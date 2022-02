Les 9 start-up à l’avant-garde de la révolution électrique : première partie !

Il en va de la voiture électrique comme de tous les marchés en forte croissance. Nombre de start-up se créent dans le sillon de l’industrie pour tenter de prendre une part du gâteau, mais aussi pour accompagner le mouvement en termes d’innovation, de créativité… et d’agilité.

Si la voiture électrique est surtout l’affaire d’industriels, elle est aussi un terreau particulièrement favorable dans de nombreux domaines. On peut citer le service, la data, la connectivité et bien sûr la technologie, notamment en ce qui concerne l’autonomie et la gestion des batteries.

Un écosystème est en train de se développer en vue d’adresser les besoins de plus en plus nombreux et variés de l’électromobiliste. Ces derniers sont souvent liés à la planification de ses itinéraires et à la question de la recharge. Applications, outils, services, petit tour d’horizon des jeunes pousses françaises prometteuses en matière d’électromobilité.

Electra

Vous avez un parking ouvert au public ? Grâce à la start-up Electra, proposez des bornes de recharge rapide et surtout une expérience optimale à vos usagers. Ils vous équipent gratuitement. Des bornes de recharge rapide et une expérience révolutionnaire, c’est la promesse offerte par cette société.

Leur objectif ? Désangoisser la recharge pour lever les craintes des usagers et basculer plus vite vers des villes qui respirent, sans CO₂ et sans bruit. Pour que la recharge soit un moment facile et agréable.

Vous pouvez d’ailleurs réserver votre borne avec l’app Electra, pour toujours plus de facilité (et le paiement est automatique !). Pour se renseigner davantage, c’est ici.

Stations E

Stations-e déploie des bornes de recharge électrique qui favorisent l’adoption des véhicules électriques, tout en améliorant l’accès au très haut débit mobile en Europe… Fondée par des anciens dirigeants de grands groupes et startups, l’entreprise innovante française se positionne comme un acteur majeur de la Mobilité intelligente, et a décidé de concentrer sa première phase sur la France.

La start-up Stations-e se positionne comme un opérateur de mobilité durable, mettant à disposition des villes et des entreprises des stations de recharges pour véhicules électriques. Stations-e prend en charge la fourniture, le déploiement et l’entretien de ces stations-services.

Les territoires bénéficiaires peuvent ainsi proposer très rapidement à leurs habitants, aux usagers, aux salariés et aux entreprises un service de recharge de véhicule électrique aux conditions économiques locales avantageuses. Pour ce faire, Stations-e prend le relais des collectivités locales en apportant le service de recharge électrique sans dépendre de l’argent public. I

ls déploient un réseau de stations de mobilité durable qui sont financées par d’autres services plus matures ou à valeur ajoutée supérieure. D’autres services nouveaux, dont certains intègrent de la blockchain, s’inscrivent également dans notre modèle économique (Energie, Télécom, Média/Cloud…).

WAAT

Votre solution de bornes de recharge pour véhicules électriques pour une mobilité durable et raisonnée sur une planète en bonne santé. Une expertise prouvée sur toute la chaîne de valeur, quelle que soit la typologie de votre site. Des services de qualité, partout en France. Des équipes techniques qualifiées Qualifelec. C’est ça l’engagement de WAAT, une start-up novatrice.

Leur outil de supervision, myWAAT, vous permet l’accès à un espace de supervision digital personnalisé aux multiples fonctionnalités. C’est tellement plus facile et rassurant ! Et pour les copropriétés, apportez la meilleure des solutions à vos copropriétaires invoquant leur droit à la prise et améliorez ainsi le service aux occupants.

En plus, WAAT soutient RoseUp, la seule association nationale dédiée aux femmes atteintes de cancer, toutes pathologies confondues.

Qovoltis

Qovoltis est une solution de recharge pour véhicules électriques composée d’une borne intelligente capable d’adapter sa puissance en temps réel, d’une application mobile pour tout gérer à distance et d’un système unique d’optimisation de la consommation. Elle a été pensé pour vous, que vous soyez une maison individuelle, une copropriété, une entreprise ou un promoteur.

Aussi belle que performante, leur borne a pris le parti d’un design sobre et épuré. Mais sous sa coque d’aluminium, elle cache les technologies les plus avancées jamais mises en œuvre au service de la recharge de véhicules électriques. Elle sait adapter sa puissance de recharge en fonction de la puissance disponible sur votre installation. Elle offre donc des possibilités uniques d’optimisation et de pilotage de la recharge.

En octobre 2021, la start-up a déployé 82 « bornes high-tech » à Bordeaux et sa périphérie. Pour comprendre le principe, n’hésitez pas à aller regarder leur vidéo.

