Depuis des années, les investisseurs spéculent sur le « Master Plan » final d’Elon Musk. Si Tesla a révolutionné le transport terrestre et SpaceX a conquis l’orbite, l’idée d’une fusion entre ces deux géants n’est plus seulement un rêve de fan : c’est une thèse économique sérieuse, récemment remise sur le devant de la scène par l’investisseur milliardaire Chamath Palihapitiya.

Une telle opération ne se contenterait pas de combiner deux entreprises ; elle créerait une entité technologique sans précédent, capable de dominer de la Terre à Mars.

La vision de Chamath Palihapitiya : Le « Reverse Merger »

Lors d’un récent épisode du podcast All-In, Chamath Palihapitiya a bousculé les attentes d’une introduction en bourse (IPO) traditionnelle pour SpaceX. Selon lui, Musk pourrait opter pour une fusion inversée (reverse merger) avec Tesla.

« Je ne pense pas que SpaceX fera une IPO classique. Je pense qu’elle fusionnera avec Tesla pour permettre à Elon de consolider le contrôle et le pouvoir de ses deux actifs majeurs sur une seule table de capitalisation. » — Chamath Palihapitiya

Cette stratégie permettrait d’intégrer la valorisation massive de SpaceX (estimée à environ 1 500 milliards de dollars pour 2026) directement dans le cours de l’action $TSLA, court-circuitant les délais et les coûts d’une mise sur le marché classique.

Débloquer la « Prime Elon » ($TSLA Premium)

Actuellement, l’action Tesla bénéficie d’une « prime de rareté » : c’est le seul véhicule public permettant d’investir dans le génie d’Elon Musk. Cependant, si SpaceX entrait en bourse séparément, une partie de ce capital pourrait quitter Tesla pour se diriger vers SpaceX.

L’avantage d’une fusion :

Concentration du capital : Au lieu de diviser les investisseurs, une fusion forcerait tout le flux de capitaux « Musk-orienté » vers un seul titre.

Au lieu de diviser les investisseurs, une fusion forcerait tout le flux de capitaux « Musk-orienté » vers un seul titre. Valorisation combinée : Avec Tesla évaluée autour de 1 000 milliards et SpaceX approchant les 1 500 milliards, l’entité fusionnée deviendrait instantanément l’entreprise la plus valorisée au monde, dépassant potentiellement Apple ou Microsoft.

Synergies techniques et opérationnelles : Plus qu’un simple logo

L’union de SpaceX et Tesla n’est pas qu’une affaire de comptabilité. Les synergies technologiques sont déjà une réalité :

Starlink & Autonomie : La connectivité mondiale de Starlink est le pilier invisible de la flotte de Robotaxis de Tesla, assurant une latence minimale partout sur le globe.

La connectivité mondiale de Starlink est le pilier invisible de la flotte de Robotaxis de Tesla, assurant une latence minimale partout sur le globe. Ingénierie des matériaux : Les alliages développés pour les fusées Starship profitent déjà à la structure du Cybertruck.

Les alliages développés pour les fusées Starship profitent déjà à la structure du Cybertruck. Optimus dans l’Espace : Le robot humanoïde Optimus de Tesla est le candidat idéal pour les premières missions martiennes de SpaceX, là où l’environnement est trop hostile pour l’homme.

Réduire la « Charge Parasitaire » de la gestion

Comme vous l’avez souligné, diriger une entreprise publique est un fardeau administratif colossal. Elon Musk a souvent critiqué les exigences de reporting trimestriel qui favorisent le court-termisme.

Problème actuel (Deux entités) Solution (Fusion) Doubles frais d’audit et de conformité SEC Mutualisation des coûts administratifs Attention managériale divisée Un seul conseil d’administration, une seule vision Risques juridiques sur deux fronts Structure de défense centralisée

En fusionnant, Musk réduit de moitié le « bruit » médiatique et légal, lui permettant de se concentrer sur l’ingénierie plutôt que sur la bureaucratie.

Les défis : Dilution et Régulation

Le principal obstacle reste la structure de l’échange d’actions. Pour absorber SpaceX, Tesla devrait émettre une quantité massive de nouvelles actions pour rémunérer les actionnaires actuels de SpaceX (dont Musk lui-même, qui en détient environ 42 %).

Bien que cela puisse diluer les actionnaires actuels de Tesla, la valeur intrinsèque ajoutée par les revenus récurrents de Starlink et la domination de SpaceX sur le marché des lancements (90% de la charge utile mondiale en 2025) compenserait largement cette dilution par une hausse parabolique du cours.

Conclusion : Le Rallye Ultime

Pour un actionnaire de Tesla, une fusion avec SpaceX représente le scénario « bull » (haussier) ultime. Ce ne serait plus une simple compagnie automobile ou énergétique, mais une « Holding de l’Humanité » englobant le transport, l’IA, la robotique et l’exploration spatiale.

Si ce mouvement se concrétise en 2026, nous pourrions assister à une réévaluation du titre $TSLA qui ferait paraître les rallyes de 2020 comme mineurs.