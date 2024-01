Kia a signé un accord avec Uber pour utiliser sa nouvelle gamme de véhicules électriques modulaires PBV (Platform Beyond Vehicle) pour les services de VTC. Présentée au CES à Las Vegas, cette série de véhicules, basée sur une architecture flexible, permet de transformer un minivan en camionnette ou en petit camion, selon les besoins.

Le PV5, un véhicule polyvalent pour divers usages

Le PV5 de Kia, une fourgonnette électrique de taille moyenne, est conçu pour des applications telles que le transport de passagers, la livraison et les services publics. Uber envisage d’ajouter le PV5 à sa flotte pour respecter son engagement de passer entièrement à l’électrique d’ici 2040.

Collaboration pour le développement et le déploiement des PBV

Uber et Kia travailleront ensemble pour définir les spécifications optimales des modèles PBV, avec une possible intégration de technologies et de services supplémentaires. Les deux entreprises se concentreront sur la création de prototypes et de véhicules PBV adaptés aux besoins des chauffeurs Uber.

Défis et opportunités du passage à l’électrique pour Uber

Uber fait face à des pressions internationales pour inciter ses chauffeurs à passer aux véhicules électriques, réduisant ainsi la pollution et contribuant à la lutte contre le changement climatique. Le passage à l’EV pour des centaines de milliers de chauffeurs indépendants est un défi majeur, mais le partenariat avec Kia représente un pas significatif vers cet objectif.

L’innovation du PV5 : modularité et polyvalence

Le PV5 se distingue par sa capacité à se transformer d’un véhicule de transport de personnes en un véhicule de livraison ou en pick-up grâce à des modules interchangeables. Cette flexibilité répond aux divers besoins des professionnels et ouvre de nouvelles perspectives pour l’utilisation des véhicules électriques dans le secteur commercial.

En conclusion, le partenariat entre Kia et Uber pour le déploiement des véhicules électriques modulaires PV5 est un développement majeur dans le domaine des transports électriques. Il combine innovation, durabilité et adaptation aux besoins spécifiques des chauffeurs et des utilisateurs de services de VTC.