Powerdot

Bornes de recharge rapide dans votre parking sans aucun coût ni investissement de votre part, Powerdot répond présent. Avec 253 hubs de recharge rapide multi-bornes installés ou en cours de déploiement et 1.143 points de charge à son actif, cette entreprise est parmi les plus actives dans le secteur.

Vous voulez de la recharge rapide sur votre parking ? Cette start-up prend en charge toute l’installation et l’exploitation de bornes de recharge sur vos parkings. Pour Jean-Charles Piche Directeur Intermarché Saint-Nazaire : “Power Dot a apporté une forte valeur ajoutée à mon parking avec une solution simple et efficace, et totalement gratuite”.

29 millions de minutes chargées et 4 000 tonnes de CO2 économisées en Europe, c’est un beau palmarès ! Pour déployer des bornes de recharge rapide clé-en-main sans aucun coût ni investissement, renseignez-vous davantage sur Powerdot.

R3

R3 se présente comme le réseau de recharge rapide pour véhicules électriques qui vous fait gagner de l’argent.

Avec les entreprises, les collectivités et les différents espaces de retaille, ils s’engagent à vous fournir gratuitement l’installation de bornes de recharge R3. Cela concerne non seulement le matériel et ses équipements, mais aussi l’installation, la mise en service, les travaux d’entretien et de maintenance, et la gestion de votre installation. Ils vous proposent notamment un équipement doté d’une puissance de recharge de 150 kW.

Pour un utilisateur, le prix de la recharge d’une voiture sur l’une de nos bornes coûte actuellement 1 € par charge et 0,39 € par kilowattheure. Par exemple, une solution de recharge de 30 kWh revient à un prix de seulement 12 € pour les automobilistes qui rechargent sur notre réseau ! À titre de comparaison, le montant d’une charge sur une station autre que R3 peut s’élever jusqu’à 18 €. Ces tarifs sont des estimations définies sur une consommation moyenne.

Isiohm

Votre installateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, Isiohm, vous permet de recharger votre véhicule en maison individuelle, en entreprise, en collectivité, ou en copropriété. Leurs bornes sont compatibles avec les plus grands constructeurs automobiles et l’entreprise est récemment devenue certifiée Tesla.

Grâce à leurs 25 ans d’expérience, ISIOHM vous accompagne pour l’installation de votre borne de recharge électrique. Leurs installateurs vous garantissent une installation sur-mesure et opérationnelle de votre équipement en moins de 15 jours ! Avec ISIOHM, obtenir une prime pour l’installation de votre borne n’a jamais été aussi simple ! Leur équipe prend en charge l’intégralité de votre demande de prime ADVENIR.

ISIOHM c’est plus de 350 installateurs de bornes de recharge électriques en France dédiés à l’installation des bornes de recharge des principaux fabricants européens : EVBox, EO Charging et WallBox. Découvrez leurs bornes de recharge compatibles avec votre véhicule électrique ou hybride rechargeable directement sur leur site.

1001 Bornes

Votre partenaire en borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 1001 Bornes installe, opère et propose des services de recharge, des Wallbox et des bornes de recharge de voitures électriques pour les maisons, les garages, les copropriétés et les particuliers.

Ils proposent 19 bornes de recharge différentes et 6 bornes mobiles, selon les besoins ! Leur mission ? Offrir à leurs clients la possibilité de profiter de nos offres en bornes de recharges, câbles ou accessoires pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec une meilleure installation et assurer un accompagnement général pour bénéficier des aides et subventions.

A noter : leurs bornes de recharge sont compatibles avec tous les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Bornes Recharge Service

« Vous branchez, vous roulez, le reste on s’en charge ! », tel est le slogan de la start-up Bornes Recharge Service, opérateur de service de recharge pour les véhicules électriques.

Que vous soyez propriétaire d’une maison individuelle, habitant d’une copropriété, gérant d’une entreprise ou d’un parking, leurs services sont reconnus en termes de qualité :

Fourniture et installation des bornes

Suivi des consommations électriques

Relevés de consommations périodiques

Gestion des accès utilisateurs

Remboursement de consommation au syndic

Assistance technique

Télémaintenance

En plus, BRS propose à ses abonnés l’accès à son portail dédié aux suivi des consommations et indicateurs de recharge. Vous pouvez y retrouver vos rapports et statistiques de consommation électrique par an, par mois et par bornes.

Nous aurions certainement pu citer d’autres jeunes start-ups spécialisées dans l’électromobilité, sachant que certaines couvrent d’autres secteurs de ce marché, comme les mobilités urbaines et notamment le vélo, mais cela fera l’objet d’un prochain article.

Le secteur est en tout cas en pleine ébullition et suscite des vocations chez les jeunes entrepreneurs, avec probablement de très bonnes surprises à la clé en termes d’innovation et de services inédits. C’est le propre d’un marché où beaucoup reste encore à inventer.