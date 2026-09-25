Le marché mondial du stockage d’énergie par batteries (BESS) a franchi les 100 GW de capacité installée en 2025. Dans ce contexte, le cabinet Wood Mackenzie a publié son tout premier classement qualitatif des intégrateurs BESS mondiaux — et Tesla Energy s’y classe 2e, juste derrière le chinois Sungrow.

Le classement Wood Mackenzie : Sungrow en tête, Tesla 2e

Ce classement ne mesure pas les volumes vendus, mais la qualité et la maturité des acteurs sur dix critères : maturité technologique, investissement en R&D, sécurité, intégration verticale, résilience de la chaîne d’approvisionnement, performance ESG et solidité financière. Le top 10 : Sungrow (Chine), Tesla Energy (États-Unis), CATL (Chine), BYD (Chine), Envision Energy (Chine), Trina Storage (Chine), Fluence (États-Unis), LG Energy Solution (Corée du Sud), Canadian Solar (Canada) et Wärtsilä (Finlande). Cinq des dix places reviennent à des groupes chinois. Précision utile sur ce dixième nom : Wärtsilä a annoncé le 15 juin 2026 le transfert de toute son activité stockage dans une coentreprise détenue à 50/50 avec l’allemand RCT Solutions, avec une clôture attendue au troisième trimestre 2026 — donc maintenant. Le classement Wood Mackenzie reflète la place de Wärtsilä avant cette opération (694 M€ de ventes et environ 480 salariés sur ce segment en 2025).

Un classement différent si l’on regarde les volumes

Sur le seul critère des volumes livrés en 2025, la photographie change : BYD a expédié plus de 60 GWh de systèmes de stockage dans le monde, se plaçant premier devant Tesla, qui a déployé 46,7 GWh (+49 % sur un an). Sungrow, troisième sur ce critère avec 9 % de part de marché, est suivi par un trio chinois à 6 % chacun (CRRC Zhuzhou, CATL, Hyper Strong). Le classement Wood Mackenzie et le classement par volumes racontent donc deux histoires différentes : l’un juge la solidité de l’écosystème, l’autre la part de marché immédiate.

Et en France ?

Selon les données de Modo Energy, la France comptait un peu plus de 1,32 GW de batteries opérationnelles à l’échelle du réseau fin septembre 2025, avec une capacité attendue autour de 1,46 GW à la fin de l’année. RTE recense de son côté plus de 7 GW de projets BESS actuellement dans les tuyaux. Côté objectifs officiels, l’État vise 3,5 GW de stockage raccordé d’ici 2030 — contre 529 MW fin 2024 — quand certaines projections de marché évoquent une trajectoire pouvant dépasser 5 GW sur la même échéance. Les deux chiffres ne mesurent pas la même chose : l’un est un objectif public, l’autre une prévision de marché.

Dans ce paysage, l’écosystème Megapack de Tesla Energy — plateforme complète pensée pour le stockage à l’échelle utility-scale — reste l’un des rares à figurer aussi bien dans le classement qualitatif que dans le classement par volumes.

Sources : classement Wood Mackenzie (2026), données de volumes 2025 compilées par la presse spécialisée du secteur, Modo Energy pour les données françaises, RTE pour le pipeline de projets.

Vous êtes installateur ou intégrateur de stockage, ou vous portez un projet BESS ? Tesla Mag a ouvert une rubrique dédiée pour mettre en relation les deux.