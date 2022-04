L’expérimentation incroyable de panneaux solaire sur autoroute

Voici l’image qui fait le tour du monde depuis deux jours. Des panneaux solaires installés sur une autoroute en corée du sud. L’innovation principale: réussir l’integration des panneaux solaires sur plusieurs milliers de kms et y intégrer une piste cyclable.

Beaucoup de problèmes qui dérangent

Après la diffusion de cette innovation, les critiques pleuvent:

L’idée de rouler en vélo au milieu des voitures n’intéresse pas.

La pollution

Rouler sur plusieurs km sans pouvoir s’arrêter avant la prochaine sortie.

Même si l’idée est à parfaire, la surface de production de l’électricité par panneaux solaires n’empièterait pas sur les surfaces agricoles ou les zones à protéger et vue le kilométrage d’autoroute en France je pense qu’on arriverait à produire autant qu’une usine nucléaire (ou plusieurs ?)

Et pour les pistes cyclables, rien n’interdit de mettre des panneaux solaires au dessus des bords de route où il il y a des ersatz de pistes cyclables. Cela obligerait à prévoir de VRAIES pistes cyclables.

Une solution pour les pistes cyclables dans le monde?

Pour faire certains trajets rapidement je trouve ce dispositif astucieux car c’est mieux qu’un misérable couloir coincé entre les voitures et les bus.

Pour avoir beaucoup voyagé, je suis désolée qu’en France on ne sache pas faire de pistes cyclables. Elles ne sont pas assez protégées des véhicules, elles devraient être à l’écart, bordées d’arbres et larges ! Même constat pour les piétons dans certaines villes. A croire que tout est pensé uniquement pour les voitures.