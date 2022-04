Pourquoi installer des panneaux solaires à son domicile?

Un panneau solaire pour sa maison, c’est l’assurance de produire de l’électricité verte :

Pour l’injecter sur le réseau en vue de « verdir » l’énergie consommée en France.

Pour auto-consommer une énergie d’origine renouvelable plutôt que de cautionner un fournisseur qui vend de l’électricité d’origine nucléaire.

Le choix de produire de l’énergie verte grâce à l’installation de panneaux solaires s’explique donc par des considérations économiques et environnementales.

Pour des revenus complémentaires

En tout état de cause, vous contribuez au développement des énergies propres. Mais l’électricité autoproduite n’est pas qu’écologique, elle est aussi économique. En utilisant la lumière du soleil, vous vous offrez de l’électricité gratuite. Ce qui permet de réduire votre facture !

En vue de vous assurer des revenus complémentaires, dans un premier temps pour rentabiliser votre investissement photovoltaïque. Vous pouvez choisir de vendre tout ou partie de l’électricité autoproduite par vos panneaux solaires domestiques au fournisseur historique. EDF a justement l’obligation d’acheter l’électricité produite par des panneaux solaires. Sinon, optez pour l’autoconsommation.

Panneau solaire pour maison isolée : de l’électricité gratuite sans être raccordé au réseau

Au-delà des économies substantielles à réaliser, le photovoltaïque offre un avantage de taille sur site isolé. Le particulier est approvisionné (gratuitement une fois l’investissement réalisé !) en électricité sans être raccordé au réseau. De nombreux fournisseurs proposent des kits solaires spécifiquement dédiés aux maisons isolées.

Panneau solaire pour maison à vendre : un argument de vente très efficace

Quelle que soit l’option choisie au moment d’installer un panneau solaire pour votre maison, sachez que votre investissement vous assure un avantage à la revente. A deux biens immobiliers similaires, l’acheteur aura tout intérêt à choisir la maison déjà équipée de panneaux photovoltaïques.

De fait, il s’offre l’opportunité d’économies importantes sur ses factures énergétiques, sans même avoir investi le coût de départ. Bien sûr, cela suppose que les panneaux aient été bien posés par une entreprise qualifiée.

Pour une maison autonome

Pour être autonome, et en vue de vous alimenter gratuitement en électricité, dans un premier temps pour rentabiliser votre investissement photovoltaïque. Vous pouvez utiliser votre panneau solaire pour maison en autoconsommation.

En outre, les panneaux solaires peuvent produire une partie de l’énergie qui servira à recharger votre VE !

Peut-on prétendre à une autonomie totale ?

C’est techniquement possible mais cela n’a pas d’intérêt économique. En effet, pour disposer dans ses batteries de l’énergie suffisante pour faire face aux besoins de la journée la moins ensoleillée de l’année, il faut beaucoup plus de panneaux et de capacité de stockage.

Or ces capacités supplémentaires qui représentent un investissement supplémentaire ne seraient utilisées que quelques jours par an, rendant de fait leur amortissement impossible en moins de 20 ans.

Et en l’absence de soleil ?

La nuit, les panneaux ne produisent pas d’énergie, par mauvais temps, la production des panneaux peut être insuffisante pour couvrir tous les besoins de la maison : dans ce cas, le réseau public prend le relais. Il est possible de s’équiper en option d’une batterie solaire. Cet accessoire permet de stocker le surplus d’électricité produit lorsque l’irradiation solaire est optimale, pour le restituer en l’absence de soleil.