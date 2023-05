« La Bretagne et la recharge électrique : défis et perspectives »

Selon Kevin Boreh, chargé de mission à l’Avere Ouest, l’Association pour le développement de la mobilité électrique, le manque d’information des utilisateurs reste l’obstacle principal au développement de l’électromobilité. Ce constat est particulièrement pertinent pour la Bretagne, où le déploiement des bornes de recharge est encore en cours de développement.

Le développement des infrastructures de recharge en Bretagne

Avec 111 points de recharge publics pour 100 000 habitants fin 2022, d’après le baromètre de l’Avere, la Bretagne semble prendre du retard par rapport à la moyenne nationale qui est de 122. Mais il est essentiel de souligner que ce chiffre est en constante évolution, à mesure que le réseau de recharge se déploie dans la région.

Le défi de l’information des utilisateurs

Pour Kevin Boreh, la problématique n’est pas tant le nombre de bornes de recharge mais plutôt l’information des utilisateurs. Un nombre croissant de bornes ne signifie pas automatiquement une adoption massive de l’électromobilité si les utilisateurs potentiels ne sont pas suffisamment informés sur leur utilisation, leurs localisations, les tarifs, etc.

Vers une mobilité électrique plus informée

L’accent doit être mis sur l’éducation et la sensibilisation du public. Il est essentiel que les conducteurs de véhicules électriques potentiels et actuels comprennent comment fonctionnent les bornes de recharge, où elles se trouvent et comment elles peuvent être utilisées efficacement. Cette éducation doit également aborder la question du coût et de la consommation d’énergie, pour permettre aux utilisateurs de faire des choix éclairés.

Vers une évolution positive de l’électromobilité en Bretagne

La Bretagne, tout comme le reste de la France, fait face à des défis en matière d’électromobilité. Cependant, avec une meilleure information des utilisateurs et un développement continu des infrastructures de recharge, la région est bien placée pour surmonter ces défis et progresser vers une mobilité plus durable.