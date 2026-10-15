01 h 40 Une rampe géante sur le site de SpaceX : « Vous n’êtes pas prêts » Les invités sont arrivés, et la première image est saisissante. À 1 h 27, Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) annonce qu’il vient d’arriver au « centre d’essais de moteurs de fusée de SpaceX à McGregor ». Une minute plus tard : « Vous n’êtes pas prêts pour la démonstration du Tesla Roadster de ce soir. Il y a une rampe gigantesque ». Ses vidéos montrent une immense courbe blanche, dressée presque à la verticale sur une structure métallique et entourée de projecteurs, face à la tribune des invités. On y voit aussi un Tesla Semi garé près des tentes. Notre lecture : une rampe de ce genre sert à faire décoller un véhicule, ou à le faire monter le long d’une paroi presque verticale. Avec les bouchons d’oreille et la promesse d’une démo « BANGER » au sens propre, l’hypothèse d’une démonstration avec propulseurs se renforce. À vérifier à partir de 2 h 55. Image de la vidéo de Sawyer Merritt (@SawyerMerritt), sur X, publiée le 16/10 à 1 h 34 (heure de Paris).

00 h 54 Éric Larchevêque salue le direct de Tesla Mag Petit clin d’œil depuis le Texas. À 0 h 18, Tesla Mag a écrit à Éric Larchevêque (@EricLarch) sur X que nous suivions la présentation en direct, en français, et que nous reprenions ses posts depuis McGregor. Sa réponse, à 0 h 36 : « Super ! 🙂 ». Il sera donc nos yeux sur place cette nuit, aux côtés des autres invités, comme Sawyer Merritt et Whole Mars Catalog. Leurs publications seront relayées ici, en citant leurs auteurs.

00 h 39 Direction McGregor, et « pas d’embargo » : les premières images arriveront vite Les invités sont en route. À 0 h 34, Éric Larchevêque (@EricLarch) écrit qu’il roule « vers la base de McGregor », le site d’essais de SpaceX au Texas, « clairement pas en Cybercab mais dans un bus qui pour l’instant ne vole pas ». Le lieu de la démonstration, que Tesla n’avait pas nommé, est donc bien celui qu’annonçait la presse américaine. À 0 h 20, Sawyer Merritt, lui aussi invité, précise qu’il n’y a « pas d’embargo » : les participants pourront publier leurs photos et leurs vidéos dès leur arrivée. Nous les relaierons ici, en citant leurs auteurs.

00 h 17 Premier indice sur place : des bouchons d’oreille distribués aux invités Au Texas, l’accueil des invités a commencé, et il donne un premier indice. À 0 h 12 (heure de Paris), Éric Larchevêque (@EricLarch) écrit sur X : « Premier indice… Après le check-in, on nous a remis des bouchons d’oreille ! » Il ajoute qu’il a pu garder son téléphone et sa caméra, et qu’il va pouvoir « faire toutes les images » qu’il veut. Le transfert vers le site de démonstration se fait en navette, « a priori un bus tout simple… Pas de Cybercab à l’horizon ». Whole Mars Catalog, également sur place, confirme : « Les participants à la présentation du Roadster reçoivent des bouchons d’oreille. » Notre lecture : des bouchons d’oreille pour une voiture électrique, réputée silencieuse, voilà qui rappelle la démonstration « BANGER », « peut-être au sens propre », promise par Elon Musk. Des propulseurs, une détonation, un passage à très haute vitesse ? Réponse à partir de 2 h 55. Photo : Éric Larchevêque (@EricLarch), sur X, publiée le 16/10 à 0 h 12 (heure de Paris).

22 h 27 Un Français parmi les invités : « moins de 500 participants » Éric Larchevêque (@EricLarch), cofondateur de Ledger, sera dans la salle cette nuit. À 22 h 11 (heure de Paris), il a écrit sur X depuis le Texas : « Nous sommes arrivés sur le lieu de rendez-vous, d’où nous allons être transportés vers le site de démonstration. L’événement est beaucoup plus exclusif que ce que je pensais. On devrait être moins de 500 participants ! Départ dans 90 minutes. » Les invités ne vont donc pas directement sur le site : une navette les emmène vers le lieu de la démonstration, que Tesla n’a toujours pas nommé. Quelques heures plus tôt, il prévenait ses abonnés qu’il n’avait « pas vraiment d’idée » de ce qu’il allait voir. Notre lecture : une jauge aussi réduite et un transfert en navette collent avec une démonstration en extérieur sur un site d’essais fermé, comme celui de SpaceX à McGregor.

19 h 58 Tesla publie le lien de la diffusion, Elon Musk raconte le premier client du Roadster C’est officiel : à 19 h 41, Tesla a publié sur X le lien de sa diffusion, intitulée « Roadster event livestream ». Elle démarre vendredi 16 octobre à 2 h 55, heure de Paris : la diffusion de Tesla sur X. Le lien est aussi en haut de cette page. Dans la foulée, à 19 h 52, Elon Musk a partagé une anecdote. Konstantin Othmer, propriétaire d’un Roadster de première génération, lui écrivait que sa voiture « roule toujours 20 ans plus tard, batterie toujours en forme », et qu’il avait réservé le nouveau modèle dès 2013. Elon Musk lui a répondu : « Quand Konstantin m’a appelé à l’époque, je lui ai dit que je n’avais aucune idée de ce à quoi il ressemblerait ni de quand il serait fabriqué, mais il a quand même eu la foi de verser un acompte ».

