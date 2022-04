Les parkings indigo bientôt équipés massivement en borne de recharge

INDIGO, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, va compléter son offre de recharge électrique en équipant ses

parkings de bornes de recharge ultra-rapide.

Un partenariat avec des opérateurs de qualité

Il a choisi Electra et ENGIE Solutions pour l’accompagner dans la poursuite de son engagement en faveur d’une mobilité responsable.

Ce partenariat voit naître les premiers hubs de recharge ultra-rapide disponibles au cœur des grandes villes. C’est les habitants qui vont être contents !

Une première en France

Pour offrir ces infrastructures à tous, le groupe a noué des partenariats avec Electra et ENGIE Solutions qui déploieront ces bornes dans une quarantaine de parkings INDIGO à Paris, dans la région parisienne et dans les grandes métropoles (Bordeaux, Marseille …).

Ces véritables « stations-services » électriques ultra-rapides seront installées en 2022 et 2023. Ce sera ainsi 450 places de stationnement qui seront équipées dans une trentaine de villes en France. Un nombre important qui va plaire !

Pour favoriser l’essor de la mobilité électrique

« Pour favoriser l’essor de la mobilité électrique, bénéfique pour nos villes et pour l’environnement, il est primordial de renforcer la confiance des « électro-mobilistes » dans la disponibilité des moyens de recharge. Ces bornes ultra-rapides, qui permettront une recharge en 20 minutes en centre-ville, et qui viennent compléter notre réseau de bornes de recharge standard, vont contribuer à mettre en place cet écosystème nécessaire et attendu. Favoriser la mobilité électrique est un engagement fort d’INDIGO. », déclare Sébastien Fraisse, directeur France d’INDIGO.

Pour les particuliers et les professionnels

Ces hubs ultra-rapides (150 kW) s’adressent aux particuliers ainsi qu’aux professionnels tels que les loueurs, les taxis et les VTC, qui s’engagent massivement vers la mobilité électrique. Ils seront donc déployés par Electra, spécialiste de la recharge rapide, et ENGIE Solutions, filiale d’ENGIE, engagée dans la décarbonation de la mobilité.

1 800 points supplémentaires vont être installés

Ces déploiements interviennent en complément de l’offre de recharge standard proposée par INDIGO à travers ses offres « Park and Charge ». Le groupe dispose aujourd’hui dans ses parkings de 1 050 points de recharge.

En 2022, 1 800 points supplémentaires seront installés, ce qui portera l’équipement du parc en France à 2 850 points de charge fin 2022. L’ambition d’INDIGO est de déployer 10 000 points de recharge en Europe, dont 8 000 en France, d’ici 2025.