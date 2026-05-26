IPO SpaceX : et si c’était la meilleure nouvelle de l’année pour les actionnaires Tesla ?

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Ticker SPCX, cotation prévue le 12 juin sur le Nasdaq, valorisation de 1 750 milliards de dollars. L’introduction en bourse de SpaceX s’annonce comme l’événement financier du siècle. Mais pour les fans de Tesla, le vrai sujet n’est pas celui qu’on croit.

L’IPO du siècle — les chiffres qui donnent le vertige

Le dépôt du document S-1 par Space Exploration Technologies Corp. le 20 mai 2026 officialise l’arrivée imminente de l’action SpaceX sur les marchés. L’opération vise une valorisation inédite de 1 750 milliards de dollars, et le début des cotations sur le Nasdaq sous le symbole SPCX est prévu pour le 11 ou 12 juin 2026.

Pour contextualiser : cette IPO surpasserait en valeur absolue celle de Saudi Aramco, qui avait levé 29 milliards de dollars en 2019 pour une valorisation de 1 700 milliards. Selon les informations disponibles, SpaceX pourrait lever entre 50 et 75 milliards de dollars, et 30 % du flottant serait réservé aux investisseurs particuliers.

Le prospectus dévoile les données financières brutes : en 2025, SpaceX a enregistré un chiffre d’affaires de 18,7 milliards de dollars, avec une perte nette de 4,9 milliards et des investissements de 20,7 milliards. Au 31 mars 2026, la société emploie plus de 22 000 personnes et affiche une dette de 29,1 milliards, en grande partie issue de la fusion avec xAI réalisée en début d’année.

Mais pourquoi Tesla Mag en parle ?

Bonne question. SpaceX n’est pas un constructeur automobile. Et pourtant, pour tout actionnaire ou passionné de Tesla, cette IPO est un événement à suivre de très près — pour une raison simple : les deux entreprises sont désormais profondément imbriquées.

Le dossier S-1 confirme que Tesla agit de facto comme fournisseur et partenaire de SpaceX/xAI : Terafab, l’écosystème de puces et de calcul, et d’importants achats de Tesla Megapack en font partie intégrante. Concrètement, en 2025, Tesla a vendu 430 millions de dollars de Megapacks à xAI, et a investi 2 milliards de dollars dans la startup d’IA d’Elon Musk.

Tesla détient une participation de 2 milliards de dollars dans xAI. Toute expansion de la valorisation de SpaceX post-IPO bénéficiera donc indirectement aux actionnaires Tesla. Ce n’est pas un détail : c’est une courroie de transmission directe entre les deux entreprises.

SpaceX + xAI + Tesla : le conglomérat invisible

Pour comprendre l’enjeu réel, il faut saisir l’architecture globale que Musk est en train de construire. En février 2026, SpaceX a acquis xAI dans une opération en actions, faisant de la société d’IA une filiale détenue à 100 % par l’entreprise spatiale. Musk a depuis indiqué qu’il envisage de dissoudre xAI en tant qu’entité distincte et de confier à SpaceX la charge de l’ensemble de ses produits IA.

Résultat : Grok, l’IA intégrée dans les véhicules Tesla, est entraînée sur des infrastructures dont le déploiement est assuré par SpaceX. La constellation Starlink pourrait théoriquement transformer chaque Tesla ou chaque robot Optimus en nœud d’un réseau de connectivité mondial.

Les marchés ne regardent plus SpaceX uniquement comme une entreprise de fusées, mais comme une infrastructure stratégique mêlant internet, défense, intelligence artificielle, données et souveraineté technologique. Tesla, dans ce schéma, est la couche robotique et mobilité de cet empire.

Starlink : le moteur caché de la valorisation

Starlink compte aujourd’hui 10,3 millions d’abonnés, contre 5 millions un an plus tôt. C’est la division la plus rentable du groupe. Pour beaucoup d’analystes, c’est Starlink qui pourrait, à terme, porter une grande partie de la valorisation de SpaceX en bourse, en rapprochant l’entreprise d’une société technologique plutôt que d’un simple acteur du spatial.

C’est précisément ce modèle récurrent — abonnements satellites, connectivité mondiale — qui intéresse les marchés. Et c’est ce même réseau qui pourrait alimenter les futures fonctionnalités connectées des Tesla, notamment dans les zones peu couvertes.

Gwynne Shotwell : la femme qui vaut 3 milliards

Derrière les chiffres astronomiques de cette IPO, il y a une architecte souvent oubliée. Gwynne Shotwell, COO de SpaceX depuis ses débuts, est la dixième employée de l’entreprise et celle qui, selon Musk lui-même, a empêché la faillite à plusieurs reprises. Lors du rachat de Twitter, face aux inquiétudes sur la dilution d’attention du patron, Musk avait répondu sans détour : « SpaceX n’a absolument rien à craindre, Gwynne est là. »

Vingt-quatre ans après avoir rejoint un entrepôt délabré avec trois lancements ratés au compteur, ses parts valent aujourd’hui 3 milliards de dollars. C’est peut-être la meilleure démonstration que dans l’univers Musk, les vrais builders finissent par être récompensés — une logique que les actionnaires Tesla connaissent bien.

Ce que ça change concrètement pour vous

L’accès à l’IPO se fera via les courtiers américains comme Robinhood ou Public.com, et via les plateformes européennes ayant un accord avec le syndicat, notamment Trade Republic, Saxo Bank, Degiro et possiblement Revolut Trading. Le prix de référence par action post-split est de 105,32 dollars, soit environ 97 euros.

Pour les investisseurs déjà exposés à TSLA, la question n’est pas forcément d’acheter SPCX le jour du lancement — mais de comprendre que l’IPO SpaceX renforce structurellement la thèse d’investissement Tesla. Les deux entreprises partagent des infrastructures, des équipes dirigeantes, des contrats croisés et une vision commune portée par le même homme.

L’introduction en bourse de SpaceX n’est pas une simple IPO technologique — elle réunit plusieurs grands thèmes de marché : l’espace, Starlink, les fusées réutilisables, la défense, la connectivité mondiale, et la question centrale de savoir si les investisseurs sont prêts à payer aujourd’hui un prix très élevé pour cette vision de long terme.

Dans la galaxie Musk, Tesla n’est pas une planète isolée. Elle gravite autour d’un système solaire en pleine expansion. Et le 12 juin, ce système entre en bourse.