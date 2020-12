Tesla Model 3: Guide des accessoires indispensables

Bienvenue sur la page de notre guide dédié aux accessoires indispensables pour votre Tesla Model 3 que nous avons confectionné pour spécialement pour vous. Bien entendu, ce sera également l’occasion pour ceux qui viennent de recevoir leur voiture de rapidement commander les indispensables.

Nous avons sélectionné des produits validés par notre communauté qui vous permettront d’améliorer l’intérieur ou l’extérieur de votre Tesla Model 3.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Protection écran en verre trempé

Alexandre voyage beaucoup pour son travail. Stressé, il est souvent dans l’urgence, ce qui l’amène à prendre des risques inconsidérés…

Rouler trop vite, téléphoner au volant, et surtout, faire tomber ses appareils électroniques. Or, quand on connaît le prix de tels objets, il devient vite évident qu’il faut les protéger et ce, de la meilleure manière qui soit. C’est exactement pareil pour le matériel d’une voiture. Si on souhaite qu’elle nous mène à bon port, on se doit d’en prendre soin.

Mais Alexandre, en plus d’être pressé, est maladroit et, la dernière fois, il a eu le malheur de taper ses clés contre l’écran central de sa Tesla. Avec les fissures, il n’y voyait plus rien : pas pratique pour se diriger.

C’est pourquoi, il aurait été essentiel qu’il se procure l’écran en verre trempé protecteur pour son écran central… afin d’éviter de tels désagréments. Quand on sait le prix que ça coûte de changer un écran, autant payer moins d’une vingtaine d’euros pour le protéger.

Prix: 17,99€ à commander directement sur Amazon

Protégez l’intérieur de votre Tesla

Les voitures coûtent cher, c’est un fait. Alors quand on peut les protéger pour les garder le plus longtemps possible – afin d’éviter d’en racheter une – on le fait, et sans se faire prier !

Michel est père de trois enfants, alors la voiture peut vite se transformer en dépotoir. Les longs trajets avec leurs lots de disputes, de chansons et de casse-croûtes peuvent rapidement venir à bout de la propreté de sa voiture.

La dernière fois, son benjamin, Paul a même renversé son Coca-Cola sur le sol de la voiture, lavée la veille. Depuis, Michel prend toutes les précautions possibles. Pas question de se retrouver à quatre pattes pour nettoyer cet amas de sucre !

C’est là qu’intervient le tapis de sol pour Model 3, TPO à bords hauts. Avec cette protection, garder la voiture intacte devient désormais mission possible !

Prix : 137,52€ à retrouver sur Amazon

Vous n’aurez plus peur de mettre une poussette ou une valise dans le coffre

Le problème avec les voitures, c’est qu’elles coûtent cher à l’achat et à l’entretien. Pour limiter les frais, il faut limiter les passages chez le garagiste et donc, les accidents.

Mais on a beau conduire correctement, on n’est pas à l’abri de croiser des incapables au volant lors de ses trajets. C’est ce qui est arrivé à Pierre la dernière fois qu’il est sorti faire des courses.

Garé en créneau dans le centre-ville, il ne s’est rendu compte qu’en déposant ses achats dans le coffre qu’un chauffard lui était rentré dedans, avant de décamper, bien entendu.

S’il avait eu le model 3 protecteur de coffre arrière pour voiture, insert de garniture chromée, un protecteur de pare-chocs arrière en acier inoxydable au look fibre de carbone, cela ne serait jamais arrivé. Ou du moins, les dégâts auraient été minimes et cela ne lui aurait rien coûté, ou presque, une fois chez le garagiste.

Maintenant qu’il est au courant de cette protection, pas question de se faire avoir une fois de plus !

Prix : 51,99€ à retrouver sur Amazon