J-6 avant le vote de la nouvelle rémunération d’Elon Musk

Dans six jours, le monde de la tech retiendra son souffle. Les actionnaires de Tesla doivent voter sur le plan de rémunération le plus colossal de l’histoire moderne : un package à plus de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk.

Un chiffre vertigineux. Mais derrière ce montant, c’est une question bien plus vaste qui se pose : jusqu’où faut-il aller pour retenir un génie ?

Un plan à la mesure d’un empire

Ce plan de rémunération, révisé après des années de débats juridiques, fixe des conditions presque lunaires :

8 500 milliards de dollars de capitalisation boursière ,

, 20 millions de véhicules livrés par an ,

, 1 million de robots ou robotaxis produits ,

, et des revenus d’abonnement à l’intelligence artificielle (FSD, Optimus, Dojo) dépassant ceux de l’automobile.

En clair : si Musk gagne, c’est parce que Tesla aura changé le monde.

Mais s’il échoue ? Il ne gagnera rien. C’est la promesse — et le pari — d’un plan qui lie totalement le destin de Musk à celui de Tesla.

Un génie ou un empire trop centré ?

Les défenseurs du plan affirment que personne d’autre au monde ne pourrait tenir la barre de Tesla.

Pour Robyn Denholm, présidente du conseil d’administration, « nous risquons de perdre Elon si nous ne votons pas oui ».

Cathie Wood, figure d’ARK Invest, soutient aussi ce plan, estimant que l’avenir de l’IA et de la robotique passe par la vision intégrale de Musk.

Mais en face, les critiques grondent :

Des investisseurs institutionnels comme CalPERS ont déjà annoncé qu’ils voteront contre ,

ont déjà annoncé qu’ils voteront , Les agences de conseil ISS et Glass Lewis dénoncent une concentration de pouvoir sans précédent ,

et dénoncent une , Et certains estiment que Tesla est devenue trop dépendante de son fondateur, au risque d’oublier l’équilibre actionnarial.

Un vote qui va tout changer

Si le plan passe, Elon Musk deviendra l’un des hommes les plus puissants de la planète tech.

S’il est rejeté, Tesla pourrait plonger dans une zone d’incertitude : Musk a déjà laissé entendre qu’il pourrait quitter le navire s’il n’obtient pas le soutien des actionnaires.

C’est donc bien plus qu’un vote sur un salaire. C’est un vote sur une vision du monde.

Sur la place du risque, du leadership et de l’audace dans l’économie moderne.

Pourquoi ce moment est historique

En 2018, Elon Musk avait déjà obtenu un plan de rémunération colossal — annulé plus tard par la justice pour vice de procédure.

En 2025, le scénario se rejoue. Mais cette fois, tout le monde a conscience que l’enjeu dépasse Tesla.

C’est une bataille culturelle :

Entre ceux qui croient au capitalisme visionnaire ,

, Et ceux qui réclament une gouvernance plus démocratique dans la tech.

Mon analyse : le vote de tous les paradoxes

Elon Musk est un visionnaire indiscutable, mais aussi un personnage polarisant.

Ce plan interroge : faut-il récompenser l’audace, ou contenir la toute-puissance ?

Tesla est devenue la vitrine du futur — véhicules autonomes, IA, énergie propre — mais son équilibre dépend aujourd’hui d’un seul homme.

Mon pronostic ?

👉 Le vote passera de justesse.

Parce que même les plus critiques savent que Tesla sans Musk, ce n’est plus vraiment Tesla.

🚀 Le compte à rebours est lancé

Dans six jours, le 6 novembre 2025, les actionnaires décideront si Elon Musk continue à écrire l’histoire de Tesla… ou si une nouvelle ère commence.

Quoi qu’il arrive, le monde observera.

Et ce vote pourrait bien redéfinir ce que signifie être un leader dans le XXIᵉ siècle.