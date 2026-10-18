Trois mots, un mot-dièse et une photo : « on est prêts #tesla ». Vendredi 16 octobre à 18 h 32, McDonald’s France a publié sur X un restaurant surmonté d’une sorte de piste d’atterrissage, avec une borne de commande perchée sur le toit. Un clin d’œil au Roadster de Tesla, qui, depuis sa présentation la nuit précédente, sait aussi voler.

https://x.com/McDonaldsFrance/status/2111133147715059883 Le post de McDonald’s France, le 16 octobre 2026.

Un drive pour voitures volantes

Le visuel montre la façade d’un restaurant McDonald’s, son « M » jaune, et sur le toit un auvent plat posé sur un mât, avec un terminal de commande à hauteur de conducteur. Le message est clair sans être écrit : si les voitures arrivent par le ciel, le drive les attend là-haut. McDonald’s France n’a rien ajouté au texte du post.

Le succès a suivi. Le lendemain soir, le post comptait près de 240 000 vues, plus de 14 000 « j’aime » et plus de 600 republications, d’après les compteurs publics de X relevés par Tesla Mag le 17 octobre.

Pourquoi le Roadster fait rêver les marques

Dans la nuit du 15 au 16 octobre, Tesla a présenté le nouveau Roadster sur le site d’essais de SpaceX au Texas. La voiture y a roulé à l’envers grâce à des ventilateurs aspirants, sauté par-dessus un Tesla Semi, et volé en stationnaire grâce à des propulseurs à air comprimé. La version la plus extrême, baptisée Rocket, « sur invitation uniquement », en est équipée tout autour de la caisse : « Donc oui, il peut voler », a résumé Elon Musk. Tesla précise qu’elle n’est « pas approuvée pour une utilisation sur la voie publique ».

Le reste est plus terre à terre : un 0 à 97 km/h annoncé en une seconde, un essai chronométré à 0,81 seconde en direct, une production annoncée pour 2028, et des réservations ouvertes en France. Tout ce que Tesla a annoncé, minute par minute.

Que McDonald’s France réponde à une présentation de Tesla le jour même montre où en est le Roadster : il est sorti de la presse automobile pour entrer dans la conversation des marques grand public. Reste à savoir qui sera le premier à commander son menu depuis un Roadster en vol stationnaire.

Sources : post de McDonald’s France sur X du 16 octobre 2026 ; présentation du Tesla Roadster du 15 au 16 octobre 2026, suivie en direct par Tesla Mag.