Lightyear, la première voiture solaire au monde

Les innovateurs cherchent toujours des moyens d’améliorer la technologie, et il en va de même avec la généralisation des véhicules électriques. Le président-directeur général de Lightyear, Lex Hoefsloot, en fait partie. Lightyear 0, la première voiture solaire au monde, vient d’être lancée par la société après avoir été développée pendant six ans. Ce véhicule électrique élégant peut vous permettre de rester sur la route pendant sept mois sans avoir besoin d’une station de recharge puisqu’il est équipé de panneaux solaires intégrés au véhicule.

À l’heure actuelle, la majorité des voitures électriques sont équipées de batteries, ce qui leur permet de maximiser leur kilométrage. Cela signifie également qu’elles peuvent passer moins de temps aux stations de recharge et plus de temps à conduire.

Cependant, non seulement ces batteries alourdissent les véhicules et les rendent dépendants de stations de recharge très puissantes, mais elles augmentent également le nombre d’émissions de carbone produites lors du processus de fabrication des véhicules.

Les objectifs d’un nouveau concept ambitieux

Lightyear 0 contourne ce problème en supprimant la batterie de sa conception. À la place, le véhicule est équipé de panneaux solaires incurvés qui maintiennent leur charge, que le conducteur se rende au travail ou qu’il soit simplement garé à l’extérieur.

Performances attendues

Le fabricant prévoit que le véhicule est capable de se déplacer seul sur une distance de 70 kilomètres (43 miles) chaque jour dans des conditions idéales. Cela signifie que les automobilistes qui ont un trajet quotidien de 35 km pourraient voyager pendant des mois tout au long de l’été sans avoir besoin de brancher leur véhicule.

En fait, ils prévoient que les automobilistes qui vivent dans des régions où le soleil brille fréquemment pourraient voyager pendant sept mois sans avoir besoin de recharger leur véhicule à l’aide d’une prise. Même si vous vivez dans un endroit où la couverture nuageuse est importante, vous aurez suffisamment de temps de conduite pour deux mois.

L’entreprise affirme qu’il est possible d’utiliser une fiche et une prise standard au lieu d’une station de charge à haute puissance et que le véhicule sera toujours capable d’ajouter 20 miles (32 km) d’autonomie par heure à sa batterie. L’engagement en faveur de la responsabilité environnementale dont fait preuve la voiture solaire Lightyear ne se limite pas à l’utilisation de panneaux solaires.

Cahier des charges de fabrication

L’utilisation de matériaux recyclables et écologiques a été intégrée de manière réfléchie dans l’ensemble du design. On trouve ainsi un intérieur en cuir végétal et des tissus fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées, ainsi qu’un extérieur constitué de panneaux en carbone récupéré et de matériaux contenant du carbone résiduel.

Commercialisation

Lightyear 0 sera disponible pour les consommateurs en Europe en novembre 2022, après avoir été rendue légale pour la route. Elle sera disponible à l’achat au prix de 250 000 € (environ 263 126 $) et ne sera produite qu’en petites quantités.

Par la suite, l’objectif est de développer un modèle avec l’intention d’une production élevée qui a un prix abordable de 31 575 $ (30 000 €). Selon les prévisions de Lightyear, la fabrication de ce modèle commencera entre la fin de 2024 et le début de 2025.

Lightyear 0, première voiture solaire au monde.

L’un des principaux facteurs qui découragent les particuliers est la difficulté de recharger les véhicules électriques, également connue sous le nom d' »angoisse de l’autonomie », ainsi que la difficulté de trouver des stations de recharge à la fois accessibles et disponibles.

Pour tenter de répondre à cette angoisse, certains gouvernements, comme celui de la Grande-Bretagne, ont proposé une nouvelle loi qui stipule que des bornes de recharge pour véhicules électriques doivent être incluses dans toutes les résidences et tous les bâtiments non résidentiels nouvellement construits.

Problématiques et solutions

L’objectif de Lightyear est de résoudre ce problème avec un véhicule capable de se recharger pendant que le conducteur se déplace. Une interface utilisateur interactive qui s’affiche sur le tableau de bord à écran tactile du véhicule fournit aux utilisateurs des mises à jour basées sur le cloud pendant qu’ils conduisent.

Ces mises à jour incluent l’état de charge, la quantité d’énergie solaire absorbée et les panneaux solaires qui reçoivent actuellement la lumière du soleil à un moment donné. Selon Lightyear, les conducteurs peuvent augmenter l’autonomie de leur véhicule de plus de 300 kilomètres en une seule nuit en le branchant sur une prise de courant domestique standard.

Ainsi, selon le fabricant, la voiture solaire « Lightyear 0 peut encore se charger deux fois plus vite qu’une voiture électrique comparable avec une batterie de taille similaire » lorsque le véhicule est « branché sur une prise domestique classique. »

Caractéristiques de la Lightyear 0

Chaine de production de la voiture solaire Lightyear 0 (source : Lightyear)

Le véhicule à quatre roues a une vitesse maximale de 160 kilomètres par heure, mesure cinq mètres de long et pèse au total 1 575 kilogrammes. Il peut accueillir cinq personnes et mesure cinq mètres de long.

La carrosserie de Lightyear 0 est construite à partir de fibres de carbone recyclées et d’aluminium sous forme de panneaux. La voiture solaire n’a pas de rétroviseurs, car il est équipé de quatre caméras à sa place : une pour la vue arrière, une pour le stationnement, et deux caméras latérales.

Au total, le véhicule a un coefficient de traînée inférieur à 0,19. Grâce à ce faible coefficient de traînée, la voiture est plus économe en carburant, ce qui lui permet de voyager plus loin entre deux pleins. L’intérieur de la Lightyear 0 est entièrement construit avec des matériaux d’origines végétale et naturelle, comme des sièges en daim microfibre écologique et des garnitures en rotin.

Production et disponibilité de la voiture solaire Lightyear 0

Lightyear prévoit de fabriquer 946 Lightyear 0 cette année. Il a été déclaré que le prochain modèle de la société, qui est actuellement en cours de développement pour une fabrication à grande échelle à la fin de 2024, arrivera avec un prix de départ plus raisonnable de 30 000 € (ou 25 915 £).

Ces dernières années, l’intérêt porté aux automobiles fonctionnant à l’énergie solaire a considérablement augmenté. Mercedes-Benz, un constructeur automobile allemand, a collaboré avec le défunt créateur de mode Virgil Abloh au développement d’un véhicule électrique fonctionnant à l’énergie solaire et doté d’un capot avant transparent.

