivi plus facile grâce à l’application

L’application permet aux utilisateurs de surveiller les performances de leurs panneaux solaires en toiture. Dans la plupart des cas, l’application permet aux installateurs photovoltaïques et aux propriétaires de systèmes d’accéder aux données les plus récentes. En outre, elle permet d’effectuer une surveillance à distance. Les gens peuvent alors vérifier la récolte d’énergie solaire à l’aide de leur téléphone portable, où et quand ils le souhaitent, à tout moment de la journée.