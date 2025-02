Le marché des véhicules utilitaires électriques accueille une nouvelle vedette avec le lancement du nouveau fourgon entièrement électrique de Rivian. Ce véhicule, prévu pour répondre aux besoins des entreprises souhaitant se tourner vers des options plus écologiques, promet d’être une alternative compétitive dans le secteur émergent des véhicules commerciaux électriques.

Deux Variantes Attrayantes

Rivian propose deux variantes de son fourgon électrique : le 500 Series et le 700 Series. Le modèle 500 Series, affiché à un prix de départ de 79 990 dollars, est équipé d’une batterie LFP de 100 kWh et offre une autonomie de 161 miles selon les normes EPA. Son poids à vide s’élève à 6 837 lbs, et il est également capable de recharger jusqu’à 100 kW en courant continu, ce qui assure une recharge rapide et efficace pour les utilisateurs professionnels. Quant au 700 Series, il affiche une autonomie similaire de 160 miles EPA et un poids légèrement plus élevé de 7 242 lbs.

Conception et Performances

Ces fourgons adoptent une configuration à moteur unique sur l’essieu avant, fournissant une puissance de 320 chevaux, ce qui assure une performance robuste et fiable pour les entreprises nécessitant un transport efficace. Ils sont aussi proposés en deux longueurs : 248 pouces pour le 500 Series et 278 pouces pour le 700 Series, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour différents types de chargement.

Innovation et Efficacité

L’impact environnemental minimisé se combine avec des performances optimisées pour faire de ces fourgons un choix incontournable pour les entreprises engagées dans la transition vers des solutions de transport durable. Le design équilibré entre capacité de charge et efficacité énergétique reflète l’objectif de Rivian de stimuler le marché des véhicules utilitaires à travers des technologies avancées qui favorisent la réduction de l’empreinte carbone des flottes commerciales.

Début des Livraisons

Rivian prévoit de commencer les livraisons de ces fourgons en avril, après une attente qui a suscité beaucoup d’intérêt et de discussions dans le secteur des véhicules électriques. La réception de ce nouveau produit pourrait servir de baromètre pour la demande de solutions logistiques plus écologiques à l’échelle mondiale.

Dans l’ensemble, ce lancement promet de dynamiser plus encore le marché déjà concurrentiel des fourgons électriques commerciaux, élargissant les options pour les entreprises conscientes de leur impact écologique. Avec des fonctionnalités impressionnantes et un prix d’entrée stratégique, Rivian espère convaincre une large clientèle professionnelle soucieuse de moderniser sa flotte avec des véhicules électriques.