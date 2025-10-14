Starship Vol 11: Mission accomplie

Le vol test n°11 de Starship, mené par SpaceX le 13 octobre 2025, constitue une étape charnière dans le développement du système spatial de l’entreprise.

Voici les enjeux principaux :

C’était le dernier vol prévu pour la version Block 2 de Starship, avant la transition vers la version 3.

de Starship, avant la transition vers la version 3. Le vol visait à tester des capacités critiques pour la réutilisation, la rentrée atmosphérique, la robustesse thermique, les ré-allumages moteurs, et les manœuvres complexes.

Il devait également valider des profils de vol plus agressifs ou réalistes, tout en démontrant que le système peut évoluer vers des vols orbitaux et missions lunaires.

Le véhicule utilisé :

Booster B15 (version Block 2), déjà utilisé lors du vol 8, remis à niveau.

(version Block 2), déjà utilisé lors du vol 8, remis à niveau. Vaisseau supérieur Ship 38 (le dernier de cette génération) chargé de mener les expérimentations de rentrée et de déploiement simulé.

Déroulé du vol : minute par minute

Temps après décollage Phase / événement Détails & résultats T = 0 Décollage Le lancement a eu lieu de Pad 1 à Starbase, avec une séquence d’allumage des moteurs Raptor. ~ +1 min Pression aérodynamique max (Max Q) Le véhicule traverse la zone de contraintes aérodynamiques les plus fortes — le système structurel est sollicité. ~ +2 min 37 s Coupure principale des moteurs du booster (MECO) Le booster se détache, la séparation entre le booster et le vaisseau a lieu, avec allumage simultané des moteurs du vaisseau (hot staging) pour poursuivre le vol. ~ +2 min 49 s et peu après Manœuvre boostback & trajectoire de retour Le booster entame une combustion de retour (boostback) pour se rapprocher de la zone de mer prévue pour l’atterrissage. ~ +6 min 20 s Allumage de combustion d’atterrissage (landing burn) Le booster exécute la manœuvre d’atterrissage pour ralentir et se poser dans l’eau (splashdown) dans le Golfe du Mexique. ~ +8 min 58 s Coupure des moteurs du vaisseau (SECO) Le vaisseau supérieur termine sa phase de poussée. De + ~18 min à ~25 min Déploiement simulé de satellites 8 “simulacres” de satellites Starlink sont libérés sur une trajectoire suborbitale, testant le système de déploiement. ~ +37 min 49 s Réallumage moteur en vol Le vaisseau effectue une remise en service d’un ou plusieurs moteurs Raptor en haute altitude / lors de la rentrée pour tester cette capacité essentielle pour des missions lunaires ou martiennes. ~ +1 h 5 min à +1 h 6 min Rentrée atmosphérique / manœuvres de contrôle Le vaisseau entre dans l’atmosphère, effectue des manœuvres (banking, ajustement via les surfaces) pour se préparer à l’atterrissage. Certaines tuiles du bouclier thermique avaient été retirées dans des zones non critiques afin de tester les limites thermiques. ~ +1 h 6 min et quelques secondes Splashdown Le vaisseau s’est posé dans l’océan Indien (zone au nord-ouest de l’Australie). Le booster avait déjà effectué son splashdown dans le Golfe du Mexique.

À noter : le vol a duré environ 1 h 6 min selon les rapports.

Ce qui s’est bien passé / les réussites

Le vol 11 a été un succès — plusieurs objectifs cruciaux ont été atteints, renforçant la confiance dans la maturité du système :

Séparations et trajectoires maîtrisées

Les phases de séparation des étages, de transfert de poussée (hot staging) et de boostback semblent avoir été réalisées sans anomalies majeures.

Atterrissages contrôlés (splashdowns)

Le booster B15 a réussi à exécuter la manœuvre d’atterrissage dans le Golfe du Mexique, avec combustion finale et ralentissement contrôlé.

a réussi à exécuter la manœuvre d’atterrissage dans le Golfe du Mexique, avec combustion finale et ralentissement contrôlé. Le vaisseau supérieur, après sa rentrée atmosphérique, a abouti à un splashdown dans l’océan Indien.

Réallumage moteur en vol

La capacité à rallumer un ou plusieurs moteurs Raptor une fois en haute altitude ou proche de la rentrée est essentielle pour des profils de mission lunaires ou martiens — ce test a été validé.

Déploiement simulé de charges utiles

Les 8 simulateurs de satellites Starlink ont été libérés avec succès, démontrant que la logistique de déploiement peut s’intégrer dans le vol test.

Bouclier thermique & résistance

Les tests sur le bouclier thermique, notamment avec le retrait de certaines tuiles dans des zones non critiques, n’ont pas provoqué de sinistre majeur. Le véhicule a supporté la rentrée sans dommage critique.

Avancement de la feuille de route

Avec ce vol, SpaceX peut désormais clôturer la phase de validation du Block 2 et concentrer ses efforts sur la version 3, plus ambitieuse.