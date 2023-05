La location de panneaux solaires est-elle une alternative économique ?

Source : 20 minutes

Le solaire prend de l’ampleur en France avec une hausse significative du nombre d’installations et des solutions innovantes pour les consommateurs.

Les panneaux solaires alimentent les bornes de recharge

La Picardie verte s’apprête à accueillir trois nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques, reflétant l’engouement croissant pour les énergies renouvelables en France. En effet, le nombre d’installations de panneaux solaires a connu une croissance exponentielle ces dernières années, passant de 184 150 installations début 2022 à 3,5 fois plus qu’en 2019. Depuis 2017, les consommateurs peuvent consommer 100 % de l’électricité produite par leurs panneaux solaires, auparavant intégralement reversée au réseau et rachetée par EDF.

Les kits solaires une bonne idée ?

Des entreprises telles qu’Oscaro Power et Beem proposent des kits solaires à poser soi-même pour permettre aux consommateurs de réaliser encore plus d’économies. Par ailleurs, la société norvégienne Otovo offre la possibilité de louer des panneaux solaires sur 20 ans en plus de leur vente et installation. Jean Rosado, directeur général France d’Otovo, explique que la location offre une tranquillité d’esprit et permet aux clients de ne pas s’endetter avec un achat tout en bénéficiant des aides de l’État.

Cependant, malgré le potentiel du solaire en Europe, la France accuse un certain retard par rapport à des pays comme les Pays-Bas, où une maison sur quatre est équipée de panneaux solaires. Un manque de volonté politique et de préoccupations environnementales culturelles semblent être à l’origine de ce décalage.

Un budget variable

Le budget moyen d’une installation de panneaux solaires clé en main s’élève à environ 7 000 euros pour une puissance de 3 kWc, tandis que la location coûte 55 euros par mois, soit 13 200 euros sur 20 ans. La durée de vie des panneaux solaires est d’environ 30 à 40 ans, et les aides de l’État comprennent une prime à l’autoconsommation et un contrat de rachat par EDF pour le surplus d’électricité produite.

En moyenne, une installation de panneaux solaires couvre entre 30 et 50 % des besoins en électricité d’un foyer. Même avec des batteries de stockage, l’autosuffisance énergétique reste difficile à atteindre. Otovo mise sur la qualité de ses produits et de ses prestations pour séduire les consommateurs, avec un délai d’amortissement de l’investissement compris entre 10 et 15 ans en France.

Avec l’installation de ces trois nouvelles bornes de recharge en Picardie verte et la montée en puissance du solaire, la région confirme sa volonté de développer les infrastructures liées aux énergies renouvelables et de contribuer à la transition énergétique en France.