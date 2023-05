La BMW i7 s’expose à Cannes avec une flotte de 200 voitures électriques

Source : Linkedin

Il y avait de l’électricité dans l’air au Festival de Cannes 2023 alors que BMW faisait une déclaration audacieuse sur l’avenir de la mobilité de luxe avec une flotte impressionnante de 200 voitures électriques i7 M70. Le choix du prestigieux festival pour la présentation d’une telle flotte est une déclaration audacieuse du potentiel de l’électromobilité dans le secteur du luxe.

BMW s’engage dans l’électromobilité

Vincent Salimon, PDG de BMW, a souligné l’engagement de l’entreprise en matière de durabilité lors de l’événement. D’après ses déclarations, ces voitures 100% électriques sont produites en Europe dans une usine alimentée à 100% par de l’énergie renouvelable. La construction du moteur de ces voitures n’utilise pas de terres rares et intègre 30% de matériaux circulaires, ce qui illustre un pas impressionnant dans le monde de l’automobile durable.

Cinéma, luxe et technologie se rencontrent

Le cadre de cette révélation n’était pas non plus sans importance. Situé dans le glamour du Sud de la France, l’exclusif Festival de Cannes a accueilli la première du dernier court métrage de BMW Films, THE CALM. Ce choix stratégique positionne BMW non seulement comme une entreprise automobile, mais également comme une marque influente dans le monde du luxe et de la culture.

L’innovation à l’honneur

Il ne fait aucun doute que la BMW i7 M70 est une véritable innovation. Le modèle phare de la flotte est l’incarnation même de l’ambition de BMW de mêler luxe et durabilité. Avec une consommation d’énergie combinée de 23.8-20.8 kWh/100 km et une autonomie de 488-560 kilomètres, l’i7 M70 offre des performances compétitives, voire supérieures, à ses homologues à essence.

Défi de la recharge des véhicules électriques

Cependant, malgré l’engagement impressionnant de BMW en matière de durabilité, des défis majeurs subsistent. Felix Hamer, un hacker de voyage EV, a révélé les coûts de recharge de la i7 M70 dans différents pays, mettant en évidence une certaine disparité. Les tarifs de recharge varient de 30 euros pour Shell Recharge à 87 euros pour Plugsurfing, une différence significative qui pourrait influencer la décision des consommateurs d’adopter l’électromobilité.

Le futur de l’automobile électrique

La présentation de la flotte BMW i7 M70 à Cannes est un signe fort de l’évolution de l’industrie automobile vers l’électromobilité. Pourtant, malgré les progrès technologiques et les démonstrations publiques impressionnantes, l’accessibilité et l’abordabilité doivent être améliorées pour réaliser pleinement le potentiel de l’électromobilité. Les efforts de BMW démontrent une étape importante dans cette direction, mais l’industrie dans son ensemble doit encore surmonter des obstacles importants pour rendre l’électromobilité pratique et abordable pour tous.