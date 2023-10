Lynk & Co : Le triomphe de l’automobile par abonnement ?

Le 6 octobre 2023 marque une étape significative dans l’expansion de Lynk & Co, une marque automobile innovante, sur le marché qatari. C’est lors du prestigieux Geneva International Motor Show (GIMS) tenu à Doha, que Lynk & Co a annoncé son partenariat officiel avec Auto Class Cars, une filiale du groupe NBK, qui sera désormais le distributeur exclusif de Lynk & Co au Qatar.

Un Partenariat Stratégique entre Lynk & Co et Auto Class Cars

La collaboration entre Lynk & Co et Auto Class Cars s’annonce comme une alliance stratégique. Auto Class Cars, liée au renommé groupe Nasser Bin Khaled (NBK) du Qatar, a déjà à son actif la représentation de marques de renom telles que Mercedes-Benz, Mitsubishi, MG et Maxus au Qatar. Cette nouvelle alliance vise à intégrer la valeur distinctive de Lynk & Co dans l’écosystème automobile qatari, en harmonie avec les préférences et le mode de vie de la jeune génération.

Une Reconnaissance Croissante pour Lynk & Co

La détermination de Lynk & Co à l’excellence a déjà été reconnue dans divers marchés du Moyen-Orient, y compris en Arabie Saoudite, au Koweït et en Oman. Avec l’entrée sur le marché qatari, Lynk & Co entend offrir une expérience consommateur globale, s’étendant au-delà des automobiles. Avec l’appui du groupe NBK, Lynk & Co envisage de présenter des modèles de véhicules premium sur le marché qatari, promouvant ainsi un style de vie centré sur le client.

En conclusion, cette introduction sur le marché qatari signale l’ambition de Lynk & Co de redéfinir le paysage automobile. Notre vidéo exclusive avec Derek Peng, le Head of Marketing APAC de Lynk & Co, fournit des insights supplémentaires sur cette expansion prometteuse.

Lynk & Co se distingue par son modèle économique axé sur l’abonnement, une approche qui a déjà séduit plus de 30 000 abonnés un an seulement après son lancement.

Ce modèle permet aux utilisateurs de payer un abonnement mensuel fixe qui couvre tous les frais associés à la possession d’une voiture, y compris l’entretien, l’assurance et les taxes routières.

Cette approche novatrice, qui fait écho à la tendance de la connectivité constante en transformant la voiture en « smartphone sur roues », représente un tournant dans l’industrie automobile traditionnelle.

La vision d’Armand Taïeb, Président de Tesla Mag suite à cette annonce.

Armand Taïeb, membre de Tesla Mag et passionné de technologies Elon, partage ses réflexions sur Lynk & Co : « L’arrivée de Lynk & Co sur le marché qatari est un signe positif de l’innovation continue dans l’industrie automobile. Leur modèle d’abonnement pourrait inciter d’autres marques, y compris Tesla, à explorer des modèles économiques flexibles. C’est excitant de voir comment cette approche sera accueillie au Qatar et comment elle pourrait influencer l’adoption de véhicules électriques dans la région. »