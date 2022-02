FOCUS: La fidélité à la marque Tesla pour la Saint-Valentin

A la Saint-Valentin, on se demande tous ce qu’on va bien pouvoir offrir à notre moitié… Et si la solution résidait dans l’achat d’une voiture électrique, haut de gamme qui plus est, comme Tesla ? Une belle idée de cadeau et un projet de vie électrique, à deux.

Si vous êtes – comme nous – curieux quant à la question de la fidélité (à la marque Tesla bien sûr, le reste ne nous concerne pas), c’est parti pour cet article ! Il apporte des clés de lecture, notamment via des chiffres inédits, ainsi que des précisions importantes quant à l’électrique.

Tesla : des chiffres et des lettres

Marque % fidélité % attrition TESLA 86,6% 13,4% DACIA 84,0% 16,0% TOYOTA 82,2% 17,8% MINI 77,2% 22,8% ALPINE 77,1% 22,9% FERRARI 75,0% 25,0% HYUNDAI 73,8% 26,2% RENAULT 72,3% 27,7% PEUGEOT 72,0% 28,0% KIA 71,5% 28,5% FORD 69,9% 30,1% MERCEDES BENZ 69,7% 30,3% Source NGC Data®

On observe que Tesla est, sans surprise, gagnant toutes catégories. Pour 157 véhicules achetés, 136 étaient déjà clients Tesla. Le taux de fidélité est donc de 86%, un chiffres relativement important.

Devant tous les autres constructeurs, Tesla fidélise, en plus d’entraîner l’adhésion. Un beau score pour la marque de Musk, qui a de quoi être fière.

Énergie Volume destination Volume origine % fidélité % attrition électrique 2924 3591 81,4% 18,6% hybride 12115 14950 81,0% 19,0% essence 75879 112322 67,6% 32,4% diesel 21893 68204 32,1% 67,9% Source NGC Data®

En 2021, 18,6% des propriétaires de VE sont retournés sur une autre motorisation. Ce qui est assez peu finalement… Cela nous permet d’affirmer que le passage à l’électro-mobilité est souvent définitif. C’est un choix vers un mode de vie plus sain. Moins basé sur les énergies fossiles et la dépense en carburant !

Énergie Volume origine Volume destination % attachement % conquête hybride 12115 53589 22,6% 77,4% électrique 2924 12834 22,8% 77,2% essence 75879 99601 76,2% 23,8% diesel 21893 26460 82,7% 17,3% Source NGC Data®

On note 77% de conquête pour l’hybride et l’électrique. Un changement s’amorce et il est plutôt flagrant… En route vers l’électro-mobilité avec Tesla !

Quelques précisions

Afin de compléter les tableaux ci-dessus, voici quelques précisions essentielles pour bien les mettre en perspective… Le périmètre porte sur les VP (véhicules particuliers) Tesla neufs vendus en 2021. Il n’y a pas les entreprises, mais les particuliers en leasing sont compris.

A noter : Les volumes ne correspondent pas au volume total vendu par la marque en 2021. En effet, faire le lien entre le véhicule ancien et le nouveau n’est pas toujours possible à cause des données du SIV. Si elles manquent de précisions, c’est pour protéger l’identité des individus.

Ainsi, il est préférable d’utiliser les pourcentages plutôt que les volumes. Il y a 720 508 VPN immatriculés par des particuliers en Métropole en 2021. On arrive à tracer le parcours de 200 610 véhicules. Donc environ 30%.

C’est le suivi de ces véhicules Tesla qui nous permet d’aboutir à de tels résultats – impressionnants !