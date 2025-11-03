Narwal Flow : L’aspirateur robot laveur qui révolutionne le ménage

Vous en avez assez de passer des heures à nettoyer votre maison ? Le Narwal Flow combine intelligence, puissance et innovation pour transformer votre routine de nettoyage. Conçu pour les foyers modernes, même ceux avec des animaux de compagnie, il vous offre un sol impeccable sans effort.

👉 Visiter la boutique NARWAL et commander dès maintenant

Puissance et efficacité : 22 000 Pa pour un nettoyage parfait

Avec une puissance d’aspiration exceptionnelle de 22 000 Pa, le Narwal Flow élimine poussière, miettes et poils d’animaux en un seul passage. Son système DualFlow Anti-Enchevêtrement garantit que les poils longs et les débris ne bloquent jamais la machine, même dans les maisons avec chiens ou chats.

FlowWash : le système de lavage intelligent

Le Narwal Flow ne se contente pas d’aspirer. Son système FlowWash lave vos sols en profondeur avec eau chaude réglable entre 45 et 80 °C, désinfectant efficacement toutes les surfaces. Il nettoie et sèche automatiquement sa serpillière, vous libérant de toute corvée fastidieuse.

Une station autonome pour un entretien minimal

La station du Narwal Flow prend en charge le nettoyage et le séchage automatique de la serpillière, ainsi que la vidange de la poussière. Résultat : vous passez moins de temps à entretenir votre robot et plus de temps à profiter de votre maison.

Idéal pour les foyers avec animaux

Grâce à sa technologie anti-enchevêtrement, ses brosses spéciales et son système de lavage complet, le Narwal Flow est particulièrement adapté aux propriétaires d’animaux. Les poils restent dans la machine, et non sur vos sols.

Avis utilisateurs : un produit plébiscité

Avec une note moyenne de 4,5/5 sur 175 avis, le Narwal Flow séduit par son efficacité, sa facilité d’utilisation et la qualité de son lavage. Les utilisateurs apprécient particulièrement le gain de temps et le nettoyage complet, même sur des surfaces complexes comme le carrelage ou le parquet.

Offres et prix

Disponible au prix de 1 083,00 € ou en 4 mensualités de 276,97 € (frais inclus), le Narwal Flow est un investissement qui simplifie votre quotidien tout en garantissant des sols impeccables.

👉 Visiter la boutique NARWAL et commander dès maintenant