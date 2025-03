Avec l’essor des véhicules électriques en France, l’installation de bornes de recharge devient une priorité, notamment dans le département 14, le Calvados. En mars 2025, les incitations gouvernementales, la prise de conscience écologique et les besoins croissants des automobilistes poussent les particuliers, entreprises et collectivités à investir dans des infrastructures de recharge. Cet article vous guide sur les avantages, les démarches et les aides disponibles pour installer une borne de recharge dans le Calvados, tout en optimisant votre visibilité locale.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en relation avec le meilleur installateur de borne de votre ville. Service gratuit et ouvert à tous. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Pourquoi Installer une Borne de Recharge dans le Calvados ?

Le Calvados, avec ses grandes agglomérations comme Caen, Lisieux ou Deauville, et ses zones rurales, connaît une augmentation significative de l’utilisation des voitures électriques. Selon les dernières statistiques, la Normandie se classe parmi les régions les plus dynamiques en termes de transition énergétique. Installer une borne de recharge dans le département 14, que ce soit à domicile, en entreprise ou sur un parking public, répond à plusieurs enjeux :

Répondre à la demande croissante : Les ventes de véhicules électriques ont bondi de 30 % en France en 2024, et le Calvados n’échappe pas à cette tendance. Valoriser votre propriété : Une maison ou un commerce équipé d’une borne attire les acheteurs et clients sensibles à l’écologie. Bénéficier d’aides financières : En 2025, des subventions locales et nationales restent disponibles pour réduire les coûts d’installation.

Que vous soyez à Bayeux, Vire ou Honfleur, équiper votre espace d’une borne de recharge est un investissement d’avenir.

Quelles Aides pour Installer une Borne de Recharge dans le Département 14 ?

En mars 2025, plusieurs dispositifs facilitent l’installation de bornes de recharge dans le Calvados :

Crédit d’impôt : Jusqu’à 75 % des dépenses (plafond de 300 € par borne) pour les particuliers.

: Jusqu’à 75 % des dépenses (plafond de 300 € par borne) pour les particuliers. Programme ADVENIR : Une aide spécifique pour les copropriétés, entreprises et collectivités, couvrant jusqu’à 50 % des coûts d’installation.

: Une aide spécifique pour les copropriétés, entreprises et collectivités, couvrant jusqu’à 50 % des coûts d’installation. Subventions régionales : La Région Normandie propose des financements complémentaires pour les projets favorisant la mobilité durable.

Pour en profiter, contactez un installateur agréé dans le Calvados ou renseignez-vous auprès de la préfecture du département 14. Les démarches sont simplifiées et les fonds encore disponibles en ce début d’année.

Évaluez vos besoins : Puissance (7 kW pour un usage domestique, 22 kW pour les entreprises), emplacement (garage, parking extérieur), et nombre d’utilisateurs. Choisissez un professionnel local : Des entreprises spécialisées basées à Caen ou dans le Calvados proposent des devis gratuits et des installations conformes aux normes IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques). Obtenez les autorisations : En copropriété, un vote en assemblée générale est requis. Pour les espaces publics, contactez votre mairie (Caen, Deauville, etc.). Demandez un devis : Les coûts varient entre 1 000 € et 2 500 € selon la complexité, mais les aides réduisent largement la facture.

Les Avantages Locaux dans le Calvados

Installer une borne de recharge dans le département 14 offre des bénéfices spécifiques :

Tourisme durable : À Deauville ou Cabourg, les visiteurs en Tesla ou Renault Zoé recherchent des points de recharge.

: À Deauville ou Cabourg, les visiteurs en Tesla ou Renault Zoé recherchent des points de recharge. Accessibilité rurale : Dans les zones comme Falaise ou le Pays d’Auge, les bornes renforcent l’attractivité des commerces locaux.

: Dans les zones comme Falaise ou le Pays d’Auge, les bornes renforcent l’attractivité des commerces locaux. Réseau en expansion : Le Calvados compte déjà plus de 200 bornes publiques en 2025, mais la demande excède l’offre, créant une opportunité pour les nouveaux installateurs.

Faites Appel à un Expert dès Aujourd’hui !

Vous habitez ou travaillez dans le Calvados et souhaitez installer une borne de recharge ? Ne tardez plus ! Les installateurs locaux proposent des solutions sur mesure, que vous soyez à Caen, Lisieux ou ailleurs dans le département 14. Demandez un devis gratuit pour une borne électrique adaptée à vos besoins et profitez des aides avant qu’elles ne diminuent.