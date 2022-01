Superchargers ouverts à tous en France: plus de 10 stations éligibles !

L’ouverture des superchargers à tous les véhicules électriques en France était à prévoir.

C’est désormais le cas dans plus de 10 stations dans toute la France.

Nous vous détaillerons dans les prochains jours la localisation exacte de ces supercharges d’un genre nouveau sur le territoire.

C’était une attente importante des principaux clients non-Tesla.

Le contexte de cette ouverture du réseau

Déjà 25 000 Superchargers dans le monde:

« L’accès à un réseau de recharge rapide étendu, pratique et fiable est essentiel pour l’adoption à grande échelle des VE. C’est pourquoi, depuis l’ouverture de nos premiers Superchargeurs en 2012, nous nous sommes engagés à développer rapidement le réseau. Aujourd’hui, nous comptons plus de 25 000 Superchargeurs dans le monde.«

Un réseau de Supercharger Tesla accessible à tous via l’application Tesla officielle :

« Grâce à ce projet pilote, 10 stations sont désormais accessibles aux conducteurs néerlandais de VE non-Tesla via l’application Tesla (version 4.2.3 ou supérieure). Les conducteurs Tesla peuvent continuer à utiliser ces stations comme ils l’ont toujours fait, et nous surveillerons de près chaque site pour vérifier l’encombrement et écouter les clients sur leurs expériences. »