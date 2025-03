Si vous êtes propriétaire d’une Tesla ou simplement un passionné de la marque, cette semaine est le moment idéal pour profiter des offres de printemps sur Amazon. Plusieurs accessoires incontournables pour les modèles Tesla, notamment les Model Y, Model 3, Model X et S, sont actuellement en promotion avec des réductions intéressantes. Voici une sélection des meilleures affaires à ne pas manquer, accompagnées de leurs prix et caractéristiques.

Protection d’écran – Offre de Printemps

Prix : 28,89 € (15 % d’économies)

Prix le plus bas des 30 derniers jours : 33,99 €

Protégez l’écran central de votre Tesla avec cette protection d’écran de qualité, conçue pour éviter les rayures et les traces de doigts. Avec une réduction de 15 %, cet accessoire passe de 33,99 € à seulement 28,89 €. Un petit investissement pour préserver l’élément clé de l’interface de votre véhicule !

Spigen Coussinet de Levage pour Tesla Model Y, 3 Highland (~2024), Model X, S – 4 Pièces

Prix : 38,24 € (15 % d’économies)

Prix le plus bas des 30 derniers jours : 44,99 €

Note : 4,5/5 (167 avis)

Ces adaptateurs de levage signés Spigen sont indispensables pour les propriétaires de Tesla souhaitant effectuer des travaux d’entretien sans risquer d’endommager la batterie ou le châssis. Ce pack de 4 pièces est compatible avec les Model Y, Model 3 Highland (~2024), Model X et S. Profitez d’une remise de 15 %, faisant passer le prix de 44,99 € à 38,24 €. Un outil pratique et robuste plébiscité par les utilisateurs.

Spigen Tesla Model Y (~2024) Tapis de Sol en Moquette Supérieure – Édition Carbone

Prix : 127,49 € (15 % d’économies)

Prix le plus bas des 30 derniers jours : 149,99 €

Note : 4,5/5 (28 avis)

Pour garder l’intérieur de votre Tesla Model Y impeccable, ces tapis de sol Spigen combinent élégance et fonctionnalité. Fabriqués en TPE, ils sont antidérapants, étanches et adaptés à toutes les saisons. Avec une réduction de 15 %, le prix chute de 149,99 € à 127,49 €. L’édition carbone ajoute une touche de style supplémentaire à votre véhicule.

Spigen Tesla Model Y et Model 3 (2021-2023) Plateau de Rangement sous Écran – Édition Carbone

Prix : 33,59 € (6 % d’économies)

Prix le plus bas des 30 derniers jours : Non précisé

Note : 4,2/5 (309 avis)

Optimisez l’espace de votre console centrale avec ce plateau de rangement astucieux, compatible avec les Tesla Model Y et Model 3 (2021-2023). Parfait pour organiser vos petits objets du quotidien, cet accessoire bénéficie d’une remise de 6 %, passant à 33,59 €. Avec plus de 300 avis et une note solide de 4,2/5, c’est un choix populaire parmi les utilisateurs.

Spigen Organisateur de Coffre Universel pour Tesla Model Y (~2025 Juniper), 3/S/X et autres véhicules

Cet organisateur de coffre pliable signé Spigen est une solution pratique pour optimiser le rangement de votre Tesla (Model Y Juniper 2025, 3, S, X) ou d’autres voitures comme Peugeot ou Volkswagen. Doté d’un velcro intégré pour une fixation stable, il offre une conception robuste et polyvalente. Disponible en noir, il allie style et fonctionnalité.

Prix : 44,79 € (réduction de 13 % grâce à l’offre de printemps)

BANGTING 5 Pièces Tampon Cric pour Tesla Model 3 / S / X / Y

Protégez votre Tesla lors des levages avec ce kit de 5 tampons de cric, accompagné d’une boîte de rangement pratique. Compatible avec les Model 3, S, X et Y, cet accessoire est un incontournable pour l’entretien.

Prix : 15,29 € (au lieu de 17,99 €, Vente Flash de Printemps Prime)

Note : 4,5/5 (1 000 avis) – Les mieux notés, +100 achetés ce mois-ci

LANTU 4 Pièces Accessoires pour Tesla Model Y (2021-2024) et Model 3 (2021-2023)



Optimisez l’intérieur de votre Tesla avec cet ensemble comprenant un organizer de console centrale, une boîte de rangement pour accoudoir, une boîte cachée et un porte-gobelet. Parfait pour garder tout en ordre.

Prix : 44,99 € (au lieu de 49,99 €, Vente Flash de Printemps Prime)

Note : 4,3/5 (318 avis) – +100 achetés ce mois-ci

Upgraded Heads Up Display pour Tesla Model Y (2019-2024) & Model 3 (2017-2023)



Cet écran anti-reflet de 9,66 pouces offre des alertes d’angle mort, le mode Rainbow Road, CarPlay/Android Auto sans fil et une synchronisation des données (batterie, tableau de bord). Un gadget futuriste pour votre Tesla.

Prix : 237,99 € (au lieu de 279,99 €, Vente Flash de Printemps Prime)

Note : 3,5/5 (5 avis)

AAMHHM Boutons Physiques Intelligents pour Tesla Model 3 Highland (2024-2025)



Ajoutez 9 boutons multifonctions avec rétroéclairage RGB sous l’écran de votre Model 3 Highland. Une personnalisation pratique et esthétique pour un contrôle simplifié.

Prix : 118,99 € (au lieu de 139,99 €, Vente Flash de Printemps Prime)

Note : 3,3/5 (3 avis)

3W Tapis de Coffre et de Sol pour Tesla Model Y Juniper (2020-2025)



Ces tapis en TPE antidérapants et imperméables offrent une protection sur mesure pour le coffre et l’habitacle de votre Model Y Juniper. Durables et faciles à nettoyer.

Prix : 147,19 € (au lieu de 155,01 €, Vente Flash de Printemps Prime)

Note : 4,7/5 (69 avis)

Pourquoi profiter de ces offres maintenant ?

Ces promotions font partie de l’Offre de Printemps d’Amazon, une occasion parfaite pour équiper votre Tesla à moindre coût. Les prix affichés sont parmi les plus bas observés au cours des 30 derniers jours, ce qui garantit une bonne affaire. Que vous cherchiez à protéger votre véhicule, à améliorer son confort ou à faciliter son entretien, ces accessoires Spigen et autres options offrent un excellent rapport qualité-prix.

Rendez-vous dès maintenant sur Amazon pour découvrir ces produits et bien d’autres encore dans la boutique Spigen. Attention, les stocks et les offres sont limités, alors ne tardez pas ! Votre Tesla mérite le meilleur, et votre portefeuille appréciera ces économies.