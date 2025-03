Le printemps est là, et avec lui, les offres exceptionnelles d’EcoFlow ! Que vous soyez un amateur de camping, un adepte des voyages en camping-car ou simplement à la recherche d’une solution d’alimentation fiable pour la maison, EcoFlow propose une gamme de stations électriques portables qui allient performance, durabilité et prix attractifs. Voici un tour d’horizon des meilleures promotions de printemps sur les produits phares d’EcoFlow, disponibles dès maintenant.

EcoFlow DELTA 2 Max : la puissance au service de la polyvalence

Titre produit : Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max, capacité 2048Wh, batterie LFP 3 000 cycles, recharge rapide, puissance de sortie 3100 W, générateur solaire silencieux, pour la maison/camping/voyages

Note : 4,6/5 étoiles (166 avis)

Prix printemps : 1 399,00 € (Prix le plus bas : 1 799,00 €)

La DELTA 2 Max est un véritable concentré de puissance. Avec une capacité impressionnante de 2048 Wh et une sortie maximale de 3100 W grâce à la technologie X-Boost, elle peut alimenter presque tous vos appareils, des réfrigérateurs aux outils électriques. Sa batterie LFP (lithium fer phosphate) offre une durée de vie exceptionnelle de 3 000 cycles, soit environ 10 ans d’utilisation quotidienne. Silencieuse et compatible avec des panneaux solaires, elle est idéale pour le camping ou comme alimentation de secours à la maison. À seulement 1 399,00 € pendant les offres de printemps, c’est une opportunité à ne pas manquer !

EcoFlow DELTA 2 : une capacité évolutive à prix réduit

Titre produit : EcoFlow DELTA 2 Station électrique portable avec capacité évolutive de 1-3 kWh, batterie LFP, charge rapide, générateur solaire pour alimentation de secours domestique, balcon, camping et camping-cars

Note : 4,6/5 étoiles (1 200 avis)

Prix printemps : 699,00 € (Prix le plus bas : 799,00 €) + 10 % de remise supplémentaire

La DELTA 2 se distingue par sa flexibilité : sa capacité de base de 1 kWh peut être étendue jusqu’à 3 kWh avec des batteries supplémentaires. Équipée d’une batterie LFP durable et d’une recharge ultra-rapide (80 % en moins d’une heure), elle est parfaite pour les escapades en plein air ou comme solution énergétique pour votre balcon. Avec une remise de 100 € et un coupon supplémentaire de 10 %, elle devient une option ultra-compétitive à 699,00 €. Les 1 200 avis positifs témoignent de sa fiabilité et de sa popularité.

EcoFlow DELTA Pro : l’énergie solaire haut de gamme

Titre produit : ECOFLOW Générateur solaire DELTA Pro 3.6KWh/3600W avec 2 x 400W panneau solaire sur balcon, centrale électrique portable pour la maison, le camping en plein air, le RV et l’urgence

Note : 4,4/5 étoiles (35 avis)

Prix printemps : 3 097,00 € (Prix le plus bas : 4 697,00 €)

Pour ceux qui recherchent une solution complète, la DELTA Pro est imbattable. Avec une capacité de 3,6 kWh et une puissance de sortie de 3600 W, elle peut alimenter une maison entière en cas de panne ou accompagner vos aventures en camping-car. Ce pack inclut deux panneaux solaires de 400 W, parfaits pour une recharge écologique et silencieuse. À 3 097,00 € au lieu de 4 697,00 €, cette offre de printemps représente une économie spectaculaire de plus de 1 600 € !

EcoFlow RIVER 2 Max : compacte et puissante

Titre produit : Station électrique portable ECOFLOW RIVER 2 MAX, batterie LiFePO4, 512 Wh charge rapide en 1 heure, sortie 1000 W avec X-Boost, générateur solaire pour extérieur, camping-cars, domestique, balcon

Note : 4,4/5 étoiles (810 avis)

Prix printemps : 349,00 € (Prix le plus bas : 399,00 €)

La RIVER 2 Max est la solution idéale pour ceux qui privilégient la portabilité sans sacrifier la performance. Avec une capacité de 512 Wh et une sortie de 1000 W (via X-Boost), elle recharge en seulement 1 heure et peut alimenter vos appareils essentiels en camping ou à la maison. Légère, durable grâce à sa batterie LiFePO4, et proposée à 349,00 € pendant les offres de printemps, elle a déjà conquis plus de 800 utilisateurs satisfaits.

Pourquoi choisir EcoFlow ce printemps ?

EcoFlow se démarque par ses technologies avancées : batteries LFP longue durée, recharge rapide, compatibilité solaire et silence de fonctionnement. Que vous ayez besoin d’une alimentation pour une escapade en nature, une solution d’urgence ou une alternative énergétique durable à domicile, ces offres de printemps sont l’occasion parfaite pour investir dans une station électrique de qualité à prix réduit.

Ne tardez pas : ces promotions sont limitées dans le temps ! Rendez-vous sur les pages produits pour profiter des remises et équiper votre maison, votre camping-car ou votre balcon avec les meilleures solutions EcoFlow.