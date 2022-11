Lightyear démarre la production du premier véhicule électrique solaire

Nous vous parlions il y a quelques semaines de la start-up LightYear. C’est un concept complètement innovant qui tranche avec les véhicules électriques classiques puisqu’il est équipé de panneaux solaires. L’idée est superbe mais il y a de nombreuses questions que la start-up doit traduire dans la réalité. En effet, c’est très bien d’innover, d’installer des panneaux solaires sur une voiture électrique décriée par certains. Cette Start-up innove et c’est bien le rôle des start-ups. Il est important de saluer ces nouveaux concepts mais il est également capital de préserver un esprit critique autour de ces innovations. Je précise ma pensée.

Il faut bien démarrer un véhicule 0. Cela permettra de réchauffer les chaînes de production. C’est le sens de l’annonce communiqué par le constructeur. Ils viennent de boucler le financement pour produire ce premier véhicule qui pourra faire passer le concept à une réalité concrète.

Un pas de plus vers une mobilité extra-propre ?

« Nous avons franchi de nombreuses étapes ces dernières années, qu’il s’agisse de réalisations majeures en matière de financement ou encore d’excellents partenariats. Cependant, cette nouvelle annonce est l’étape la plus importante, et probablement la plus difficile que nous ayons franchie jusqu’à présent. La Lightyear 0 devient ainsi la voiture la plus aérodynamique jamais produite, avec un coefficient de traînée de seulement 0,175. », déclare Lex Hoefsloot, PDG et cofondateur de Lightyear.

La marque a réussit à nous surprendre. En effet, plutôt que de mettre en avant de formidables panneaux solaires positionnés sur la carrosserie du véhicule, la marque choisit de mettre en lumière l’aspect aérodynamique. Il faut dire qu’il y a quelques semaines Fisker, annonçait également le démarrage de la production de sa Fisker ocean, un véhicule également équipé de quelques panneaux solaires.

A ce titre et pour découvrir la Fisker Ocean, nous vous invitons à voir ou revoir l’interview d’Henrik Fisker qui vous présente sa voiture électrique.

Source: Lightyear

Quid de la consommation

Parmi les questions que nous avons, sans avoir les réponses à ce stade, il y a: Quel sera le rendement des panneaux solaires installés sur le toit du véhicule? Est-ce que le système sera comparable à un hybride? Combien pèseront les nouveaux composants installés pour garantir le fonctionnement du véhicule?

L’objectif visé par un véhicule de ce type est justement de réduire la taille des batteries en conservant une bonne autonomie. C’est un plan plutôt louable et nous avons hâte d’obtenir les premiers retours de ce véhicule produit pour pouvoir nous faire une opinion sur un véhicule qui pourrait rencontrer de nombreuses difficultés sur sa route.