La première route de recharge sans fil pour véhicules électriques aux États-Unis

Le Michigan vient de finaliser le premier projet de route de recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) aux États-Unis. Cette avancée, fruit de plusieurs années de recherche, marque un tournant majeur dans l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

Développement et Test du Projet de Recharge Sans Fil

En 2021, l’État du Michigan s’était engagé à achever une route de recharge sans fil. Aujourd’hui, la startup israélienne Electreon a réalisé cette promesse avec l’installation de cette technologie innovante. Bien que la route ne soit pas encore accessible au public, la ville prévoit de l’ouvrir après une période de test.

Electreon prévoit de commencer des tests approfondis de la route de recharge inductive au début de 2024, en utilisant un Ford E-Transit équipé de son récepteur propriétaire. Ces tests se concentreront sur l’efficacité de la recharge et évalueront le potentiel de cette technologie pour les transports publics à long terme.

Avantages et Fonctionnement de la Technologie

La technologie de recharge sans fil est particulièrement adaptée aux véhicules suivant des itinéraires répétitifs, tels que les bus, les taxis et les véhicules de fret. Elle devrait également devenir disponible pour les véhicules particuliers à l’avenir.

La recharge sans fil fonctionne grâce à l’induction électromagnétique, utilisant des bobines de cuivre intégrées dans le pavé. Ces bobines créent un champ magnétique qui est capté par le récepteur d’Electreon, transférant l’énergie directement à la batterie et aux moteurs du VE.

Financement et Perspectives Futures

Le projet a été partiellement financé par un investissement de 1,9 million de dollars du Département des Transports du Michigan (MDOT). Il s’inscrit dans un objectif plus large de l’État de construire un « corridor connecté » de 40 miles pour les VE et les véhicules autonomes, reliant Detroit à Ann Arbor. Ce développement représente une étape significative vers un avenir où la recharge des véhicules électriques est plus intégrée, pratique et adaptée aux besoins changeants de la mobilité urbaine.

Restez informé sur les dernières innovations en matière de mobilité électrique et les projets d’infrastructure de recharge avec Tesla Mag.