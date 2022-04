Une photo rassurante d’une Ford Mach-E

Alors que nous pouvons lire ici et là que les débuts de la Ford Mach-E sont difficiles en France. Nous sommes heureux de partager l’image d’un propriétaire de Ford Mach-e qui roule dans Paris!

C’est un nouveau véhicule électrique qui porte l’espoir d’une renouveau pour une marque historique. Nous vous avions fait part de la nouvelle organisation du groupe, Ford Model E, qui souhaite isoler l’activité électrique sous une nouvelle marque.

Il nous a semblé étrange d’attendre autant de temps pour voir des Ford Mach-E dans les rues de Paris alors cette image est rassurante. Elle marque le renouveau en France de la marque.

Un premier propriétaire nous partage son expérience à bord

Je voudrais commencer par dire que c’est le premier véhicule entièrement électrique dans lequel je suis monté.

J’ai commencé avec mon collègue dans le siège conducteur, et laissez-moi commencer par dire que j’ai été très impressionné. Ce n’est évidemment pas la Mustang ordinaire, mais elle est belle à sa façon. L’écran de 10 pouces est magnifique et ajoute définitivement à la vision d’être un véhicule électrique, comme la Tesla.

J’ai eu l’occasion d’aller sur l’autoroute et sur quelques routes secondaires, et j’ai appuyé sur les « gaz » et j’étais stupéfaite de la puissance qu’elle avait. Même lorsque nous étions en vitesse, il appuyait sur l’accélérateur et j’étais poussé dans le siège à chaque fois.

Étant donné qu’il s’agit d’un véhicule neuf, mais néanmoins électrique, je n’ai pas apprécié la sensibilité des freins, car mes véhicules sont un peu plus anciens et loin d’être aussi sensibles que ceux-ci.

Je n’ai pas vraiment apprécié l’option de conduite à une pédale, qui freine le véhicule si vous retirez votre pied de l’accélérateur. C’est très bien pour la conduite en ville, mais pas pour moi personnellement. Il y avait une option (j’ai oublié comment elle s’appelle) qui permet de couper certains sons de la conduite, ce qui était très cool.

Dans l’ensemble, ce n’est certainement pas une Mustang, mais c’est un véhicule étonnant et j’ai hâte de voir ce que Ford fera avec ce modèle.