Pendant dix ans, j’ai été un conducteur BMW. Pas par snobisme — par conviction. La Série 3 diesel, c’est la berline de référence en Europe pour une raison : elle tient ses promesses. Dynamique, fiable, sobre sur autoroute, et dotée d’une image qui ne nuit à personne dans une salle de réunion. Ma 320d Touring était parfaite.

Puis le diesel a dépassé 2 euros le litre un mardi matin. Et mon patron m’a dit, avec son sourire de quelqu’un qui possède une Tesla depuis deux ans : « T’as vu le plein que tu viens de faire ? »

Quatre mois plus tard, je roulais en Tesla Model 3 Grande Autonomie.

Ce que j’ai quitté — et ce que ça représentait

La BMW 320d Touring 2021 : un bijou d’ingénierie diesel. Consommation réelle sur mon usage (mix autoroute 60 %, ville 40 %) : 5,8 L/100 km. Entretien BMW : entre 900 et 1 200 € par an selon les années — vidange, filtre, plaquettes, révision. Plus les pneus. Assurance : 1 550 €/an.

Prix du diesel à la pompe mi-mars 2026 : 2,03 €/L. Pour mes 22 000 km annuels :

22 000 × 5,8 L / 100 × 2,03 € = 2 590 €/an de gazole

Soit, avec l’entretien : 3 490 à 3 790 €/an de coûts d’usage. Sans les pneus.

Je ne me plaignais pas. C’est le coût normal d’une belle berline premium bien entretenue. Jusqu’au jour où j’ai commencé à calculer.

Vérité n°1 : l’électrique ne change pas votre vie — il la simplifie

Je m’attendais à une révolution. J’ai trouvé une simplification radicale.

La BMW, je la remplissais deux fois par mois minimum. Calcul du prix à la pompe, choix de la station, cinq minutes d’arrêt. Trente fois par an, j’interrompais quelque chose pour faire le plein.

La Tesla se branche le soir, comme mon téléphone. Le matin, elle est pleine. En huit mois, je ne suis jamais entré dans une station-service. Ce n’est pas spectaculaire à décrire — mais dans le quotidien, c’est un bruit de fond qui disparaît.

Vérité n°2 : les longues distances en électrique ne sont pas un problème — elles sont différentes

Paris-Lyon : 470 km. Avec la BMW, plein le matin, arrivée directe. Avec la Tesla, un arrêt Superchargeur de 22 minutes à Mâcon. La navigation a planifié l’arrêt, préchauffé la batterie avant l’arrivée, et j’ai bu un café en regardant le ciel.

Est-ce que ça prend 22 minutes de plus ? Oui. Est-ce que c’est un problème pour moi qui pars généralement à 6h du matin et qui, avec la BMW, m’arrêtais déjà sur les aires pour faire une pause ? Non.

La réalité des longs trajets en Tesla, c’est qu’on substitue « plein d’essence sur l’autoroute » par « café au Superchargeur ». Pour beaucoup de profils, c’est neutre en temps. Pour certains profils urgents, c’est une vraie contrainte — ne pas le nier.

Vérité n°3 : la conduite change en profondeur

La BMW 320d, c’est la référence dynamique. Direction précise, train arrière communicatif, DSC qui laisse jouer un peu. J’aimais conduire.

La Tesla Model 3 Grande Autonomie, c’est autre chose. Le couple est disponible dès 0 tr/min — appuyer sur l’accélérateur, c’est une réponse immédiate, sans délai, sans montée en régime. Ce n’est pas plus sportif que la BMW dans le sens classique. Mais c’est différemment satisfaisant.

Et le freinage régénératif. En mode fort, lever le pied ralentit la voiture significativement. Les deux premières semaines, je freinais trop fort parce que j’anticipais un freinage que la voiture faisait déjà. Après trois semaines, mes automatismes avaient changé, et je ne pouvais plus imaginer conduire sans ça.

Vérité n°4 : l’entretien n’existe presque plus

Avec la BMW, j’avais une date dans le calendrier deux fois par an : le passage chez le concessionnaire. Vidange, vérification, conseil de remplacement de cette pièce qu’on peut laisser encore six mois mais vraiment pas plus.

Avec la Tesla : une révision annuelle légère — 180 à 200 €, vérification des freins, remplacement du filtre d’habitacle, pression des pneus. Pas de vidange. Pas de filtre à huile. Pas de filtre à carburant. Pas de courroie de distribution. Pas de bougies.

Économie d’entretien sur 4 ans estimée : 3 200 à 4 000 €.

Vérité n°5 : les mises à jour changent votre voiture la nuit

Ma BMW était la même voiture le dernier jour que le premier. Fonctionnalités figées, logiciel figé, comportement figé.

La Tesla reçoit des mises à jour pendant que je dors. En décembre, une mise à jour a amélioré la gestion de la batterie par temps froid — j’ai récupéré environ 15 km d’autonomie réelle sur mes trajets habituels. En janvier, Grok a été intégré à la commande vocale — je peux maintenant parler à la voiture en phrases naturelles.

BMW l’a compris et travaille dessus. Mais Tesla a cinq ans d’avance sur la cadence OTA.

Vérité n°6 : l’image sociale évolue différemment

En arrivant à un rendez-vous client avec la BMW, je sentais la discrète approbation des gens qui comprennent. La Série 3 diesel, c’est le signal d’un professionnel qui a du goût sans en faire trop.

En arrivant avec la Tesla, c’est différent. C’est une conversation qui s’engage. Les gens veulent voir l’intérieur, posent des questions, certains vous font remarquer qu’ils hésitent à passer à l’électrique. La Tesla génère de la curiosité là où la BMW générait de la reconnaissance.

Ni l’un ni l’autre n’est « mieux » — ce sont des signaux différents. À chacun d’évaluer lequel correspond à son image.

Vérité n°7 : le bilan financier est plus nuancé qu’on ne le croit

Poste BMW 320d Touring (4 ans) Tesla Model 3 GA (4 ans) Énergie 10 360 € (gazole) 2 250 € (domicile HC) Entretien 4 200 € 800 € Assurance 6 200 € 7 800 € Total usage 20 760 € 10 850 €

L’assurance Tesla coûte plus cher — les pièces de carrosserie sont spécifiques, les délais de réparation plus longs. C’est réel et souvent sous-estimé.

L’écart à l’achat : la 320d Touring était à 53 000 € neuve. La Model 3 GA est à 45 990 €. La Tesla est 7 000 € moins chère à l’achat et 9 910 € moins chère à l’usage sur 4 ans.

Sur 4 ans, la Tesla gagne d’environ 17 000 € au total. C’est l’équivalent de trois années de vacances en famille.