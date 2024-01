Habitant à Paris et ayant un rythme de vie impliquant de nombreux déplacements, j’ai opté pour la Nissan Leaf avec sa batterie de 62 kWh. Bien que les données officielles annoncent jusqu’à 385 km d’autonomie, en pratique, je constate qu’elle est légèrement inférieure. Cependant, l’autonomie réelle s’avère largement suffisante pour mes besoins quotidiens. Habituellement, je ne recharge ma Leaf qu’une fois par semaine, sauf si je prévois des trajets plus longs.

Économies avec les Superchargers Tesla

L’utilisation des Superchargers Tesla pour ma Nissan Leaf s’est révélée être une solution économique. En heures creuses, à un tarif de 0,40 €/kWh, recharger environ 40 kWh me coûte seulement 16€. Même avec les frais d’occupation injustifiée, le total reste abordable, s’élevant à environ 18,40€.

Comparaison des Coûts avec un Véhicule à Essence

Par rapport à un véhicule à essence, les économies réalisées avec la Nissan Leaf sont évidentes. Les coûts de recharge compétitifs et l’autonomie satisfaisante me permettent de minimiser les dépenses liées à mes déplacements urbains et périurbains, ce qui aurait été nettement plus coûteux avec une voiture à essence.

Conclusion : Un Choix Économique et Pratique

En résumé, ma Nissan Leaf combinée à l’utilisation des Superchargers Tesla représente un choix économique judicieux pour la vie urbaine. Avec un coût de recharge de 18,40€ pour 40 kWh, la Leaf est une alternative intéressante aux véhicules à essence, surtout pour ceux qui, comme moi, privilégient les déplacements en ville.

