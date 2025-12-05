Nouvelle Model 3 Standard : La version la plus abordable de Tesla débarque en Europe. Les détails du prix.

Le constructeur américain Tesla continue de convertir les Européens à la mobilité électrique avec le lancement de sa nouvelle Model 3 Standard (RWD). Présentée avec un prix de départ attractif à 36 990€, cette version ambitionne de démocratiser davantage l’accès à une expérience de conduite électrique de haute qualité.

Une autonomie impressionnante et une performance assurée

Dotée d’une autonomie de 534 km selon le cycle WLTP, la nouvelle Model 3 Standard promet de satisfaire les conducteurs soucieux de parcourir de longues distances sans contrainte de recharge fréquente. En outre, le véhicule peut atteindre les 100 km/h en seulement 6,2 secondes, un véritable atout pour les amateurs de sensation forte.

Design et fonctionnalités novatrices

Le design ne déçoit pas non plus. Parmi les nouveautés esthétiques et fonctionnelles, on retrouve une caméra sur le pare-chocs avant et un toit panoramique en verre qui accentuent à la fois la sécurité et l’esthétique. Le modèle est équipé de roues de 18 pouces du type Prismata, et l’intérieur est soigné avec des sièges en cuir végan intégrant des inserts en textile. Le son est diffusé par un système audio performant bénéficiant de sept haut-parleurs, tandis que les sièges avant sont chauffants pour un confort optimal.

Options de personnalisation

Les clients peuvent personnaliser leur véhicule avec trois options de peinture : blanc nacré (standard), noir diamant et gris furtif, ces deux dernières moyennant un supplément de 1 300€.

Équipements et innovations technologiques

À l’intérieur, un écran tactile de 15,4 pouces en façade centralise toutes les commandes. Bien que le modèle n’offre pas d’écran pour la deuxième rangée, il compense par une simplicité d’utilisation avec une roue de direction ajustable manuellement, des ouïes d’aération réglables manuellement à l’arrière, ainsi que des réglages manuels pour les rétroviseurs latéraux. Le choix d’une suspension simplifiée avec absorbeurs de chocs passifs garantit une conduite confortable tout en minimisant la complexité technique.

Une disponibilité anticipée

Les livraisons de cette version promettent de débuter dès février 2026, marquant une nouvelle étape dans la mission de Tesla de convertir le marché européen à l’électricité. En dépit de l’absence de certaines fonctions comme un éclairage d’ambiance ou des rétroviseurs avec atténuation automatique, la Model 3 Standard Fan Edition mise sur une relation qualité-prix imbattable et des personnalisations esthétiques diversifiées.

Avec ce nouvel ajout à sa gamme, Tesla continue de se positionner en tant que leader incontournable de l’industrie automobile électrique, promettant une expérience de conduite qui allie efficience, style et innovation.