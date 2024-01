Le secteur de la mobilité électrique, malgré ses nombreux avantages, n’est pas à l’abri des arnaques. Un incident récent dans un village du Loiret illustre parfaitement cette nouvelle menace. Des conducteurs cherchant à recharger leur véhicule électrique se sont retrouvés victimes d’escrocs utilisant un QR code falsifié. Cet exemple souligne l’importance des conseils de Daniela Simões, cofondatrice et CEO de miio, pour protéger les utilisateurs contre ce type d’arnaque.

Un Cas Concret d’Arnaque : Lorris, Loiret

BFMTV a récemment mis en lumière une série d’arnaques concernant les paiements via QR code sur les bornes de recharge de véhicules électriques.

À Lorris, un automobiliste a perdu 40 euros en tentant de recharger son véhicule électrique. Le QR code de la borne de recharge, qui aurait dû rediriger vers le site de l’opérateur, avait été remplacé par un faux, redirigeant vers un site malveillant. Cette nouvelle forme de délinquance, baptisée « quishing », cible les coordonnées bancaires des victimes sans nécessiter un haut niveau d’expertise technique, rendant la fraude difficile à détecter.

Les Conseils de miio pour Éviter les Pièges

Daniela Simões, cofondatrice et CEO de miio, la start-up spécialiste de la mobilité électrique

Vérification Rigoureuse des QR Codes

Suite à cet incident, il est encore plus crucial de vérifier la fiabilité des QR codes avant de les scanner. Consultez toujours le site web officiel de l’opérateur pour vous assurer de la légitimité du nom de domaine.

les utilisateurs doivent s’assurer de la légitimité de l’opérateur de bornes de recharge (CPO) ou du fournisseur de services d’e-mobilité (e-MSP), en consultant son site web officiel pour vérifier si le nom de domaine est légitime. Par exemple, www.emsp-siteweb.com peut avoir un sous-domaine tel que xxx.emsp-siteweb.com, ou une sous-page telle que www.emsp-siteweb.com/xxx. Il est également possible de joindre directement le CPO ou l’e-MSP. Dans tous les cas, il faut éviter de cliquer sur des liens inconnus ou de scanner des QR codes sans en avoir confirmé l’authenticité.

Utilisation des Applications Officielles et des Cartes Bancaires

Privilégiez les applications mobiles officielles des fournisseurs de services pour les paiements. La police municipale de Lorris recommande également l’utilisation directe de la carte bancaire sur les bornes, un moyen plus sûr et plus direct.

Prudence avec les Communications Non Sollicitées

Soyez extrêmement prudent face aux e-mails ou messages inattendus prétendant provenir d’opérateurs de bornes de recharge.

Surveillance des Comptes Bancaires

Il est essentiel de surveiller régulièrement vos relevés bancaires pour détecter toute activité suspecte.

Sensibilisation et Information

Partagez ces informations avec vos proches et restez informé sur les réseaux sociaux et les sites web des entreprises pour connaître les dernières alertes et incidents.

Conclusion

L’incident de Lorris est un rappel sévère que, dans le monde de la mobilité électrique, la vigilance est primordiale. Les conseils de miio et la prise de conscience des risques associés aux nouvelles technologies sont essentiels pour assurer la sécurité des transactions. Restez alerte et informé pour protéger vos données personnelles et financières.