19 h 11 Voiture volante, « robot hypercar », calendrier grégorien : la communauté décode les indices Le décor se précise. D’après l’agence Reuters, Tesla présente le Roadster sur le site d’essais de SpaceX au Texas, à McGregor. Des images des préparatifs de la veille, tirées du flux vidéo que le média spécialisé NASASpaceflight braque en permanence sur le site, circulent sur X. Ce décor alimente toutes les spéculations. Whole Mars Catalog, l’un des comptes les plus suivis de la communauté Tesla, présente le Roadster comme le « premier véhicule conçu en collaboration entre Tesla et SpaceX », puis comme le « premier robot hypercar ». D’autres comptes très suivis posent directement la question : « Et si les voitures pouvaient voler… ». Même le « Timing is everything » d’Elon Musk est passé au crible. Un internaute rappelle que le 15 octobre est la date du passage au calendrier grégorien, en 1582 : dix jours supprimés d’un coup. Notre lecture : un saut, un vol stationnaire ou une accélération assistée par des propulseurs serait cohérent avec le « au sens propre » d’Elon Musk et avec le choix d’un site de SpaceX. Mais rien de tout cela n’est confirmé avant 2 h 55.

18 h 50 Ce qu’on surveillera cette nuit Les questions que pose la présentation, en attendant les réponses de Tesla. Le prix : en 2017, Tesla demandait 50 000 dollars d’acompte, et 250 000 dollars pour la série « Founders ». Le tarif final reste inconnu. Les chiffres de 2017 : 0 à 97 km/h en 1,9 seconde et 1 000 km d’autonomie. Tesla va-t-il les confirmer, ou les dépasser comme le laisse entendre Elon Musk ? Le pack « SpaceX » et ses propulseurs : c’est la promesse la plus folle de 2018, et la plus attendue ce soir. La date de livraison, et la question de l’Europe. Rendez-vous à 2 h 55.

18 h 49 « La plus grande démonstration produit de tous les temps » ? Elon Musk a placé la barre très haut. Dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3 h 54 (heure de Paris), il écrivait sur X que le nouveau Roadster est « candidat au titre de plus grande démonstration produit de tous les temps ». Le post a dépassé les 24 millions de vues et les 53 000 « J’aime » en une quinzaine d’heures. La veille, il avait repris l’annonce de l’horaire de Tesla avec trois mots : « Timing is everything » (« Tout est une question de timing »). Côté communauté, les grands comptes américains ont ouvert la journée en mode compte à rebours : « Happy Roadster unveil day » pour Whole Mars Catalog, qui rappelle que plus de neuf ans ont passé depuis la première présentation du Roadster, en novembre 2017.

18 h 10 Notre lecture : ce que les messages d’Elon Musk laissent deviner Analyse de la rédaction, à prendre comme des hypothèses : rien de ce qui suit n’est confirmé par Tesla. Quand Elon Musk évoque une démonstration explosive « au sens propre », difficile de ne pas penser au pack « SpaceX » qu’il décrivait en 2018 : une dizaine de petits propulseurs à air comprimé intégrés à la carrosserie. Un tel système ferait du bruit, et justifierait une présentation en plein air près du site d’essais de SpaceX à McGregor. Le « au-delà de l’humain » ouvre une autre piste : des performances qu’aucun pilote ne pourrait exploiter seul, ou une voiture conçue avec l’aide de l’intelligence artificielle. Reste la référence à Steve Jobs : Elon Musk ne la reprend pas au hasard. Il promet un moment fondateur, pas une simple mise à jour d’un projet annoncé en 2017. Réponse à partir de 2 h 55.

18 h 09 Éric Larchevêque : « Le niveau de hype devient stratosphérique » Côté français, l’entrepreneur Éric Larchevêque (@EricLarch), cofondateur de Ledger et juré de Qui veut être mon associé ?, a traduit le message d’Elon Musk à 14 h 46 : « Le niveau de hype d’Elon Musk devient stratosphérique ! Réponse dans 12 heures… ». Il avait déjà posté un simple « Hyped » à 11 h 45. Aux États-Unis, Sawyer Merritt, l’un des comptes les plus suivis de la communauté Tesla (1,1 million d’abonnés), qui sera sur place, a ouvert sa journée à 16 h 38 : « Happy Tesla Roadster unveil day! This is a day we won’t forget ». Capture d’un post de @EricLarch sur X, publié le 15/10 à 14 h 46 (heure de Paris).

18 h 08 Avant la présentation : Elon Musk fait monter la pression sur X À 14 h 37 (heure de Paris), Elon Musk a publié un court poème : le nouveau Roadster serait « au-delà des films, au-delà de l’imagination, au-delà de l’humain », mais « toujours fabriqué par des humains sur Terre ». Le post dépassait les 45 000 « J’aime » et les 2 millions de vues en fin d’après-midi. Une minute plus tard, il reprenait le message d’un internaute qui comparait l’attente à celle de la présentation du premier iPhone par Steve Jobs, avec ce commentaire : « Le monde entier va regarder ça ». Plus tôt, à 5 h 19, il promettait une démonstration « BANGER », « probablement au sens figuré », mais avec « une chance » que ce soit au sens propre. Capture d’un post de @elonmusk sur X, publié le 15/10 à 14 h 37 (heure de Paris).

18 h 07 Elon Musk promet une démonstration « BANGER » Jeudi à 5 h 19 (heure de Paris), Elon Musk a donné le ton sur X : la démonstration sera un « BANGER », « probablement au sens figuré », mais avec « une chance » que ce soit au sens propre. La veille, à 19 h 19, le compte officiel de Tesla avait simplement demandé : « Anything happening tomorrow? ».