Supercharger: « J’ai payé 36,5 € pour recharger ma Ford Mach-E »

La Mustang Mach-E, l’OVNI électrique de Ford présenté fin novembre 2019 est un des principaux concurrents de la Tesla Model Y. Afin de répondre aux besoins de sa clientèle et surtout tenir tête à la concurrence, Ford multiplie les mises à jour, dont la dernière majeure en date concerne la vitesse de rechargement du SUV électrique.

La vitesse de chargement est un point assez préoccupant pour les utilisateurs de véhicule électrique mais qu’en est-il du coût de recharge ? L’utilisation des supercharger de Tesla est-elle une solution ?

Nous avons fait le test pour vous avec le modèle ayant la batterie XL de 99 kWh.

Les recharges à domicile et publique

Comme pour n’importe quel véhicule électrique, vous avez la possibilité de recharger votre véhicule en courant alternatif chez vous. Deux choix s’offrent à vous : la prise renforcée pour aller jusqu’à 2,2 kW ou l’installation d’une borne de recharge à une puissance maximale de 11 kW.

Pour une charge complète de 0 à 100%, comptez entre 14 et 16 € dépendant des heures auxquelles vous chargez votre Ford Mach-E.

Vous pouvez également vous connecter sur des bornes publiques lors de vos déplacements. L’estimation du coût de recharge sur ces bornes est assez difficile car il est calculé en fonction de la session de recharge et du temps de recharge de votre voiture électrique.

J’ai payé un peu plus de 36,5 € pour recharger mon Mach-e sur un Superchargeur

Depuis le 31 Janvier 2022, Tesla a ouvert à la concurrence l’utilisation de ses superchargeurs. Elles fournissent une charge rapide en courant continu allant jusqu’à 150 kW.

Comme vous l’aurez compris, il n’allait pas offrir gratuitement l’utilisation de ces superchargeurs avec le réseau le plus vaste en France. Pour un non-propriétaire de Tesla, comptez 0,73 €/kWh.

Pour une recharge de 50 kWh sur le Mach-E, j’ai payé 36,5 €. Cela coûtera toujours moins cher qu’un plein d’essence mais ce n’est pas très avantageux pour les non-utilisateurs de Tesla.

Les chargeurs du réseau IONITY

source : IONITY

Le meilleur choix pour les utilisateurs de Ford Mach-E est sans aucun doute le réseau de bornes de charge à haute vitesse d’IONITY. Les chargeurs fournissent un courant continu haute puissance de 150 KW.

De plus, depuis la dernière mise à jour du SUV électrique, il est possible d’obtenir une charge entre 80 et 90% de capacité en à peine un peu plus de 15 minutes sur ces bornes de recharge rapide.

Le kWh est à 0,69 € sur les bornes d’IONITY, comptez alors 34,5 € pour 50 kWh rechargés. Il est important de préciser que si vous optez pour un abonnement au Ionity Passport, le coût du kWh passe à 0,35 € soit 17,5 € pour 50 kWh.

En conclusion

Les superchargeurs de Tesla offrent un réseau de bornes de recharge beaucoup plus large et Ionity propose des tarifs au kilowattheure beaucoup plus intéressant. Si le prix est la seule caractéristique prise en compte, IONITY représente le meilleur choix pour les utilisateurs de Ford Mach-E surtout s’ils font de nombreux long trajets. Néanmoins, si votre utilisation est essentiellement urbaine, l’installation d’une borne de recharge chez vous demeure le meilleur investissement.